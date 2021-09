BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund droht offenbar Ausfall von Marco Reus - Bellingham "könnte zu Bayern gehen"

Dem BVB droht offenbar der Ausfall von Kapitän Marco Reus im Topspiel am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach. Ein englischer Ex-Nationalspieler bringt Jude Bellingham mit dem FC Bayern in Verbindung. Hier gibt es alle News und Gerüchte des Tages rund um Borussia Dortmund.

BVB droht Ausfall von Marco Reus im Topspiel in Gladbach

Dem BVB droht offenbar der Ausfall von Kapitän Marco Reus im Topspiel am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im Liveticker). Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei Reus bei der Abfahrt der Mannschaft Richtung Mönchengladbach nicht im Bus gewesen.

Stattdessen habe der 32-Jährige das BVB-Gelände mit seinem Privatauto verlassen. Ob sich der Nationalspieler im Abschlusstraining eine Verletzung zugezogen hat, war zunächst noch unklar. In der Regel reist die Dortmunder Mannschaft bei einem Auswärtsspiel jedoch einen Tag vor der Partie gemeinsam an und übernachtet in einem Hotel.

Sollte Reus tatsächlich ausfallen, könnte Thorgan Hazard sein Startelfcomeback nach über einem Monat und einer Sprunggelenksverletzung geben, allerdings gab Trainer Marco Rose zu bedenken, dass der Belgier aufgrund seiner längeren Pause "noch nicht bei hundert Prozent" sei.

Alternativ stünde für die Zehnerposition nach den Verletzungen von Julian Brandt und Giovanni Reyna lediglich Reinier dem BVB noch zur Verfügung, allerdings hat der Brasilianer kaum Spielrhythmus. Lediglich sechs Minuten absolvierte die Leihgabe von Real Madrid bis dato in dieser Saison.

