BVB, News und Gerüchte: Akanji "kann auswählen" - Klopp erklärt Bellingham angeblich zur Chefsache

Manuel Akanji von Borussia Dortmund wird mit Lob überschüttet. Jürgen Klopp will angeblich Jude Bellingham unbedingt zum FC Liverpool lotsen. Und Matthias Sammer äußert sich zu einem möglichen Abschied von Erling Haaland. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News - Babbel: Akanji einer für Bayern

Manuel Akanji wird derzeit mit Lob überschüttet. Erst bot ihm Giorgio Chiellini seinen Platz in der Innenverteidigung bei Juventus Turin an, nun schwärmte auch noch Markus Babbel in den höchsten Tönen vom Schweizer.

"Ob Juve, Real, Barcelona oder Bayern - Akanji kann auswählen", sagte Babbel der Schweizer Zeitung Blick. Ein Raphael Varane von Manchester United etwa, meinte Babbel, "ist nicht besser als er". Der 26-Jährige sei das "Paradebeispiel des modernen Innenverteidigers: Schnell, zweikampfstark, toll in der Spieleröffnung", so der Europameister von 1996.

Lediglich die Leichtsinnsfehler müsse Akanji noch abstellen, erklärte Babbel und erinnerte an die 1:3-Niederlage des BVB im Supercup gegen den FC Bayern. "Im Supercup gegen Bayern war er 90 Minuten lang der beste Mann auf dem Feld. Und macht dann den entscheidenden Fehler. Das muss er verhindern, dann geht er zu einem Top-Klub", sagte Babbel.

Akanji wechselte 2018 vom FC Basel nach Dortmund, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison absolvierte er 41 Pflichtspiele für den BVB und erzielte dabei zwei Tore.

BVB, Gerücht: Klopp erklärt Bellingham zur Chefsache

Jürgen Klopp hat die Verpflichtung von Jude Bellingham beim FC Liverpool angeblich zur Chefsache erklärt. Das berichtet der Daily Star. Demnach wolle der Reds-Coach den von zahlreichen Klubs umworbenen Dortmunder so schnell wie möglich und unter allen Umständen an die Anfield Road lotsen.

Angeblich wäre Liverpool bereit, rund 93 Millionen Euro für den 18-jährigen Mittelfeldspieler zu bezahlen. Damit würde Bellingham zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte werden. Virgil van Dijk kostete die Reds knapp 85 Millionen Euro.

Bellingham, der 2020 von Birmingham City in den Ruhrpott wechselte, steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte er in 44 Pflichtspielen vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

BVB, News - Sammer: Haaland? "Wir sollten nicht weinen"

Matthias Sammer hat sich zu einem möglichen Abschied von Erling Haaland nach der laufenden Saison geäußert. "Die Rahmenbedingungen sind bekannt. Aber was interessiert mich nächstes Jahr? Fußball ist Tagesgeschäft", sagte Sammer der Sport Bild: "Falls es irgendwann so sein sollte, dass Erling geht, müssten wir uns damit beschäftigen. Aber: Dann ginge es darum, wieder nach dem Typus Mittelstürmer zu schauen, den wir für unseren Fußball benötigen."

Es sei dem BVB in der Vergangenheit in der Regel sehr gut gelungen, Abgänge zu kompensieren, erklärte der 54-Jährige, der als Berater des BVB-Managements fungiert.

"Wenn man nun Gio Reyna und Jude Bellingham, beide 18 Jahre alt, auf anderen Positionen sieht: Alle Top-Talente sollten genau hinschauen, was in der Bundesliga und speziell beim BVB möglich ist. Wir sollten unseren eigenen Weg gehen und nicht so viel weinen, wenn es dazu kommt, dass uns jemand verlässt", so Sammer.

BVB, News: Vier Profis kehren vorzeitig zurück

Mit Giovanni Reyna, Thomas Meunier, Marco Reus und Axel Witsel haben sich vier BVB-Profis vorzeitig auf den Heimweg von der Länderspielpause gemacht.

Reyna erlitt nach Angaben des US-Verbandes eine Oberschenkelzerrung. Meunier wird nach wie vor von muskulären Problemen geplagt und konnte mit Belgien nicht einmal trainieren. Und Marco Reus verzichtet aufgrund von Knieproblemen auf das DFB-Spiel in Island. Bei Witsel ist der genaue Grund noch unklar.

Wer von den vier Spielern für das kommende Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) einsatzfähig ist, steht ebenfalls noch in den Sternen.

