Der Streamingdienst DAZN zeigt in der Saison 2020/21 alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream. Wie Ihr die Spiele im Livestream kostenlos bei DAZN sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga in der Saison 2021/22 live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Mit der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister Bayern München beginnt am heutigen Freitag, 13. August, die Bundesliga-Saison 2021/22.

In dieser kommt es wegen der Neuvergabe der TV-Rechte zu einigen Veränderungen. Das macht sich bereits heute bemerkbar, da das Eröffnungsspiel live im Free-TV von SAT.1 aber auch von DAZN im Livestream übertragen wird. Daran, dass ein Freitagsspiel bei DAZN gezeigt wird, müssen sich alle Fußballfans in Zukunft gewöhnen. Der Streamingdienst hat sich nämlich die exklusiven Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga gesichert - das sind in Summe 106 Spiele in der Saison 2021/22.

DAZN ist nur kostenpflichtig nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Ein Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro. Ist es dennoch möglich, die Bundesliga auch kostenlos via DAZN zu verfolgen?

Bundesliga im kostenlosen Livestream auf DAZN verfolgen - so funktioniert's

Die Antwort auf die zum Ende des vorangegangenen Abschnitts gestellt Frage lautet Ja! Das bezieht sich aber nur auf die Personengruppe, die noch kein DAZN-Abo hat.

All diese können den Streamingdienst nämlich 30 Tage kostenlos testen. Dazu müsst Ihr Euch auf der Homepage von DAZN erst einmal registrieren und ein Konto erstellen. Mit Euren darauf erhaltenen Login-Daten könnt Ihr Euch dann anmelden und die Programmvielfalt von DAZN genießen.

Damit habt Ihr noch kein kostenpflichtiges Folge-Abo abgeschlossen. Falls Ihr DAZN nach Ablauf des Gratismonats nicht weiter nutzen wollt, könnt Ihr die Mitgliedschaft beenden und das Vorab-Abonnement kündigen.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick