BVB, News und Gerüchte: Dortmund erwägt nach Delaney-Abgang offenbar Transfer von Marcel Halstenberg

Borussia Dortmund erwägt offenbar einen Transfer von Marcel Halstenberg. Ein Wechsel von Roman Bürki zu Atletico Madrid ist wohl vom Tisch. Außerdem: Die BVB-Fans verhindern das Design von Dortmunds neuem dritten Trikot. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Halstenberg nach Delaney-Abgang wieder ein Thema

Borussia Dortmund war in diesem Transferfenster an Marcel Halstenberg von RB Leipzig interessiert. Vor einigen Tagen sah es noch danach aus, als sollte aus dem Deal nichts werden. Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, könnte sich dies allerdings ändern. Demnach besteht die Chance, dass der deutsche Nationalspieler noch vor dem Monatsende zum BVB wechselt.

Voraussetzung dafür wäre jedoch ein anderer Transfer: Nur wenn Thomas Delaney nach Sevilla geht und die Schwarz-Gelben damit eine ordentliche Ablösesumme einnehmen, könnte Halstenberg aus Leipzig kommen. Beim BVB gilt darüber hinaus Nico Schulz als Wechselkandidat, doch für den Außenverteidiger gibt es bisher keine Interessenten.

Halstenberg spielte in der Vergangenheit bereits für die Dortmunder: Zwischen 2011 und 2013 lief er für die zweite Mannschaft der Borussia auf.

Marcel Halstenberg: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gelbe Karten Gespielte Minuten Bundesliga 24 2 2 2 1.650 DFB-Pokal 4 - - 1 342 Champions League 3 - - - 183 GESAMT 31 2 2 3 2.175

BVB, Gerücht: Bürki-Wechsel zu Top-Klub offenbar vom Tisch

Schon in der letzten Saison verlor Roman Bürki seinen Status als Nummer eins bei Borussia Dortmund. Noch in diesem Sommer soll der Schweizer den BVB verlassen. Allerdings suchen die Schwarz-Gelben weiterhin vergeblich nach einem Abnehmer für den 30-Jährigen. Nun ist eine weitere Option vom Tisch.

Laut Sky Sport war Atletico Madrid am neunfachen Schweizer Nationalspieler interessiert. Allerdings hat der spanische Meister nach dem Abgang von Ivo Grbic in Richtung Lille eine neue Nummer zwei gefunden. So wechselt Benjamin Lecomte auf Leihbasis von der AS Monaco zu den Madrilenen. Aufgrund dessen hat sich das Werben um Bürki wohl endgültig erledigt.

Auch der französische Meister OSC Lille, Olympique Marseille, die AS Monaco und auch Serie-A-Champion Inter Mailand wurden mit Bürki in Verbindung gebracht. Nach und nach bedienten sich die Klubs allerdings anderweitig.

Durch die Verpflichtung von Landsmann Gregor Kobel vom VfB Stuttgart und die Vertragsverlängerung mit Marwin Hitz rutschte Bürki in diesem Sommer in der Hackordnung der BVB-Torhüter auf Rang drei ab.

