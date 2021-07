BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund verlängerte offenbar Vertrag mit Marcel Schmelzer

Der BVB hat offenbar den Vertrag mit Routinier Marcel Schmelzer verlängert. Gleiches könnte auch im Fall von Mahmoud Dahoud folgen. Währenddessen bezieht Trainer Marco Rose wohl erneut eine WG mit seinem Co-Trainer. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu Borussia Dortmund.

BVB, Gerücht: Routinier Schmelzer verlängert wohl Vertrag

Der BVB und Routinier Marcel Schmelzer haben sich nach Informationen der Ruhr Nachrichten auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags um ein Jahr verständigt. Diese sei in der vergangenen Woche vollzogen worden, habe allerdings ausschließlich versicherungstechnische Gründe.

Nach einer schweren Knieverletzung absolviert der langjährige Stammspieler auf der Linksverteidigerposition den letzten Teil seines Aufbautrainings beim BVB, was Sportdirektor Michael Zorc indirekt bestätigte: "Wir haben ja betont, dass er sehr gerne bei uns seine Reha fortführen kann."

Um für den Fall eines gesundheitlichen Rückschlags abgesichert zu sein, sei eine Vertragsverlängerung notwendig - und das nach DFL-Statuten sogar um eine komplette Saison. Sollte Schmelzer wieder einsatzfähig sein und einen neuen Arbeitgeber gefunden haben, könne der Kontrakt wieder vorzeitig aufgelöst werden.

Schmelzer spielt seit 2005 beim BVB, seit 2008 bei den Profis und kam seitdem auf 367 Einsätze. Bereits 2019 wollte der heute 33-Jährige den Verein verlassen, die Freigabe wurde ihm jedoch nicht erteilt, worüber sich dieser ärgerte. Ein Jahr später durfte Schmelzer wechseln, verletzte sich jedoch in der Endphase der Saison im Training schwer, musste operiert werden und fiel seitdem aus. "Wir werden sehr flexibel gemeinsam mit ihm entscheiden, wie es nach der Reha weitergeht", stellte Zorc klar.

Im Rahmen der DAZN-Doku "09 - Stories who we are" hatte Schmelzer im Mai erklärt, dass "das Feuer noch gewaltig in mir brennt" und er sich eine Fortsetzung seiner Karriere auch im Ausland vorstellen könne. "Es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe viele Freunde gefunden, mit denen ich auch nach der Karriere noch Kontakt haben möchte", sagte er über seine BVB-Zeit.

