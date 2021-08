FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln heute im Liveticker

Vor dem Match des zweiten Bundesliga-Spieltages gegen den 1. FC Köln stellt sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Medienvertreter. Die Pressekonferenz mit dem FCB-Coach könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Liveticker

Vor Beginn: Nach dem starken Auftritt im DFL-Supercup, den der FC Bayern mit 3:1 bei Borussia Dortmund gewinnen konnte, soll am Sonntag auch der erste Sieg in der Bundesliga her. Mit welcher Taktik Nagelsmann herangehen und welches Personal dabei zur Verfügung stehen wird, wird primäres Thema sein.

Vor Beginn: Um 14 Uhr soll die Medienrunde starten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln.

FC Bayern - Borussia Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern : Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski 1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Thielmann, Kainz - Ljubicic - Uth, Modeste

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick