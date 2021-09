BVB: Hans-Joachim Watzke attackiert Schiedsrichter Deniz Aytekin

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat Schiedsrichter Deniz Aytekin für dessen Platzverweis gegen Mahmoud Dahoud bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach hart kritisiert.

"Die Hauptschuld hat Dahoud, darüber müssen wir nicht reden. Das war ein Allerweltsfoul, aber er reklamiert ein bisschen sehr deutlich", sagte Watzke im Sport1-Doppelpass.

Dahoud war im Borussia-Park drei Minuten nach dem Tor des Tages von Denis Zakaria mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (40.). Der Dortmunder Mittelfeldspieler kam erst gegen Gladbachs Joe Scally zu spät und winkte danach in Richtung Schiedsrichter Aytekin ab.

Dessen Reaktion erachtet Watzke allerdings als überzogen: "Das ist nicht so, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche. In so einem Spiel musst du beruhigend auf die Spieler einwirken. International sieht das völlig anders aus. Ich habe eher eine Präferenz für Schiedsrichter wie Gräfe. Der Gräfe wäre hingegangen, hätte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und hätte gesagt: 'Herr Dahoud, pass' auf, noch einmal so eine Reklamiererei... Halt' jetzt die Klappe.'"

Der langjährige Bundesligaspieler Manuel Gräfe musste im Sommer wegen Überschreitung der Altersgrenze seine Karriere beenden. Aytekin sei dagegen "wie ein Kapellmeister" aufgetreten und habe durch seine Gestik und Mimik zusätzlich für Hektik gesorgt.

Kommentar zum Platzverweis von Mo Dahoud in Gladbach: Keine zwei Meinungen

Hans-Joachim Watzke: "Wir haben keine Kollektivstrafen"

Aytekins Argumentation, wonach dieser zuvor den mehrmals reklamierenden Raphael Guerreiro vorgewarnt habe, kann Watzke nicht folgen: "Dann muss er dem Guerreiro Gelb geben und nicht dem Dahoud. Wir haben keine Kollektivstrafen. Der Guerreiro war nicht vorbelastet. Das gehört für mich zum Fingerspitzengefühl." Aytekin hatte gesagt: "In der Summe war es mir insgesamt zu viel. Ich wollte dieses Verhalten nicht mehr."

Unterdessen ist sich Watzke sicher, dass sich Aytekin im Moment des Zückens der Gelben Karten nicht darüber im Klaren war, dass dieser bereits vorbelastet war. "Er wusste definitiv nicht, dass er Gelb hatte", mutmaßte Watzke. Dahoud selbst hat sich für sein Verhalten unterdessen bei Instagram entschuldigt.