Noten zum Supercup: BVB-Verteidiger haarsträubend - eine Eins bei den Bayern © getty 1/32 Der FC Bayern München hat den ersten Titel der Saison gewonnen. Im Supercup gewann der Rekordmeister mit 3:1 gegen den BVB, dem haarsträubende Defensivfehler unterliefen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 BORUSSIA DORTMUND - GREGOR KOBEL: Unterstrich seinen Status als Nummer eins. Gute Strafraumbeherrschung und souveränes Spiel mit dem Ball. Gegen Lewandowskis Kopfball machtlos (41.). Beim 0:2 und 1:3 chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/32 FELIX PASSLACK: Hatte gegen Davies und Bayerns rotierenden Flügel große Probleme. Sein missglückter Rückpass hätte den frühen Rückstand bedeuten müssen (10.). Zu passiv gegen Gnabry vor dem 0:1. Ließ sich vor dem 0:2 locken (50.). Note: 5,5. © getty 4/32 AXEL WITSEL: Strahlte auf ungewohnter Position erneut viel Sicherheit aus. Starke Rettungstat nach Gnabrys Flanke (8.). Stand bei Lewandowskis Schuss goldrichtig und klärte mit seinem Schulterblatt auf der Linie (34.). Note: 3. © getty 5/32 MANUEL AKANJI: Behielt in der hektischen Anfangsphase mit gutem Stellungsspiel die Ruhe. Zu weit weg von Lewandowski vor dessen Tor. Im Spielaufbau eigentlich sicher, bis er gegen Tolisso völlig kopflos das 1:3 einleitete (74.). Note: 5. © getty 6/32 NICO SCHULZ: Hatte Glück, dass sein haarsträubender Fehlpass von Gnabry nicht bestraft wurde (6.). Ab und an etwas schläfrig gegen den schnellen Coman. Offensiv immerhin ein bisschen aktiver als Passlack. Note: 4. © getty 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Riesiges Laufpensum, immer anspielbar. Die zündenden Ideen fand er aber zu selten. Einfacher Ballverlust gegen Müller (38.). Eroberte dafür viele Bälle und holte einige Freistöße heraus. Note: 3. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Die Zweikampfmaschine in Roses Rautensystem! Klasse Steilpass auf Reus (20.). Legte den Treffer von Reus mustergültig auf. Verlor dafür ungewohnt oft den Ball. Note: 3,5. © getty 9/32 GIOVANNI REYNA: Arbeitete enorm viel mit nach hinten. Enorm giftig in den Zweikämpfen (16). Im Angriffsspiel dafür etwas zu verhalten, er gab keinen Torschuss ab. Seine vielen Flanken brachten kaum Gefahr. Note: 4. © getty 10/32 MARCO REUS: Anführer des Dortmunder Offensivpressings zu Beginn. Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Neuer. Dann lange ohne Zugriff, ehe er per Traumtor zum Anschluss traf. Peitschte sein Team an. Note: 3. © getty 11/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der 16-Jährige sorgte durch seine quirlige Art zwar für Gefahr, traf aber einige falsche Entscheidungen. Schaltete nach Haalands Pass zu spät (29.). Deutlich im Abseits bei seinem vermeintlichen Tor (36.). Note: 4,5. © getty 12/32 ERLING HAALAND: Prallte zu Beginn an Süle ab (4.). Machte viele Sprints und riss somit Lücken. Seine Ballannahme hätte ein Tor verdient gehabt (39.). Tappte in die Abseitsfalle (53.). Mit einigen guten Ideen, die seine Mitspieler nicht nutzten. Note: 3. © getty 13/32 DONYELL MALEN (ab 58.): Ersetzte Moukoko und zeigte Upamecano gleich seine Spritzigkeit (59.). Schlechtes Stellungsspiel nach Haalands schöner Vorarbeit (61.). Blieb ohne Abschluss. Der Neuzugang braucht noch Zeit. Note: 4. © getty 14/32 MARCO PASALIC (ab 78.): Kam für die Schlussoffensive für Reyna in die Partie und somit zu seinem Debüt bei den BVB-Profis. Der 20-Jährige blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 15/32 REINIER (ab 84.): Der frischgebackene Olympiasieger wurde für Bellingham eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/32 MARIUS WOLF (ab 84.): Der Rückkehrer kam für Passlack und reihte sich positionsgetreu auf der rechten Abwehrseite ein. Keine Bewertung. © getty 17/32 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Mit seiner Glanzparade gegen Reus (20.) früh ein wichtiger Faktor und einer der Matchwinner, beim Schlenzer des BVB-Kapitäns zum Anschlusstreffer jedoch machtlos. Note: 2. © getty 18/32 Josip Stanisic: Nicht immer sicher im Spiel mit Ball, gerade in den vielen Pressingphasen der Dortmunder in Durchgang eins wackelte das Eigengewächs ein paar Mal. Dafür in puncto Zweikampfführung solide. Note: 3. © getty 19/32 DAYOT UPAMECANO: Weitaus sicherer als beim Liga-Auftakt gegen Gladbach, ließ sich diesmal nicht zu unnötigen Fouls oder Unkonzentriertheiten hinreißen. Mit einer Zweikampfquote von 75 Prozent bester Zweikämpfer beim FCB. Note: 2,5. © getty 20/32 NIKLAS SÜLE: Noch ein Stückchen souveräner als Upamecano. Bremste Haaland ein ums andere Mal aus, wartete darüber hinaus mit hervorragender Spieleröffnung auf - ganz im Gegensatz zu den Dortmunder Innenverteidigern. Note: 2. © getty 21/32 ALPHONSO DAVIES: Wichtige Rettungstat in der 26., als er beim Zurücksprinten Moukoko den Ball vom Fuß stibitzte. Zudem maßgeblich am 2:0 beteiligt. Dafür auch mit hoher Fehlerquote (24 Ballverluste - Höchstwert). Note: 3. © getty 22/32 JOSHUA KIMMICH: Giftig im Zweikampf, sicher im Passspiel. Traute sich auch in der gegnerischen Hälfte viele Aktionen zu und überzeugte mit einigen klugen Seitenverlagerungen. Alles wie gewohnt also. Note: 2. © getty 23/32 LEON GORETZKA: Wie Kimmich eine zuverlässige Konstante im Zentrum. Mit neun Ballgewinnen bester Balleroberer beim FCB. Note: 2. © getty 24/32 SERGE GNABRY: Klar verbessert gegenüber dem Gladbach-Spiel, tankte mit einer perfekt getimten Vorlage zum 1:0 Selbstvertrauen und war an vielen weiteren guten Offensivaktionen beteiligt. Arbeitete auch konsequent zurück. Note: 2,5. © getty 25/32 THOMAS MÜLLER: Erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Ansonsten ohne nennenswerte Offensivaktion. Note: 3. © getty 26/32 KINGSLEY COMAN: Bemüht und fleißig wie eh und je, mit guter Zweikampfquote (71 Prozent), aber ohne persönlichen Ertrag. Kurz nach der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 27/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Brachte seinen Ex-Klub zum wiederholten Male zur Verzweiflung. War zusätzlich zu seinem Doppelpack auch am Müller-Tor beteiligt. Weltklasse. Note: 1. © getty 28/32 LEROY SANE: Kam in der 49. für Coman. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft, offensiv gelang Sane aber nichts Erwähnenswertes. Note: 3,5. © getty 29/32 CORENTIN TOLISSO: Kam in der 73. Minute für Gnabry und leitete mit seinem Ballgewinn gegen Akanji gleich das entscheidende 3:1 durch Lewandowski ein. Top-Joker. Note: 2. © getty 30/32 JAMAL MUSIALA: Durfte wie Tolisso noch eine knappe Viertelstunde anstelle von Müller mitwirken. Deutete mit ein, zwei guten Dribblings sein Potenzial an. Note: 3. © getty 31/32 BOUNA SARR: Ersetzte Stanisic kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © getty 32/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in der 88. für Lewandowski. Keine Bewertung.

