VfL Bochum vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Bundesliga muss Hertha BSC Berlin auswärts beim VfL Bochum ran. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga: VfL Bochum vs. Hertha BSC - Datum, Zeit, Ort, Infos

Nach der ersten Länderspielpause geht die Bundesliga am kommenden Wochenende in den 4. Spieltag an und für die immer noch punktlose Mannschaft von Hertha BSC steht dort das Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf dem Programm. Anpfiff ist im Vonovia Ruhrstadion am Sonntag um 17:30 Uhr.

Für die Gäste aus Berlin geht es in diesem Spiel darum, nach dem katastrophalen Saisonstart und null Punkten aus den ersten drei Spielen am Wochenende endlich die ersten Zähler der neuen Saison einzufahren. Angesichts des ausgedünnten Kaders könnte von nun an aber jedes Spiel eine echte Herausforderung werden.

Datum & Uhrzeit : 12.09.2021, um 17:30 Uhr

: 12.09.2021, um 17:30 Uhr Spielort : Bochum, Vonovia Ruhrstadion (bis zu 23.500 Zuschauer)

: Bochum, Vonovia Ruhrstadion (bis zu 23.500 Zuschauer) Wettbewerb : Bundesliga, 4. Spieltag

: Bundesliga, 4. Spieltag TV-Übertragung: DAZN

VfL Bochum vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr das Spiel ausschließlich bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga im Livestream, das macht insgesamt 106 Spiele, für die sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert hat.

Um 16.30 Uhr startet die Übertragung beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst.

Der Anstoß im Bochumer Ruhrstadion erfolgt um 17.30 Uhr.

Moderiert werden die Vorberichte von Lukas Schönmüller, als Experte agiert Jonas Hummels. Michael Born kommentiert die Begegnung.

Hier geht's zu DAZN.

Bei DAZN seht Ihr diese Saison nicht nur viele Bundesligaspiele im Livestream, auch fast alle Spiele der Champions League und reihenweise Partien der Primera Division, Serie A und Ligue 1 sind fester Bestandteil des umfangreichen Programms.

Das alles seht Ihr zu einem Abo-Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September besteht die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Bundesliga: VfL Bochum vs. Hertha BSC - Direktvergleich und Statistiken

Vor einem Jahr stand Hertha BSC mit 3 Punkten auf Position 13 der Tabelle. Derzeit steht man an Position 18 (0).

Das häufigste Resultat zwischen VfL Bochum und Hertha BSC ist 0-2. 6 Spiele endeten so.

Wenn VfL Bochum bei Heimspielen mit 1-0 führt, gewinnen sie 83% der Spiele.

Beide Mannschaften haben ihr letztes Spiel verloren.

VfL Bochum vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker

Komplett ohne etwas zu bezahlen könnt Ihr Bochum gegen Hertha bei SPOX verfolgen. In unserem Liveticker werdet Ihr im Minutentakt mit allen Informationen zum Spiel versorgt.

Hier geht's zum Liveticker VfL Bochum- Hertha BSC.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle