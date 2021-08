BVB vs. FC Bayern, DFL Super Cup 2021: Ort, Datum, Modus, Pokal, Übertragung im TV und Livestream

Im DFL Supercup trifft der Pokalsieger Borussia Dortmund auf Meister FC Bayern München. Wir zeigen euch, wann und wo die Partie stattfindet und wo Ihr die Übertragung dazu findet.

Wer gewinnt den ersten Titel im deutschen Vereinsfußball in der Saison 2021/22? Die Antwort auf diese Frage bringt uns der DFL Super Cup.

BVB vs. FC Bayern, DFL Super Cup 2021: Ort, Datum, Modus, Zeit

Nur wenige Tage nach dem 1. Spieltag der Bundesliga wird in diesem Jahr um den DFL Supercup 2021 gespielt. Im Signal Iduna Park in Dortmund stehen sich am kommenden Dienstag, 17. August, Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegenüber. Das Spiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen. 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind für die Partie offiziell zugelassen.

Spiele zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern um den DFL Supercup haben bereits Tradition. Seitdem der Wettbewerb in seiner jetzigen Form ausgespielt wird, ist es heute bereits das achte Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Bayern.

Wettbewerb: DFL Super Cup

Datum: 17. August 2021

Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Dortmund) Übertragung: Sat1, Sky

Livestream: ran.de, SkyGo, Sky Ticket

BVB s. FC Bayern im DFL-Supercup

Seit 2012 trafen der FC Bayern und der BVB bereits ganze sieben Mal im Supercup aufeinander, von denen die Münchner vier Spiele für sich entscheiden konnten.

Jahr Meister Pokalsieger/Vizemeister Ergebnis 2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:2 2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:4 i.E. 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 2013 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:4 2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 1:2

BVB vs. FC Bayern, DFL Super Cup 2021: Modus

Im DFL Supercup treffen der Meister und der Pokalsieger der Vorsaison aufeinander. Wurde der Meister zugleich Pokalsieger kommt es zum Duell Meister gegen Vizemeister.

In diesem Jahr kommt es zum Duell Meister gegen Pokalsieger. Nachdem der FC Bayern in der Vorsaison im DFB-Pokal bereits in der 2. Runde an Zweitligist Holstein Kiel scheiterte, gewann Borussia Dortmund den DFB-Pokal.

Im DFL Super Cup gibt es einen speziellen Modus. Steht das Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, gibt es keine Verlängerung, die Entscheidung erfolgt sofort im Elfmeterschießen.

BVB vs. FC Bayern, DFL Super Cup 2021: Pokal

Seit Wiedereinführung des Wettbewerbs im Jahr 2010 wird um eine neue Trophäe gespielt. Dabei handelt es sich um einen Wanderpokal. Das heißt, dass der Sieger den Pokal so lange behalten darf, bis ein anderer Klub den DFL Supercup gewinnt. Ist dies der fall wandert der Pokal weiter.

Der Pokal ist 53 Zentimeter hoch, über 6 Kilogramm schwer und besteht aus zwei symbolisierten Armen die nach einem Ball aus echtem Silber greifen.

© getty Um diesen Pokal geht es zwischen dem BVB und dem FC Bayern.

BVB vs. FC Bayern, DFL Super Cup 2021: Übertragung im TV im Livestream

Mit der Neuvergabe der TV-Rechte durch die DFL hat sich auch an der Übertragungssituation des DFL Supercups etwas geändert.

Das Spiel wird auch in diesem Jahr von zwei Anbietern live im TV und im Livestream übertragen, aber nicht mehr vom ZDF und DAZN sondern von SAT.1 und Sky.

SAT.1 zeigt das Spiel am kommenden Dienstag live im Free-TV. Die Übertragung mit Moderator Matthias Opdenhövel beginnt bereits um 19 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Wolff-Christoph Fuss die Partie. Ebenfalls um 19 Uhr startet ein kostenloser Livestream bei ran.de.

Ebenfalls live zu sehen ist der DFL Supercup bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Borussia Dortmund gegen Bayern München auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Kommentieren wird das Spiel Martin Groß.

Sky hat auch einen Livestream parat. Dieser ist kostenpflichtig und nur via SkyGo über die kostenlose App für Kunden oder via SkyTicket abrufbar.

Supercup: Die Sieger der vergangenen Jahre

Seit 2010 wird der Wettbewerb unter dem jetzigen Namen ausgetragen, sechs der elf Siege gingen an den FC Bayern.