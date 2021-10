BVB, News und Gerüchte: Manuel Akanji angeschlagen

Neue Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund? Manuel Akanji wurde beim Sieg der Schweizer Nationalmannschaft gegen Nordirland angeschlagen ausgewechselt. BVB-Neuzugang Marin Pongracic bezeichnet Erling Haaland als "positiv verrückt". Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Hier geht's zu den News und Gerüchten zum BVB vom Vortag.

BVB, News: Manuel Akanji angeschlagen ausgewechselt

Borussia Dortmund musste während der Länderspielpause bereits einige Hiobsbotschaften verkraften. Und die ohnehin schon lange Verletztenliste des BVB könnte sich noch weiter verlängern: Manuel Akanji wurde beim 2:0-Sieg der Schweiz in der WM-Qualifikation gegen Nordirland angeschlagen ausgewechselt.

Als Grund für die Auswechslung nannte der SRF Leistenprobleme. "Er hatte schon früh Schmerzen", sagte Nationaltrainer Murat Yakin hinterher. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Sein Einsatz im nächsten Qualispiel der Schweizer in Litauen am Dienstag ist aber fraglich.

Zuvor hatte sich der Dortmunder Flügelspieler Raphael Guerreiro bei der portugiesischen Nationalmannschaft einen Faserriss zugezogen. Der 27-Jährige fehlt dadurch auch Portugal für die anstehenden Spiele gegen Katar am Samstag und am 12. Oktober gegen Luxemburg. Auch Thorgan Hazard kehrte vorzeitig von der belgischen Nationalmannschaft zurück. Beim BVB fallen derzeit eine ganze Reihe von Spielern aus, unter anderem Ausnahmestürmer Erling Haaland (Norwegen) und Torhüter Gregor Kobel (Schweiz). Stürmer Youssoufa Moukoko erlitt zudem bei der deutschen U21-Nationalmannschaft eine leichte Muskelverletzung und musste abreisen.