Meistergarant feiert 47. Geburtstag: Die BVB-Helden von 2002 © imago images / Pressefoto Baumann 1/27 In einem Finale furioso sicherte sich der BVB 2002 den Meistertitel. Mit 18 Treffern hatte Marcio Amoroso entscheidenden Anteil daran. Anlässlich seines 47. Geburtstages werfen wir einen Blick auf das legendäre Team - und was die Spieler heute machen. © getty 2/27 TRAINER - Matthias Sammer: Bis heute der jüngste Meistertrainer der Geschichte. 2004 für eine Saison zum VfB, ab 2006 Sportmanager beim DFB, ab 2012 Sportvorstand beim FC Bayern. Fungiert mittlerweile beim BVB als externer Berater. © getty 3/27 TORHÜTER - Jens Lehmann (30 Einsätze): War der sichere Rückhalt, musste jedoch vier Spiele am Ende der Saison wegen einer Tätlichkeit zuschauen. Wechselte später zu Arsenal. War Co-Trainer beim FC Augsburg und flog 2021 aus dem Hertha-Aufsichtsrat. © getty 4/27 Philipp Laux (5 Einsätze): Vertrat Lehmann während seiner Sperre und kassierte zwei Pleiten. Beendete 2003 seine Karriere und wurde Torwarttrainer beim DFB. Als selbstständiger Teampsychologe bei Bayern, Hoffenheim und Leipzig. Seit Mai zurück beim BVB. © getty 5/27 VERTEIDIGER - Christian Wörns (29 Einsätze): Kickte noch bis zum Karriereende 2008 in Dortmund, Klinsmann strich ihn 2006 aus dem Kader für die Heim-WM. Schlug eine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich ein und ist aktuell Cheftrainer der deutschen U19. © getty 6/27 Evanilson (27 Einsätze): Blieb bis 2005, kam 2006 auf 3 Einsätze für Köln - doch danach ging nicht mehr viel zusammen. Tingelte viel durch Brasilien, machte dann 2013 endgültig Schluss. Läuft mittlerweile für die BVB-Legendenmannschaft auf. © getty 7/27 Jürgen Kohler (22 Einsätze): Spielte im Mai 2002 sein letztes Spiel im UEFA-Cup-Finale, wo er nach 31 Minuten Rot sah. Danach ein Jahr U21-Trainer Deutschlands, danach noch Coach in Duisburg, Aalen, Bonn. Aktuell vereinslos. © getty 8/27 Dede (28 Einsätze): Blieb bis 2011 beim BVB und wurde dort zur Vereinslegende. Ging danach drei Jahre zu Eskisehirspor in die Türkei, wo er 2015 nach dem Karriereende als Co-Trainer fungierte. © getty 9/27 Christoph Metzelder (25 Einsätze): Ging 2007 zu Real Madrid, 2010 zu S04 und beendete seine Karriere in der Heimat in Haltern. 2021 erhielt er in einem Kinderpornografie-Prozess 10 Monate auf Bewährung. © getty 10/27 Ahmed Madouni (7 Einsätze): Wechselte 2005 nach Leverkusen, war später noch bei Union und Cottbus, wo er 2014 seine Karriere beendete. Ließ sich zuletzt 2018 beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller in Dortmund blicken. © getty 11/27 MITTELFELDSPIELER - Stefan Reuter (28 Einsätze): 2004 war Schluss für den Weltmeister von 1990. Bis Januar 2005 Assistent der Unternehmensführung des BVB. Anschließend 1860-Geschäftsführer, seit 2012 Manager in Augsburg. Etablierte den FCA in der BL. © getty 12/27 Miroslav Stevic (24 Einsätze): Verließ den BVB nach der Meisterschaft und spielte noch für Fenerbahce, Bochum und Unterhaching. Von 2009 bis 2011 Sportdirektor bei 1860 München. Zuletzt immer wieder als Experte bei DAZN aktiv. © getty 13/27 Jörg Heinrich (16 Einsätze): Ging 2003 nach Köln und ließ anschließend seine Karriere im Osten ausklingen. Von 2005 bis 2007 Sportdirektor bei Union Berlin, später Trainer. Wurde beim BVB 2017 für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Peter Stöger. © getty 14/27 Tomas Rosicky (30 Einsätze): Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Dort ist er heute Sportdirektor. Machte über 100 Länderspiele für Tschechien. © getty 15/27 Sunday Oliseh (18 Einsätze): 2003 ein Jahr nach Bochum verliehen, 2005 ging es nach Genk - dann war die Karriere des einstigen Ajax- und Juventus-Spielers vorbei. Wurde 2015 Nationaltrainer seines Heimatlands Nigeria, bis 2018 Coach bei Fortuna Sittard. © getty 16/27 Lars Ricken (28 Einsätze): Nach seinem Kreuzbandriss 2005 ging es bergab, 2007 wurde er von Thomas Doll in die zweite Mannschaft versetzt, wo er Kapitän wurde. 2009 beendete er seine Karriere. Seit 2008 Nachwuchskoordinator bei seinem Herzensklub. © getty 17/27 Otto Addo (8 Einsätze): Ab 2005 noch für Mainz und den HSV aktiv. Begann dann Co-Trainer-Tätigkeiten in Hamburg, bei Nordsjaelland und in Gladbach. Seit 2019 Talente-Trainer in Dortmund, wo er für den Übergangsbereich zu den Profis verantwortlich ist. © getty 18/27 Sebastian Kehl (15 Einsätze): Blieb bis zum Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiters der Lizenzspielerabteilung beim BVB. Steigt 2022 zum Sportdirektor auf. © getty 19/27 Francis Bugri (1 Einsatz): Kam am 13. Spieltag gegen 1860 in der 90. Minute rein und darf sich deshalb Meister nennen. Karriereende 2014, arbeitet inzwischen bei einer Reifen- und Auto-Servicefirma. Kickt in den Traditionsmannschaften der Borussia. © getty 20/27 ANGREIFER - Jan Koller (33 Einsätze): Ging 2006 und kickte noch für Monaco, Nürnberg, Samara und Cannes. Spielte 2018 eine Partie für die Futsal-Abteilung des FC Deisenhofen, damit er von 1860-Legende Roman Tyce einen Tisch auf der Wiesn bekam. © getty 21/27 Fredi Bobic (3 Einsätze): Kam an Amoroso, Koller und Ewerthon nicht vorbei und wurde nach Bolton ausgeliehen. Später noch bei Hannover und Hertha. Anschließend erfolgreicher Funktionär beim VfB und Eintracht Frankfurt. Seit Sommer bei der Hertha. © getty 22/27 Heiko Herrlich (10 Einsätze): Gab nach eineinhalb Jahren Pause wegen seiner Krebserkrankung sein Comeback. Karriereende 2004. Anschließend Trainer im U-Bereich, aber auch bei Bochum, Unterhaching, Regensburg, Leverkusen und Augsburg. © getty 23/27 Ewerthon (27 Einsätze): Ging 2005 zu Saragossa, wo er ähnlich erfolgreich spielte, zwischenzeitlich aber zum VfB verliehen wurde. Später noch in Russland, Katar und Brasilien aktiv. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 24/27 Marcio Amoroso (31 Einsätze): In seinem ersten Jahr gleich Meister und Torschützenkönig, 2004 wurde sein Vertrag nach Zwistigkeiten mit Sammer aufgelöst. War noch für Malaga, Milan und Saloniki aktiv, ehe er 2009 die Fußballschuhe an den Nagel hängte. © getty 25/27 Giuseppe Reina (6 Einsätze): Blieb bis 2004, dann ging's erst zur Hertha und ein Jahr später nach Siegen. Von 2010 bis 2012 trainierte er die A-Jugend der SV Holzwickede. Später noch Spielertrainer im österreichischen Oberndorf, zeitweise auch Kellner. © getty 26/27 David Odonkor (2 Einsätze): Wurde in Dortmund zum Nationalspieler und nahm an der WM 2006 teil. Ging danach zu Betis, später noch in Aachen aktiv. Gewann 2015 "Promi Big Brother", zuletzt Co-Trainer beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor. © getty 27/27 Jan-Derek Sörensen (15 Einsätze): Kam 2001 zum BVB, nachdem er zuvor auch bei 1860 unterschrieben hatte - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Derzeit Trainer des Baerum SK.

