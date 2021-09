BVB - News und Gerüchte: Auch Manchester City offenbar an Jude Bellingham interessiert

Jude Bellingham hat offenbar das Interesse des nächsten Premier-League-Giganten geweckt. Erling Haaland stellte beim irren 4:3-Sieg des BVB gegen Bayer Leverkusen den nächsten Rekord auf. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um den BVB vom Vortag.

BVB - News: Manchester City will offenbar auch Jude Bellingham

Nach dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wirbt offenbar in Manchester City der nächste Premier-League-Gigant um die Dienste von BVB-Juwel Jude Bellingham. Einem Bericht des Daily Star zufolge sei Bellingham der Wunschkandidat für die Nachfolge von Kapitän Fernandinho, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Guardiola hatte bereits in der vergangenen Saison nach dem Champions-League-Viertelfinale zwischen City und dem BVB von Bellingham geschwärmt. Damals war Bellingham im Rückspiel einer der besten Dortmunder und handelte sich somit ein Sonderlob des Welttrainers ein.

"17 Jahre alt. Und so eine unglaubliche fu**ing Persönlichkeit! Er ist so, so gut", sagte Guardiola: "Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 ist. Vielleicht ist er ein Lügner. Er ist dermaßen gut, ein fantastischer Spieler. Ich habe gesehen, wie er den Innenverteidigern zuruft, dass er den Ball haben will, wie er den Ball verlangt. In dem Alter ist das unglaublich."

Zuletzt hatte der Daily Star bereits vom Interesse des FC Liverpool an Bellingham berichtet. Demnach habe Jürgen Klopp die Verpflichtung des 18-Jährigen angeblich zur Chefsache erklärt. Bis zu 93 Millionen Euro seien die Reds bereit, für den englischen Nationalspieler hinzublättern, hieß es.

Bellingham hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2025 und ist in seinem zweiten Jahr in Dortmund unumstrittener Stammspieler. Die Schwarz-Gelben holten Bellingham im Sommer 2020 für rund 23 Millionen Euro von Birmingham City aus der zweiten englischen Liga.

© getty Einmal mehr wichtig beim 4:3-Sieg des BVB über Bayer Leverkusen: Jude Bellingham.

BVB-Stürmer Haaland stellt nächsten Rekord auf

Erling Haaland hat mit seinem Doppelpack am Samstag beim 4:3-Sieg des BVB über Bayer Leverkusen einen weiteren Tor-Rekord aufgestellt. Der Norweger hat nun 45 Bundesliga-Tore nach nur 47 Spielen auf dem Konto und knackte damit die Bestmarke von Uwe Seeler, der 52 Spiele für die ersten 45 Tore benötigte.

BVB - Transfers: Tuchel begründet geplatzten Hudson-Odoi-Wechsel

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat erklärt, warum die Blues Callum Hudson-Odoi nicht kurz vor Transferschluss noch an den BVB verliehen haben. "Am letzten Tag der Transferperiode war es eine sehr leichte Entscheidung für mich", sagte Tuchel. Er habe Hudson-Odoi und dem BVB eine Absage erteilt, weil er seinen Kader sonst nicht breit genug aufgestellt gesehen hätte. "Wir können keinen Spieler gehen lassen, der Teil des 18-, 19-köpfigen Kaders ist. Er kann auf dem rechten Flügel, dem linken Flügel und den beiden Zehner-Positionen spielen", so Tuchel. "

Eine ausführliche News dazu findet Ihr hier.

BVB in der Champions League: Spielplan

Am kommenden Mittwoch steht für den BVB das erste Champions-League-Spiel der Saison an. Die Dortmunder gastieren zum Auftakt bei Besiktas in Istanbul. Hier seht Ihr den gesamten Dortmunder CL-Spielplan.