BVB rules! Das sind die Gewinner des bisherigen Saisonverlaufs © getty 1/21 Die Bundesliga befindet sich in der zweiten Länderspielpause der Saison. Nach sieben Spieltagen ist es Zeit, ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen und die bisherigen Gewinner auf Spielerseite zu betrachten. Los geht's! © getty 2/21 JOE SCALLY (BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH): Spielte sich zu Saisonbeginn zunächst links, später rechts hinten fest. Aufmerksam und stark in der Defensive und mit vielen guten Aktionen nach vorne. Erzielte gegen Wolfsburg sein erstes Bundesligator. © getty 3/21 TAIWO AWONIYI (UNION BERLIN): 5 Tore stehen nach 7 Spielen für den Nigerianer zu Buche - so viele hatte er in der letzten Saison erzielt. Der Angreifer holt und behauptet die Bälle aus der Tiefe und dient stets als Anspielstation in vorderster Front. © Getty 4/21 CHRISTOPHER NKUNKU (RB LEIPZIG): Nkunku überzeugt durch enormes Tempo und seine starke Technik. Zudem ist der Flügelflitzer konsequenter in seinen Offensivaktionen, traf bereits 4-mal und steuerte 2 Assists bei. Auch in der CL treffsicher. © imago images / Sportfoto Rudel 5/21 KONSTANTINOS MAVROPANOS (VFB STUTTGART): Stark am Ball, resolut in der Zweikampfführung. Zudem glänzte er in der Offensive (2 Tore, 1 Assist). Mislintat machte bereits klar, dass man den Griechen unabhängig vom Klassenerhalt fest verpflichten werde. © getty 6/21 FLORIAN WIRTZ (BAYER LEVERKUSEN): Machte nochmal einen großen Leistungssprung. Vergangene Saison mit 11 Torbeteiligungen in der Liga, jetzt schon mit 9. An den meisten Offensivaktionen beteiligt und in dieser Verfassung unersetzlich. © getty 7/21 KEREM DEMIRBAY (BAYER LEVERKUSEN): Unter Trainer Seoane im Zentrum gesetzt. Stark in der Eröffnung und im schnellen Umschaltspiel der Bayer-Elf. Traf selbst bereits einmal und legte 2 Tore vor. © getty 8/21 PATRIK SCHICK (BAYER LEVERKUSEN): Präsentiert sich diese Saison noch treffsicherer als vergangene Spielzeit und hat jetzt schon 6 Tore erzielt (letzte Saison waren es insgesamt 9). Glänzte auch 2-mal als Vorlagengeber. © getty 9/21 NICO SCHLOTTERBECK (SC FREIBURG). Nur 5 Gegentore kassierte der SCF - auch ein Verdienst von Schlotterbeck. Der 21-Jährige überzeugte in der noch jungen Saison und wurde bereits für die Nationalmannschaft nominiert. Dort blieb er allerdings ohne Einsatz. © getty 10/21 ANTHONY MODESTE (1. FC KÖLN): Letzte Saison verletzungsgeplagt und unglücklich in seinen Aktionen, diese Saison bereits mit 4 Toren in 7 Spielen. Unter Baumgart gesetzt. Stets mit starkem Einsatz mit und ohne Ball. © getty 11/21 ELLYES SKHIRI (1. FC KÖLN): Der defensive Mittelfeldspieler zeigt sich enorm torgefährlich - 3 Tore stehen für den Tunesier bereits zu Buche. Ansonsten kreativer Abräumer beim Überraschungsteam aus der Domstadt. © getty 12/21 ERLING HAALAND (BVB): Traf in seinen 5 Ligaeinsätzen bereits 7-mal und legte 4 Tore auf. Wie sehr der BVB auf Haalands Gier, seine Ballbehauptung und Treffsicherheit angewiesen ist, zeigte sich in den letzten Partien, die der Norweger verletzt verpasste. © imago images 13/21 MARCO REUS (BVB): Absolvierte mal wieder eine komplette Vorbereitung und nahm den Schwung mit in die neue Saison. Setzt offensiv zahlreiche Akzente und war bereits an 5 Dortmunder Treffern direkt beteiligt (1 Tor, 4 Assists). © getty 14/21 JUDE BELLINGHAM (BVB): 18 Jahre alt und auch diese Saison nicht aus der BVB-Elf wegzudenken. Stets mit bedingungslosem Einsatz und Willen. Strahlt auf der rechten Halbposition in der Mittelfeld-Raute noch mehr Torgefahr aus. © getty 15/21 MARIUS WOLF (BVB): Mauserte sich vom Verkaufskandidaten zur Alternative auf den defensiven und offensiven Außenpositionen. Kam seit dem 3. Spieltag stets zu (Kurz-) Einsätzen und stand gegen Augsburg sogar in der Startelf. Zeigt sich stets engagiert. © getty 16/21 MANUEL AKANJI (BVB): War aufgrund der Verletzungsmisere beim BVB kurz nach seinem EM-Urlaub direkt gefragt und überzeugte. Stark in der Zweikampfführung und in der Spieleröffnung sowie mit weniger Schnitzern als noch vergangene Saison. © getty 17/21 GREGOR KOBEL (BVB): Löste die Torhüter-Problematik auf Anhieb. Bei den 13 Gegentreffern schuldlos. Präsentiert sich stark im Spielaufbau und als emotionaler Leader im Team. Bewahrte die Dortmunder mit zahlreichen Paraden vor noch mehr Gegentoren. © getty 18/21 ROBERT LEWANDOWSKI (FC BAYERN): 7 Spiele, 7 Tore - damit ist eigentlich alles gesagt. Präsentiert sich weiterhin in bester Verfassung. Der Pole ist und bleibt eine Klasse für sich. Biss sich gegen Frankfurt zuletzt die Zähne an Trapp aus. © getty 19/21 LEROY SANE (FC BAYERN): Nach Startschwierigkeiten und Pfiffen der eigenen Fans mit einem enormen Leistungssprung - auch dank des Wechsels von der rechten auf die linke Außenbahn. Dort genießt Sane mehr Freiheiten. Traf seither 2-mal und legte 3 Tore vor. © getty 20/21 JOSIP STANISIC (FC BAYERN): Avancierte zu Saisonbeginn zu einer Alternative für rechts hinten. Kam in den bisherigen 7 Spielen 6-mal zum Einsatz (3-mal Startelf) und verteidigte solide. Auch offensiv mit der einen oder anderen guten Aktion. © getty 21/21 NIKLAS SÜLE (FC BAYERN): Fand nach langem Formtief wieder zu alter Stärke zurück und ist einer der Gewinner des Trainerwechsels. Präsentierte sich stark im Spielaufbau und überzeugte mit seinen technischen Fähigkeiten und Dribblings.

BVB, News: Pongracic bezeichnet Haaland als "positiv verrückt"

BVB-Neuzugang Marin Pongracic kennt Erling Haaland noch gut aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg, 2019 spielten beide gemeinsam für den österreichischen Serienmeister. Das Wiedersehen in Dortmund hat Pongracic als "großartig" bezeichnet.

"Wir haben uns gefreut, dass wir wieder in einer Mannschaft spielen", sagte Pongracic in einem Interview auf der BVB-Webseite. "Menschlich hat er sich gar nicht verändert, obwohl er mittlerweile ein Star ist. Erling ist immer noch der gleiche Typ wie bei unserem gemeinsamen Jahr in Salzburg: positiv verrückt. Unglaublich, was für einen Weg er gegangen ist." Haaland ist mit elf Pflichtspieltreffern aktuell der Toptorjäger der Schwarz-Gelben, aufgrund von muskulären Problemen verpasste der Norweger allerdings die vergangenen drei Spiele.

BVB: Fahrplan nach der Länderspielpause