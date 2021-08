Auf in die neue Bundesligasaison 2021/22! Am 1. Spieltag ist Hertha BSC zu Gast beim 1. FC Köln. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt, erfahrt Ihr hier.

FC Köln vs. Hertha BSC live und exklusiv in voller Länge mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen!

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Hertha BSC: Stadion, Anpfiff und Zuschauer

Der 1. FC Köln empfängt Hertha BSC am heutigen Sonntag (15. August) um 17.30 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Von den 50.000 Plätzen dürfen in Absprache mit den regionalen Gesundheitsbehörden 16.500 Plätze durch getestete, geimpfte oder genesene Zuschauer besetzt werden.

Mehr Sport - Jetzt für den SPOX-Newsletter anmelden!

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Thielmann, Modeste

Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Thielmann, Modeste Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Ascacibar - K.-P. Boateng, S. Serdar - Lukebakio, Jovetic - Selk

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Mit Mönchengladbach vs. FC Bayern und BVB vs. Eintracht Frankfurt bringt der 1. Spieltag der Bundesliga direkt zwei absolute Topspiele mit sich. Köln und Hertha schließen den 1. Spieltag ab.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 13.08. 20.30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 1:1 14.08. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 1:0 14.08. 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 1:1 14.08. 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 5:1 14.08. 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 0:4 14.08. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 0:0 14.08. 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 5:2 15.08. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15.08. 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Keiner der Sender im frei empfänglichen Fernsehen übertragen heute die Partie 1. FC Köln vs. Hertha BSC.

Da das Spiel am Sonntag steigt, fällt es ab dieser Saison in den Rechtebereich von DAZN, das schon ab dem 1. Spieltag alle Freitags- und Sonntagsspiele zeigt. Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Michael Born und Experte Sebastian Kneißl erwarten euch bereits ab 16.30 Uhr mit den Vorberichten, um 15 Uhr könnt Ihr am Debüt der neuen Spieltags-Show "Dazonntag" teilhaben.

Neben Fußball aus den europäischen Topligen sowie der Europa League, Champions League und weiteren Ligen und Pokalwettbewerben aus Europa und dem Rest der Welt erwartet euch auf DAZN auch US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL), Boxen, UFC, WWE, Motorsport, Wintersport, Beachvolleyball, Handball, Radsport, Schach, Tennis, und noch vieles mehr!

Das Monatsabonnement ist für 14,99 Euro zu haben, das Jahresabo ist beim Preis von 149,99 Euro für volle zwölf Monate vergleichsweise etwas günstiger. In jedem Fall könnt Ihr das komplette Programm erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

© getty Macht Dodi Lukebakio den nächsten schritt in seiner Entwicklung bei Hertha BSC?

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft jeden Bundesligasamstag ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

DAZN zeigt in der Saison 2021/22 alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis 30. September können potentielle Neukunden DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bietet der SPOX-Liveticker euch die perfekte Alternative, mit der Ihr trotzdem alle wissenswerten Informationen aus Köln im Minutentakt erhaltet!

Hier entlang zum Liveticker 1. FC Köln vs. Hertha BSC

Bundesliga: Die Abschlusstabelle der Saison 2020/21

Der 1. FC Köln und Hertha BSC haben sich am Ende der vergangenen Saison im unteren Ligadrittel wiedergefunden, die Kölner sicherten sich den Klassenerhalt sogar erst in der Relegation.