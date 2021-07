Am 13. August beginnt in der Bundesliga die Saison 2021/22. Wir verraten Euch, wie Ihr Spiele in der kommenden Saison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Bald ist es wieder soweit! Am 13. August startet die Bundesliga in die Saison 2021/22. Dem Meister wird wieder die Ehre zu Teil, das Eröffnungsspiel bestreiten. Bayern München spielt im ersten Saisonspiel in diesem Jahr allerdings nicht vor heimischem Publikum, sondern auswärts bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr)

Bundesliga, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live Pay-TV

Da die DFL die Bundesligaübertragungsrechte bis 2025 neu vergeben hat, kommt es bei der Übertragungssituation der Spiele zu einigen Veränderungen. Ein Großteil der Spiele wird weiterhin nur im Pay-TV und in kostenpflichtigen Livestreams gezeigt.

Der Pay-TV-Sender Sky ist im Besitz der Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele, alle Spiele in englischen Wochen (Dienstag und Mittwoch) sowie den dazugehörigen Konferenzen. Sky könnt Ihr nur mit einem Abo empfangen. Das gilt auch für die Übertragungen im Livestream. Sky-Kunden können sich diese via SkyGo ansehen, alle anderen können ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

Mehr Livespiele aus der Bundesliga als je zuvor zeigt DAZN. Der Streamingdienst überträgt alle Freitagsspiele und Sonntagsspiele, insgesamt 106 Partien, im Livestream. Ab 6. August ändert sich für Bestandskunden die Preisstruktur bei DAZN, für ein Abo werden dann 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo) fällig. Für Neu-Kunden gilt dies bereits jetzt. Ihr könnt jedoch weiterhin DAZN erst einmal einen Monat lang testen.

© getty SAT1 zeigt am 13. August das Eröffnungsspiel zwischen Mönchengladbach und dem FC Bayern live im Free-TV.

Bundesliga, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Wie in der vergangenen Saison werden auch 2021/22 nur drei Spiele live im Free-TV übertragen. Neu ist allerdings der Anbieter. Bisher war das ZDF im Besitz dieses Rechtepakets, jetzt ist es SAT1.

Bei den drei Spielen handelt es sich um das Eröffnungsspiel sowie jeweils eine Partie des 17. und 18. Spieltags. Des weiteren darf SAT1 den Supercup und die beiden Relegationsspiele am Saisonende live im Free-TV zeigen.

Für all diese Spiele bietet SAT1 jeweils bei ran.deeinen kostenlosen Livestream an.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg TSG Hoffenheim 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

Bundesliga: Die 18 Bundesligisten der Saison 2021/22