BVB-Formcheck: Emotionaler Leader, Lebensversicherung - einer fällt ab © imago images 1/30 Acht Pflichtspiele hat Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer Marco Rose bislang absolviert, sechs davon wurden gewonnen. Einige Akteure stehen bereits gut im Saft, bei anderen muss eine Leistungssteigerung her. Der Formcheck der BVB-Profis. © getty 2/30 IN TOPFORM - GREGOR KOBEL: Sein 15-Millionen-Transfer aus Stuttgart hat sich fast schon bezahlt gemacht. Zeigte vor allem gegen Hoffenheim und bei Besiktas starke Paraden. Tut der Mannschaft auch als emotionaler Leadertyp gut. © getty 3/30 JUDE BELLINGHAM: Seine Kurve zeigt weiter steil nach oben, ist mittlerweile nicht mehr aus dem Team wegzudenken. Die Position im rechten Halbraum der Raute tut ihm gut und verhilft ihm schon jetzt zu mehr Treffern als im Vorjahr. © getty 4/30 ERLING HAALAND: Absolvierte bislang alle acht Pflichtspiele dieser Saison und schoss elf Tore, dazu mit fünf Assists. Der Stürmer ist weiterhin Dortmunds Lebensversicherung, seine unnachahmliche Gier strahlt auf seine Mitspieler aus. © getty 5/30 IN GUTER FORM - MARCO REUS: Ihm half es enorm, nach langer Zeit mal wieder eine komplette Vorbereitung absolviert zu haben. Ein kleiner Tick fehlt noch zur Top-Form, aber schon jetzt an vielen Offensivszenen des BVB entscheidend beteiligt. © getty 6/30 MAHMOUD DAHOUD: Benötigte in Dortmund eine jahrelange Anlaufzeit, den Schwung aus der Terzic-Ära nahm er aber mit in die neue Saison. Als alleiniger Sechser vor allem mit Ball am Fuß mit toller Übersicht, Technik und Spielintelligenz. © getty 7/30 MANUEL AKANJI: Hatte kaum Vorbereitung und musste sofort loslegen, weil der BVB von Personalproblemen in der Defensive geplagt war. Lieferte blitzsaubere Spiele ab und hat sich 2021 deutlich stabilisiert. Patzte aber im Supercup gegen Bayern böse. © getty 8/30 MARIUS WOLF: War Verkaufskandidat, verletzte sich dann aber in der Vorbereitung und blieb. In fünf Einsätzen zwar nur mit 62 Spielminuten, aber dabei sehr engagiert und mit guten Ideen. Eine Zukunft beim BVB hat Wolf aber wohl nicht. © imago images 9/30 MARIN PONGRACIC: Der Leihspieler aus Wolfsburg musste kurz nach seinem Wechsel direkt ran und zeigte in Leverkusen eine gute Partie. Muss sich nach Hummels' Rückkehr hinten anstellen, wird aber auf seine Minuten kommen. © getty 10/30 GIOVANNI REYNA: Befand sich auf einem guten Weg, ehe ihn eine Muskelverletzung ausbremste. Bis dato jedoch mit zwei Toren und einem Assist, auf der Halbraumposition in der Raute mit viel Zug zum Tor. © getty 11/30 THOMAS MEUNIER: Nach seiner sehr schwachen Vorsaison nun deutlich stabilisiert. Infizierte sich mit Corona, kam aber stark zurück und schlug zuletzt zahlreiche gute Flanken, drei davon führten zu Toren. Auch gegen den Ball ordentlich. © imago images 12/30 IN DURCHSCHNITTLICHER FORM - AXEL WITSEL: Half zu Saisonbeginn als Innenverteidiger aus. Das war okay, aber nicht mehr. Muss sich steigern, um dauerhaft einen Platz in der Mannschaft zu bekommen. © getty 13/30 DONYELL MALEN: Dem 30-Millionen-Einkauf fehlt es noch an der letzten Fitness und dem Verständnis für Roses Fußball, gerade gegen den Ball. Deutete offensiv sein Potential an, ein Treffer oder Scorerpunkt fehlt jedoch noch. © getty 14/30 YOUSSOUFA MOUKOKO: Fehlte mehrere Monate und ist erst seit ein paar Wochen wieder richtig fit. Bei seinen Joker-Einsätzen solide und sehr umtriebig. Gegen Hoffenheim war er am späten Siegtreffer entscheidend beteiligt. © getty 15/30 RAPHAEL GUERREIRO: Schoss in Leverkusen und gegen Union zwei Traumtore, doch ihm merkt man die kurze Vorbereitung an. Defensiv einige Male schon unaufmerksam und fahrig. Auch offensiv noch nicht so stark, wie er sein kann. © getty 16/30 MATS HUMMELS: Es sollte nicht lange dauern, ehe der Abwehrchef mindestens eine Form-Kategorie höher eingestuft werden kann. Nach Problemen mit der Patellasehne direkt mit einem tollen Startelfdebüt gegen Union inklusive Torvorlage. © getty 17/30 THORGAN HAZARD: Startete mit einem Treffer und einer guten Leistung gegen die Eintracht in die Saison, musste dann aber länger aufgrund einer Sprunggelenksverletzung pausieren. Gab zuletzt sein Comeback, nach zwei Kurzeinsätzen winkt nun die Startelf. © getty 18/30 NICO SCHULZ: Kam aufgrund des Personalmangels zu Saisonbeginn auf zwei 90-Minuten-Einsätze, bei denen er es als Linksverteidiger ordentlich machte. Man merkt ihm jedoch die mangelnde Spielpraxis stets an. Es bleibt kompliziert... © getty 19/30 JULIAN BRANDT: Nach einer durchwachsenen Zeit in Dortmund war auch er von Beginn der Vorbereitung dabei und auf einem guten Weg. Corona bremste ihn aus, seitdem wie gewohnt mit Licht und Schatten. Muss endlich konstanter werden. © getty 20/30 AUSSER FORM - FELIX PASSLACK: Wie Schulz spülte auch ihn die Personalnot aufs Feld. Passlack ist zwar ein Kämpfer vor dem Herrn, doch in seinen 349 Einsatzminuten überzeugte er nicht. Vor allem im Supercup gegen Bayern ganz schwach. © imago images 21/30 OHNE BEWERTUNG - REINIER: Der Brasilianer gewann in Tokio die Goldmedaille und verpasste daher die komplette Vorbereitung. Ideal für eine bessere Rolle beim BVB als in seinem ersten Jahr ist das gewiss nicht. © imago images 22/30 ANSGAR KNAUFF: Von allen bisher eingesetzten Spielern mit der wenigsten Einsatzzeit (vier Minuten gegen Besiktas). Vor allem in der U23 in Liga 3 unterwegs. Das könnte womöglich auch erst einmal so bleiben. © getty 23/30 EMRE CAN: Elf Minuten in Freiburg spulte er bislang ab, seitdem fehlt Can verletzt. Wird nach seiner Genesung sicherlich auf seine Einsätze kommen, doch bis zum Stammspieler ist es ein langer Weg. © getty 24/30 MARWIN HITZ: Nach der Kobel-Verpflichtung zurück in seiner beim BVB gewohnten Rolle als Nummer zwei. Ist 34, hat einen Vertrag bis 2023 - allem Anschein nach ist er mit seiner Perspektive in Dortmund zufrieden. © getty 25/30 ROMAN BÜRKI: Völlig anders als bei Hitz sieht es bei Bürki aus. Fand im Sommer keinen Klub und sitzt seither auf der Tribüne. Ein ganz bitteres Ende seiner Zeit beim BVB. © getty 26/30 DAN-AXEL ZAGADOU: Nach seiner erneuten Knie-OP lange raus, derzeit aber auf dem Weg zurück. Teile des Trainings absolviert der Innenverteidiger wieder. Ein Comeback wird noch dauern, aber auf ihn hält man weiter große Stücke. © BVB 27/30 SOUMAILA COULIBALY: Der Neuzugang kam mit einem Kreuzbandriss nach Dortmund. Auch bei ihm ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Er wird sich aber langsam herantasten müssen und braucht viel Geduld. © getty 28/30 MATEU MOREY: Geduld hat Morey schon jetzt bewiesen, seit mehreren Monaten fällt er mit einer schwerwiegenden Blessur aus. Gut möglich, dass er in dieser Saison nicht eingesetzt werden kann. © getty 29/30 MARCEL SCHMELZER: Stand im Trainingslager nach einem Jahr Pause wieder auf dem Platz. Es wird noch dauern, ehe er wieder spielfähig ist. In Dortmund ohne Perspektive. Belegt nebenbei Kurse des Internationalen Fußball Institut. © getty 30/30 STEFFEN TIGGES: Der Torjäger der U23 stand im Pokal bei Wehen Wiesbaden in der Startelf, bleibt aber fester Bestandteil der zweiten Mannschaft. Fehlt derzeit wegen einer Muskelverletzung.