BVB, News: Fans verhindern Dortmunds Trikot-Design

Vor wenigen Tagen stellte der Sportartikel-Riese Puma seine neue Trikot-Kollektion vor. Der Ausrüster präsentierte die Ausweich- bzw. Pokaltrikots zahlreicher Topklubs in einem neuen Design. Mit dabei waren unter anderem die neuen Jerseys von Manchester City, Olympique Marseille, dem AC Milan, der PSV Eindhoven, Borussia Mönchengladbach und anderen namhaften Vereinen.

Auch das neue Trikot des BVB hätte eigentlich präsentiert werden sollen. Doch das Jersey der Dortmunder fehlte bei der Vorstellung. Aber warum? Grund ist offenbar der Widerstand der eigenen Fans. Diese hatten sich im Frühjahr, als erste Bilder des neuen Trikots geleakt wurden, vehement gegen das Design ausgesprochen und einen regelrechten Shitstorm ausgelöst.

Stein des Anstoßes war unter anderem, dass auf der einen Seite der Schriftzug des Sponsors in Übergröße auf der Vorderseite gedruckt war, das Vereinswappen auf der anderen Seite aber überhaupt nicht auf dem Trikot auftauchte.

Der BVB nahm die Beschwerden zur Kenntnis und richtete sich via Twitter mit folgenden Worten an seine Anhänger: "Liebe BVB-Fans, Eure Kritik zum Cuptrikot für die neue Saison ist angekommen. Das geleakte Trikot sieht nicht so aus, wie es aussehen wird. Habt also noch ein bisschen Geduld."

Bis zum September wird diese Geduld offenbar noch auf die Probe gestellt, denn dann soll das neue Trikot der Schwarz-Gelben von Puma vorgestellt werden.

