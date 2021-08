Thesen zum 3. Bundesliga-Spieltag: Das ist unverantwortlich von der DFL!

Der 1. FC Köln hat, was Hertha BSC bräuchte, bei Eintracht Frankfurt hat die Misere ein Gesicht. Und: Muss eigentlich erst etwas passieren, bevor der Verband einen anderen Umgang mit Kopfverletzungen verordnet? Die Thesen zum 3. Bundesliga-Spieltag.

Ortegas Einsatz ist unverantwortlich

Natürlich war das nur gut gemeint, als Arminia Bielefeld am Sonntagvormittag die Welt da draußen wissen ließ: "So eine schöne Nachricht...", Jacob Laursen und Stefan Ortega geht es wieder gut. Beide waren im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt kurz nach der Pause heftig zusammengeprallt.

Laursen verlor einen halben Backenzahn und erlitt ein Schleudertrauma, der Spieler wurde mit der Trage vom Platz und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Ortega habe sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, aber er wurde nicht ausgewechselt, sondern spielte noch geschlagene 42 Minuten lang weiter. Das ist - bei aller Liebe zum Spiel und zum angeblich so heroischen Einsatz der Spieler - unverantwortlich und muss von oberster Stelle endlich unterbunden werden.

Ein weiterer Zusammenstoß, manchmal genügt auch nur ein Rempler, hätte fatale Folgen für Ortegas Gesundheit haben können. Der DFB und die DFL haben alle Hebel in der Hand, unverzüglich ein concussion protocol einzuführen wie es zum Beispiel in der NFL seit Jahren gehandhabt wird. Mit einem neutralen Arzt am Spielfeldrand und damit auch einer neutralen Diagnose.

Am Geld kann es ja kaum scheitern, dass das bis heute nicht passiert. Also wo ist das Problem? An jedem Wochenende kommt es alleine in der Bundesliga zu einem halben Dutzend fragwürdiger Maßnahmen nach zum Teil heftigsten Zusammenstößen. Vermutlich muss erst etwas Schlimmes passieren, bevor hier endlich gehandelt wird. Und dann ist das Gejammer wieder groß.

© imago images Jacob Laursen und Stefan Ortega prallten heftig zusammen.

Köln hat, was Hertha bräuchte

Kölns Saisonstart ist geglückt, das drücken allein die Zahlen aus. Aber noch viel mehr als sechs Punkte nach drei Spieltagen bei einem Auswärtsspiel in München sollte den FC-Fans der längst überfällige Kulturwandel ihrer Mannschaft Freude bereiten.

Nach etlichen Flops in der Besetzung des Trainerpostens und zuletzt fast zwei Jahren Angsthasen-Fußball kommt der 1. FC Köln ziemlich verändert daher: Mit aktivem, aggressivem, mutigem Fußball. Der auch noch genug Lücken hat, so viel steht auch fest. Aber der innerhalb sehr kurzer Zeit dank Steffen Baumgart eine Veränderung erfährt, die wohl selbst kühnste Optimisten nicht so schnell erwartet hätten. Köln macht Spaß, wann konnte man das zuletzt von einer FC-Mannschaft behaupten?

Womit wir ganz schnell bei Hertha BSC wären. Die machen nämlich gar keinen Spaß, nicht den Fans und nicht sich selbst. Das liegt nicht nur, aber auch am Trainer. Pal Dardai wirkt nach vier Pflichtspielen mit null Bundesligapunkten und einem Zittersieg im Pokal schon einigermaßen ratlos und bemerkte einmal mehr, dass er hier ja "nur aushelfe".

Dardai ist ein überragender Typ und war für die Rettungsmission in der letzten Saison die richtige Idee. Für den Neustart scheint die Hertha-Ikone aber nicht gemacht und die Frage wird sein, wann das auch die Entscheidungsträger bemerken und reagieren. Derzeit deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass sich in Berlin Grundlegendes geändert hätte. Der Auftritt in München war 80 Minuten lang fast schon eine Unverschämtheit.

Hoffenheim ist ein Europapokal-Kandidat

Vier Ausfälle hatte Sebastian Hoeneß beim Auswärtsspiel in Dortmund zu beklagen, was aus Sicht von 1899 Hoffenheim fast schon eine zu vernachlässigende Zahl an verhinderten Spielern ist. In der letzten Saison gab es Spieltage, da hatte Hoeneß Mühe, den Kader bis zur maximal zulässigen Größe zu bestücken, phasenweise fehlte dem Trainer eine komplette Mannschaft. Diverse Krankheiten, Verletzungen und eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Corona-Ausfällen torpedierten die Saison nachhaltig.

Bisher kommt Hoffenheim mit seinen wenigen Verletzten also richtig gut durch die Saison und zeigt jetzt schon mehr als nur das Flickwerk des ersten Hoeneß-Jahres. Die Mannschaft findet in ihren Abläufen immer mehr zueinander und weiß nun besser, was wann zu tun sei, sagte Christoph Baumgartner nach der unglücklichen Niederlage in Dortmund.

Und weil das so ist, weil sich Hoffenheim in allen Spielphasen verbessert zeigt und auch Rückschläge wegstecken kann und weil die Doppelbelastung der letzten (Europa-League-)Saison wegfällt, ist die Mannschaft in dieser Spielzeit in der zweiten Saison mit ihrem Trainer ein klarer Europapokal-Aspirant.