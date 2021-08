1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison 2021/22 ist da! Der 1. FC Köln und Hertha BSC treffen am ersten Wochenende aufeinander. Wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Datum, Anpfiff, Ort und Zuschauer

Datum: Sonntag, 15. August

Anpfiff: 17.30 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

Zuschauer: 16.500 Zuschauer gelassen bei Maximalkapazität von 50.000

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Thielmann, Modeste

Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Thielmann, Modeste Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Ascacibar - K.-P. Boateng, S. Serdar - Lukebakio, Jovetic - Selke

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 13.08. 20.30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 1:1 14.08. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 1:0 14.08. 15.30 Uhr Union Berlin Bayer Leverkusen 1:1 14.08. 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 5:1 14.08. 15.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim 0:4 14.08. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 0:0 14.08. 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 5:2 15.08. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 15.08. 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Ab dieser Saison laufen alle Bundesligaspiele an Freitagen sowie an Sonntagen live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Zum Spiel Köln-Hertha erwartet euch folgendes Team:

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Michael Born

Experte: Sebastian Kneißl

DAZN hat sein Programm rund um die Livespiele zur neuen Saison stark ausgebaut und beginnt mit den Vorberichten bereits um 16.30 Uhr, zudem läuft heute erstmals die Spieltags-Show "Dazonntag" ab 15 Uhr.

Den Streamingdienst könnt Ihr mit einem Smart-TV problemlos am Fernseher empfangen, genau wie am PC, Tablet oder Smartphone.

Neben hochklassigem Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen erwartet euch auf DAZN auch Boxen, UFC, WWE, Motorsport, Wintersport, Radsport, Schach, Tennis, US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL), Beachvolleyball, Handball und noch vieles mehr!

Das monatlich kündbare Abonnement kostet 14,99 Euro, mit dem Jahresabo (149,99 Euro für 12 Monate) spart ihr im Vergleich. In jedem Fall könnt Ihr das komplette Programm erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

1. FC Köln vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr alle Bundesligaspiele auch weiter mit den SPOX-Livetickern verfolgen!

Hier zum Liveticker Köln-Hertha

