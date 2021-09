BVB, News und Gerüchte: Mahmoud Dahoud entschuldigt sich für Platzverweis

Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund hat sich für seinen Platzverweis beim 0:1 bei Borussia Mönchengladbach entschuldigt. Mats Hummels appelliert vor der Bundestagswahl, nicht die rechtspopulistische AfD zu wählen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

News und Gerüchte den BVB betreffend vom Vortag lest Ihr hier.

BVB: Mahmoud Dahoud entschuldigt sich für Platzverweis

Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund hat sich für seinen Platzverweis beim 0:1 bei Borussia Mönchengladbach entschuldigt. "Enttäuscht über den heutigen Ausgang des Spiels und vor allem über meinen Platzverweis. In Unterzahl war es schwer für uns, nochmal zurückzukommen. Sorry an das Team und die Fans! Mir ist ein respektvoller Umgang auf und neben dem Platz wichtig", schrieb er bei Instagram. Sein Teamkollege Mats Hummels hatte Dahoud nach dem Spiel mit heftigen Worten attackiert.

Dahoud schloss seine Nachricht mit einer Aussicht auf die nächste Woche, bereits am Dienstag trifft Dortmund in der Champions League auf Sporting Lissabon: "Jetzt muss sich unser Blick nach vorne richten. Wir wollen schon am Dienstag die richtige Reaktion zeigen."

Kommentar zum Platzverweis von Mo Dahoud in Gladbach: Keine zwei Meinungen

Mats Hummels appelliert: "AfD wählen ist ein No-Go!"

Mats Hummels von Borussia Dortmund hat vor der Bundestagswahl appelliert, nicht die rechtspopulistische AfD zu wählen. "AfD wählen ist ein No-Go", sagte er bei Bild. Welcher der anderen Parteien der 32-Jährige seine Stimme gibt, verriet er nicht.

© getty

BVB II trifft auf Türkgücü München

Um 13 Uhr trifft die Reserve von Borussia Dortmund am Sonntag in der 3. Liga im Münchner Olympiastadion auf Türkgücü. Mit einem Sieg könnte der BVB II die Tabellenführung vom 1. FC Magdeburg erobern. Türkgücü liegt in der engen Tabelle aktuell fünf Zähler hinter Dortmund auf Platz zwölf.

BVB-Trainer Enrico Maaßen muss bei der Reise nach München auf Marco Hober, Florian Krebs, Moritz Broschinski, Marco Pasalic und Steffen Tigges verzichten, die allesamt verletzungsbedingt fehlen.

