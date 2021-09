VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker

Der VfB Stuttgart empfängt am heutigen Sonntag Bayer Leverkusen. Die Begegnung könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Bayer Leverkusen war am vergangenen Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz. Bayer-Trainer Gerardo Seoane geht mit einigem Respekt in das Auswärtsspiel beim VfB. "Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Sie haben qualitativ sehr gute Spieler - auch ganz vorne", sagte Seoane.

Der VfB Stuttgart gewann bisher nur das erste Saisonspiel, aus den letzten drei Spielen holten die Schwaben lediglich einen Punkt. Mit vier Zählern haben sie drei weniger aufzuweisen als der heutige Gegner.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen / Spielbeginn 15.30 Uhr Tore Aufstellung Stuttgart Aufstellung Leverkusen Gelbe Karten

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen hat einen starken Saisonstart hingelegt. Sieben Punkte holte die Werkself in den ersten drei Spielen, ehe sie am vergangenen Wochenende nach 90 Minuten eine 3:4-Niederlage gegen den BVB hinnehmen musste.

Vor Beginn: Der VfB befindet sich derzeit in einer Schaffenskrise. Nach dem überzeugenden 5:1-Auftaktsieg gegen Greuther Fürth hagelte es zwei Niederlagen. Zuletzt holten die Schwaben immerhin einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt. Brisant: Von den letzten neun Heimspielen gegen Leverkusen hat der VfB kein einziges gewonnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am 5. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellung

VfB: F. Müller - Mavropanos, Karazor, Kempf - W. Endo - Massimo, Mangala, Sosa - Klement, Klimowicz - Marmoush

F. Müller - Mavropanos, Karazor, Kempf - W. Endo - Massimo, Mangala, Sosa - Klement, Klimowicz - Marmoush B04: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