Noten: Der Beste und der Schlechteste spielten beim BVB © getty 1/31 Borussia Mönchengladbach hat mit 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Der beste und der schlechteste Spieler kickte auf Seiten des BVB, ein überzeugender Auftritt endete zur Pause. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/31 YANN SOMMER: Gladbachs Keeper war praktisch beschäftigungslos, die Dortmunder gaben ihm keine Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Note: 3,5. © getty 3/31 MATTHIAS GINTER: Der Nationalspieler agierte als rechtes Glied der Dreierkette, hatte die meisten Ballkontakte, kurbelte das Spiel seiner Mannschaft an. Defensiv sicher. Note: 3. © getty 4/31 NICO ELVEDI: Gladbachs zentraler Innenverteidiger war der defensivste, aber auch passstärkste Akteur auf dem Feld. 78 seiner 80 Pässe fanden freilich gegen schwaches Dortmunder Pressing einen Mitspieler. Note: 2,5. © imago 5/31 TONY JANTSCHKE: Das Gladbacher Urgestein bot bei seinem ersten Saisoneinsatz eine unauffällige, aber alles in allem völlig solide Leistung. Resoluter Zweikämpfer. Note: 3. © getty 6/31 JOE SCALLY: Hatte mehr Ballaktionen als sein gleichaltriger Außenverteidigerkollege Netz, agierte auf rechts dennoch unauffälliger. Ging aber Dahoud erfolgreich auf die Nerven. Ein Foul an ihm brachte dem Dortmunder die Gelb-Rote Karte. Note: 3,5. © getty 7/31 DENIS ZAKARIA: Wenn gar nichts geht, geht ein Flipper-Tor. Legte sich seinen Führungstreffer selbst vor, entwischte erst Dahoud und kam dann nach einer unglücklichen Abwehr von Bellingham wieder an den Ball. Eroberte die meisten Bälle. Note: 2,5. © getty 8/31 KOUADIO KONE: Der 20-Jährige war bei seinem Bundesliga-Debüt zu Beginn sichtlich nervös, teils versprangen ihm Fünfmeterpässe. Gewann aber im Verlauf des Spiels an Sicherheit im zentralen Mittelfeld, führte die meisten Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 9/31 LUCA NETZ: Der 18-jährige Neuzugang von Hertha BSC hatte die wenigsten Ballaktionen aller Gladbacher Startspieler. Dank seiner resoluten und frechen Zweikampfführung und seinen drei Torschüssen gehörte er aber zu den Auffälligsten. Note: 2,5. © getty 10/31 JONAS HOFMANN: Laufstärkster Gladbacher mit vielen Ballaktionen. Wichtigster Spieler im Angriffspressing der Hausherren. Prüfte Kobel mit einem listigen Schuss (56.). Note: 2,5. © imago 11/31 LARS STINDL: Seine womöglich mit dem Mut der Verzweiflung geborene Flanke leitete das 1:0 ein. Viel unterwegs, nicht immer glücklich. Note: 4. © getty 12/31 BREEL EMBOLO: Konnte sich im Verlauf der Partie immer wieder aus der engen Dortmunder Deckung befreien. Mehr als zwei Torschüsse kamen aber nicht heraus. Note: 4. © getty 13/31 HANNES WOLF: Kam für den auffälligen Netz, hatte in etwas mehr als 20 Minuten beinahe so viele Ballkontakte wie Netz in 70. Fiel aber etwas weniger auf. Note: 3. © getty 14/31 CHRISTOPH KRAMER: Kam nach 73 Minuten für Kone. Half, die BVB-Schlussoffensive zu verteidigen. Keine Bewertung. © getty 15/31 LASZSLO BENES: Kam in der Schlussphase für Jonas Hofmann. Keine Bewertung. © getty 16/31 GREGOR KOBEL: Verlierer, aber trotzdem bester Mann am Platz. Beim 0:1 war er machtlos, ansonsten äußerst souverän. Zeigte in der 55. und 74. starke Paraden, strahlte Ruhe aus und bewies außerdem gute Strafraumbeherrschung. Note: 2. © getty 17/31 MANUEL AKANJI: Das rechte Glied der Dreierkette blieb relativ unscheinbar - was aber auch heißt, dass er sich kaum etwas zu Schulden kommen ließ. Note: 3. © getty 18/31 MARIN PONGRACIC: Starker Auftritt. Pongracic überzeugte mit wichtigen Klärungsmanövern und gutem Aufbauspiel. Musste zur Halbzeit aus taktischen Gründen runter, vermutlich weil er als einziger Innenverteidiger Gelb vorbelastet war. Note: 2,5. © getty 19/31 MATS HUMMELS: In der 8. köpfelte er den Ball ins Tor, tat das aber aus einer deutlichen Abseitsstellung. Solide wie seine Nebenmänner, klärte in der 79. in höchster Not. Note: 2,5. © getty 20/31 THOMAS MEUNIER: Zuletzt für seine Flanken noch als "belgischer Beckham" gefeiert, kam er diesmal kaum in Flanken-Situationen. Meunier blieb vor allem in der ersten Halbzeit sehr zurückhaltend, dann immerhin etwas aktiver. Note: 4. © getty 21/31 JUDE BELLINGHAM: Protagonist bei einer Rudelbildung in der ersten Minute und anschließend immer wieder Opfer harter Gladbacher Tacklings. Gewann viele Zweikämpfe, bereitete Zakaria unabsichtlich das Gladbacher 1:0 vor. Note: 3,5. © getty 22/31 AXEL WITSEL: Überzeugte mit einer herausragenden Passquote, aber nicht mit herausragenden Pässen. Nach einem Stindl-Foul wälzte er sich etwas im Rasen, konnte aber weitermachen. Note: 4. © getty 23/31 MAHMOUD DAHOUD: In der 10. leistete er sich einen verheerenden Ballverlust, den er mit einem Foul ausbügelte, für das er Gelb sah. Beim Gegentor verteidigte er zu inkonsequent, in der 40. mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Note: 5,5. © getty 24/31 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte auf der rechten Seite wenige Akzente, spielte im Zweifel lieber zurück. Sein missglücktes Klärungsmanöver leitete das 0:1 ein. Kurz vor der Pause schoss er einen Freistoß übers Tor. Note: 4,5. © getty 25/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Schloss in der 16. aus spitzem Winkel zu ungenau ab, ansonsten völlig abgemeldet. In der 57. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 26/31 DONYELL MALEN: Duellierte sich zunächst mit Moukoko, wer weniger am Spiel teilnahm. Ließ mit einer Kopfballchance in der 47. kurz aufhorchen, ehe er wieder abtauchte. Note: 5. © getty 27/31 THORGAN HAZARD: Kam zur Pause für Pongracic und reihte sich auf der rechten Seite ein. In der Nachspielzeit köpfelte er aus vielversprechender Position drüber. Note: 4. © getty 28/31 ANSGAR KNAUFF: Ersetzte in der 57. Moukoko und bespielte fortan die linke Seite. Ähnlich wie Hazard aber relativ wirkungslos. Note: 4. © getty 29/31 NICO SCHULZ: Kam in der 82. Minute ins Spiel und leitete Hazards große Kopfballchance in der Nachspielzeit ein. Keine Bewertung. © getty 30/31 REINIER: Gleichzeitig mit Schulz eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 31/31 MARIUS WOLF: Der dritte Vertreter des Dreierwechsels. Spielte nach seiner Einwechslung noch einen Steilpass, der Bellingham dazu animierte, etwas übermotiviert in Gladbach-Keeper Sommer zu schlittern. Keine Bewertung.