Noten: Der Beste und der Schlechteste spielten beim BVB © getty 1/31 Borussia Mönchengladbach hat mit 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Der beste und der schlechteste Spieler kickte auf Seiten des BVB, ein überzeugender Auftritt endete zur Pause. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/31 YANN SOMMER: Gladbachs Keeper war praktisch beschäftigungslos, die Dortmunder gaben ihm keine Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Note: 3,5. © getty 3/31 MATTHIAS GINTER: Der Nationalspieler agierte als rechtes Glied der Dreierkette, hatte die meisten Ballkontakte, kurbelte das Spiel seiner Mannschaft an. Defensiv sicher. Note: 3. © getty 4/31 NICO ELVEDI: Gladbachs zentraler Innenverteidiger war der defensivste, aber auch passstärkste Akteur auf dem Feld. 78 seiner 80 Pässe fanden freilich gegen schwaches Dortmunder Pressing einen Mitspieler. Note: 2,5. © imago 5/31 TONY JANTSCHKE: Das Gladbacher Urgestein bot bei seinem ersten Saisoneinsatz eine unauffällige, aber alles in allem völlig solide Leistung. Resoluter Zweikämpfer. Note: 3. © getty 6/31 JOE SCALLY: Hatte mehr Ballaktionen als sein gleichaltriger Außenverteidigerkollege Netz, agierte auf rechts dennoch unauffälliger. Ging aber Dahoud erfolgreich auf die Nerven. Ein Foul an ihm brachte dem Dortmunder die Gelb-Rote Karte. Note: 3,5. © getty 7/31 DENIS ZAKARIA: Wenn gar nichts geht, geht ein Flipper-Tor. Legte sich seinen Führungstreffer selbst vor, entwischte erst Dahoud und kam dann nach einer unglücklichen Abwehr von Bellingham wieder an den Ball. Eroberte die meisten Bälle. Note: 2,5. © getty 8/31 KOUADIO KONE: Der 20-Jährige war bei seinem Bundesliga-Debüt zu Beginn sichtlich nervös, teils versprangen ihm Fünfmeterpässe. Gewann aber im Verlauf des Spiels an Sicherheit im zentralen Mittelfeld, führte die meisten Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 9/31 LUCA NETZ: Der 18-jährige Neuzugang von Hertha BSC hatte die wenigsten Ballaktionen aller Gladbacher Startspieler. Dank seiner resoluten und frechen Zweikampfführung und seinen drei Torschüssen gehörte er aber zu den Auffälligsten. Note: 2,5. © getty 10/31 JONAS HOFMANN: Laufstärkster Gladbacher mit vielen Ballaktionen. Wichtigster Spieler im Angriffspressing der Hausherren. Prüfte Kobel mit einem listigen Schuss (56.). Note: 2,5. © imago 11/31 LARS STINDL: Seine womöglich mit dem Mut der Verzweiflung geborene Flanke leitete das 1:0 ein. Viel unterwegs, nicht immer glücklich. Note: 4. © getty 12/31 BREEL EMBOLO: Konnte sich im Verlauf der Partie immer wieder aus der engen Dortmunder Deckung befreien. Mehr als zwei Torschüsse kamen aber nicht heraus. Note: 4. © getty 13/31 HANNES WOLF: Kam für den auffälligen Netz, hatte in etwas mehr als 20 Minuten beinahe so viele Ballkontakte wie Netz in 70. Fiel aber etwas weniger auf. Note: 3. © getty 14/31 CHRISTOPH KRAMER: Kam nach 73 Minuten für Kone. Half, die BVB-Schlussoffensive zu verteidigen. Keine Bewertung. © getty 15/31 LASZSLO BENES: Kam in der Schlussphase für Jonas Hofmann. Keine Bewertung. © getty 16/31 GREGOR KOBEL: Verlierer, aber trotzdem bester Mann am Platz. Beim 0:1 war er machtlos, ansonsten äußerst souverän. Zeigte in der 55. und 74. starke Paraden, strahlte Ruhe aus und bewies außerdem gute Strafraumbeherrschung. Note: 2. © getty 17/31 MANUEL AKANJI: Das rechte Glied der Dreierkette blieb relativ unscheinbar - was aber auch heißt, dass er sich kaum etwas zu Schulden kommen ließ. Note: 3. © getty 18/31 MARIN PONGRACIC: Starker Auftritt. Pongracic überzeugte mit wichtigen Klärungsmanövern und gutem Aufbauspiel. Musste zur Halbzeit aus taktischen Gründen runter, vermutlich weil er als einziger Innenverteidiger Gelb vorbelastet war. Note: 2,5. © getty 19/31 MATS HUMMELS: In der 8. köpfelte er den Ball ins Tor, tat das aber aus einer deutlichen Abseitsstellung. Solide wie seine Nebenmänner, klärte in der 79. in höchster Not. Note: 2,5. © getty 20/31 THOMAS MEUNIER: Zuletzt für seine Flanken noch als "belgischer Beckham" gefeiert, kam er diesmal kaum in Flanken-Situationen. Meunier blieb vor allem in der ersten Halbzeit sehr zurückhaltend, dann immerhin etwas aktiver. Note: 4. © getty 21/31 JUDE BELLINGHAM: Protagonist bei einer Rudelbildung in der ersten Minute und anschließend immer wieder Opfer harter Gladbacher Tacklings. Gewann viele Zweikämpfe, bereitete Zakaria unabsichtlich das Gladbacher 1:0 vor. Note: 3,5. © getty 22/31 AXEL WITSEL: Überzeugte mit einer herausragenden Passquote, aber nicht mit herausragenden Pässen. Nach einem Stindl-Foul wälzte er sich etwas im Rasen, konnte aber weitermachen. Note: 4. © getty 23/31 MAHMOUD DAHOUD: In der 10. leistete er sich einen verheerenden Ballverlust, den er mit einem Foul ausbügelte, für das er Gelb sah. Beim Gegentor verteidigte er zu inkonsequent, in der 40. mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Note: 5,5. © getty 24/31 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte auf der rechten Seite wenige Akzente, spielte im Zweifel lieber zurück. Sein missglücktes Klärungsmanöver leitete das 0:1 ein. Kurz vor der Pause schoss er einen Freistoß übers Tor. Note: 4,5. © getty 25/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Schloss in der 16. aus spitzem Winkel zu ungenau ab, ansonsten völlig abgemeldet. In der 57. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 26/31 DONYELL MALEN: Duellierte sich zunächst mit Moukoko, wer weniger am Spiel teilnahm. Ließ mit einer Kopfballchance in der 47. kurz aufhorchen, ehe er wieder abtauchte. Note: 5. © getty 27/31 THORGAN HAZARD: Kam zur Pause für Pongracic und reihte sich auf der rechten Seite ein. In der Nachspielzeit köpfelte er aus vielversprechender Position drüber. Note: 4. © getty 28/31 ANSGAR KNAUFF: Ersetzte in der 57. Moukoko und bespielte fortan die linke Seite. Ähnlich wie Hazard aber relativ wirkungslos. Note: 4. © getty 29/31 NICO SCHULZ: Kam in der 82. Minute ins Spiel und leitete Hazards große Kopfballchance in der Nachspielzeit ein. Keine Bewertung. © getty 30/31 REINIER: Gleichzeitig mit Schulz eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 31/31 MARIUS WOLF: Der dritte Vertreter des Dreierwechsels. Spielte nach seiner Einwechslung noch einen Steilpass, der Bellingham dazu animierte, etwas übermotiviert in Gladbach-Keeper Sommer zu schlittern. Keine Bewertung.

BVB-Spielplan in den kommenden Wochen