BVB-Juwel Jude Bellingham? "Könnte zu Bayern München gehen"

Steve McManaman, einst Spieler des FC Liverpool und von Real Madrid, hat BVB-Juwel Jude Bellingham mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht, rechnet allerdings eher damit, dass man Bellingham "in ein paar Jahren in der Premier League sehen" werde.

"Wenn Jude den deutschen Lebensstil mag, könnte er möglicherweise zu Bayern München gehen, weil es der einzige Klub in Deutschland ist, der Erfolg garantiert", schrieb McManaman in einer Kolumne für Horseracing.net. "Erfolg" sei das, was Bellingham unbedingt in seiner Karriere haben wolle, so McManaman.

Zwar wolle der heute 49-Jährige "nicht respektlos" gegenüber Borussia Dortmund sein, aber an einen Weggang von Bellingham aus Dortmund habe er keine Zweifel. "Dortmund ist ein perfektes Sprungbrett für ihn, weil er jede Woche spielt und auch in der Champions League speieln kann. Aber er wird irgendwann für sehr viel Geld gehen und für ein qualitativ besseres Team spielen", führte McManaman weter aus.

Ob der ehemalige englische Nationalspieler den erst 18-Jährigen gerne bei seinem Ex-Klub in Liverpool sehen wolle, bejahte er. Ein Bellingham-Transfer mache für jeden Top-Klub Sinn und sei auch für Chelsea, Manchester City and Manchester United "die perfekte Lösung".

Zuletzt berichtete der Daily Star aus England, dass Jürgen Klopp eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers zur Chefsache erklärt habe. Angeblich seien die Reds sogar bereit, rund 93 Millionen Euro für Bellingham zu bezahlen. Auch Manchester City wird Interesse nachgesagt.

Bellingham war im Sommer 2020 für rund 23 Millionen Euro aus der englischen zweiten Liga von Birmingham City zum BVB gewechselt und hat sich durch starke Leistungen wie zuletzt beim Champions-League-Auftakt gegen Besiktas bei den Schwarzgelben mittlerweile einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld erspielt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025 und soll keine Ausstiegsklausel beinhalten.

© getty Mit 18 schon nah an der Weltklasse: Jude Bellingham vom BVB.

BVB - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

BVB-Japitän Reus droht auszufallen, er reiste am Freitag nicht mit der Mannschaft nach Mönchengladbach. Für ihn könnte Hazard in die Startelf rücken.

Gladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Herrmann, Stindl, Plea - Embolo

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Herrmann, Stindl, Plea - Embolo Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud - Hazard - Malen, Haaland