BVB, Gerücht: Dahoud-Vertrag soll offenbar ausgedehnt werden

Mahmoud Dahoud steht offenbar kurz vor einer Verlängerung beim BVB. Nach einem Treffen am Montag seien laut Ruhr Nachrichten nur noch Details zu klären. Die offizielle Verkündung des Deals sei lediglich "eine Frage von Tagen", so der Bericht.

Diese Meldung bestätigte der kicker und sprach von konkreten Gesprächen, allerdings seien "noch nicht alle vertraglichen Eckpunkte geklärt", der Abschluss folglich "nicht sicher". Dahoud besitzt aktuell noch einen Vertrag bis 2022 in Dortmund, nach einem Austausch mit dem neuen Trainer Marco Rose habe er positive Signale erhalten, dass seine Dienste weiterhin gefragt sind.

Nach einer schwierigen Phase hatte sich der Ex-Gladbacher in der Endphase der vergangenen Saison unter Edin Terzic wieder in der ersten Elf festgespielt und kam letztlich auf 31 Einsätze in der Spielzeit 2020/21, auch im erfolgreichen Pokalfinale stand er 74 Minuten auf dem Platz. Interesse am zweimaligen deutschen Nationalspieler habe es von zwei englischen Spitzenklubs sowie aus Frankreich gegeben.

© imago images / osnapix Alexander Zickler und Marco Rose wohnten bereits in der Nähe von Mönchengladbach in einer WG.

BVB, Gerücht: Rose bezieht wohl erneut WG mit Co-Trainer Zickler

BVB-Chefcoach Marco Rose wird auch in Dortmund in einer WG mit Co-Trainer Alexander Zickler wohnen. Wie die Bild erfahren haben will, wird das Duo wie bereits in Gladbach ein gemeinsames Haus beziehen. Dieses habe man im Süden der Stadt bereits gefunden.

"Meine Familie bleibt in Leipzig. Das ist unsere Homebase. Meine Tochter geht dort zur Schule. Das heißt, das ich hin und wieder auch pendeln werde", hatte Rose bereits erklärt, dass er die Aufgabe in Dortmund wie schon in Mönchengladbach alleine antreten wird. Ein Vorteil bietet Dortmund ihm jedoch im Vergleich zum Ex-Klub: "Schön, dass der Weg von Dortmund nach Leipzig ganz günstig liegt und ich relativ kurze Wege habe."

Mit Zickler arbeitete Rose sowohl bei den Fohlen als auch bereits bei RB Salzburg zusammen - seit 2012 in der U16 der Roten Bullen. "Wir haben gleich gemerkt, dass wir gut zueinander passen. Wir sind beide in Sachsen aufgewachsen und liegen auch mit unserer Fußball-Philosophie auf einer Wellenlänge", erklärte Zickler, der 214-mal für den FC Bayern stürmte.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22