BVB: Watzke über Haaland, Raiola und Sancho

Verletzungsbedingt nicht zum Einsatz gekommen ist gegen Gladbach Erling Haaland, woraufhin eine Debatte über Dortmunds Abhängigkeit vom 21-jährigen Stürmer entbrannte. "Wir haben auch schon ohne Erling Spiele gewonnen und zwar überwiegend. Aber natürlich ist er outstanding", sagte Watzke.

Angesprochen auf einen möglichen Abschied Haalands im kommenden Sommer hielt sich Watzke bedeckt. "Es ist noch nicht entschieden, ob er im Sommer wirklich geht. Wir gucken einfach mal", sagte er, stellte aber klar: "Ich habe gehört, irgendwer hat gesagt: 'Die müssen den Haaland verkaufen, weil die sind ja börsennotiert.' Das is alles Bullshit. Die Entscheidung, ob bei uns jemand verkauft wird, trifft die Geschäftsführung und nur die Geschäftsführung."

Nicht zu hoch gewichten will Watzke den Einfluss des Beraters Mino Raiola auf Haaland: "Der Schlüssel liegt bei Erling. Ich komme mit Mino Raiola gut klar, weil wir uns gut einschätzen können. Ich weiß, wie er tickt." Es sei "nicht richtig zu glauben, dass es Raiola nur ums Geld geht. Er hat schon am Schirm, was für Erling am besten ist."

Im Sommer verlassen hat Dortmund für 85 Millionen Euro Jadon Sancho, der bei seinem neuen Klub Manchester United bisher eher enttäuschte. Grund für dessen Wechsel sei laut Watzke auch eine "fehlende Akzeptanz in der englischen Nationalmannschaft" gewesen. Begeistert vom Potenzial Sanchos ist Watzke weiterhin: "Ich liebe den Jadon. Da kriegst du Tränen in den Augen, wenn du den Spielen siehst."