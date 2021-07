BVB, News und Gerüchte - Zorc zählt Brandt an: "Ich erwarte von ihm eine Leistungssteigerung"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc fordert deutlich bessere Leistungen von Julian Brandt, der unter Neu-Trainer Marco Rose eine neue Chance bekommen soll. Ein Kauf von Donyell Malen könnte für eine Systemänderung sorgen. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier geht's zu den Meldungen über den BVB vom Vortag.

BVB, News - Zorc: Brandt? "Hat Potenzial, aber ..."

Borussia Dortmund hat bereits mit den Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. Unter Neu-Trainer Marco Rose haben die Spieler nun die Chance, sich zu beweisen. Einer davon: Julian Brandt. Der 25-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit nur phasenweise überzeugt. Trotzdem soll er bleiben.

"Es macht total Sinn, dass sich Julian unter dem neuen Trainer beweisen kann. Er ist ein guter Typ, hat unglaubliches Potenzial", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit der Bild. Im gleichen Atemzug jedoch zählte der 58-Jährige Brandt an: "Ich erwarte von ihm allerdings eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft!"

Brandt war in der vergangenen Saison in 45 Pflichtspeilen 23-mal von der Bank gekommen und erzielte lediglich vier Tore sowie zwei Vorlagen. In der jüngeren Vergangenheit hatte es Gerüchte über eine vorzeitige Trennung gegeben. Lazio Rom war Interesse am einstigen Nationalspieler nachgesagt worden.

Brandt, dessen Vertrag noch bis 2024 datiert ist, gab sich zuletzt selbst kämpferisch. "Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr über das vergangene Jahr zu sprechen", erklärte er gegenüber den vereinseigenen Medien. Von Rose habe er zudem einen guten Eindruck. "Man spürt, wie groß seine Lust auf den Verein ist", so Brandt und fügte an: "Aber er ist auch sehr fordernd. Das macht Lust auf mehr."

© getty Brandt spielt aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison für den BVB.

BVB - Gerücht: Systemumstellung bei Malen-Transfer?

Bereits bevor der Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United offiziell gemacht wurde, hatte es Gerüchte über ein Interesse vom BVB an Donyell Malen gegeben. Mit dem Management des Stürmers von PSV Eindhoven stehe die Borussia regelmäßig im Kontakt, berichteten die Ruhr Nachrichten zuletzt. Man rechne sich obendrein gute Chancen auf einen Transfer aus. Als Ablösesumme stehen 30 Millionen Euro im Raum.

Klar ist, dass der 22-Jährige aber kein Eins-zu-eins-Ersatz für Sancho wäre, sondern mit ihm ein weiterer Mittelstürmer kommen würde. Diese Position ist mit Erling Haaland allerdings besetzt. weshalb viel für eine Systemumstellung sprechen würde.

Eine taktische Aufstellung mit zwei nominellen Stürmern sei laut kicker durchaus denkbar. Zumal Rose bei seinen vergangenen Stationen gezeigt hat, dass er am liebsten in Form einer Raute, die eine Doppelspitze beinhaltet, spielen lässt.

BVB - News: Borussia Dortmund trifft im DFB-Pokal auf Drittligisten

Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf einen Drittligisten. Dem BVB wurde am vergangenen Sonntag der SV Wehen Wiesbaden zugelost.

Die erste Hauptrunde findet vom 6. bis 8. August statt, die zweite Runde ist für den 26. und 27. Oktober angesetzt, das Finale auf den 1. Mai 2022 datiert.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22