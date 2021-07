BVB, News und Gerüchte: 27.000 Zuschauer beim ersten Heimspiel gegen Frankfurt?

Der BVB arbeitet an einem Prozedere zur Fanrückkehr, 27.000 Zuschauer könnten beim ersten Heimspiel im Stadion sein. Ein Youngster wurde für die brasilianische Olympiaauswahl nachnominiert. Trainer Rose hat sich zum Konkurrenzkampf im Tor geäußert. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News: 27.000 Zuschauer bei Heimauftakt möglich?

Der BVB bestreitet sein erstes Heimspiel der neuen Bundesligasaison am 1. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (14./15.8.). Bis zu 27.000 Tickets könnten für die Partie verkauft werden, sollten die aktuellen Inzidenzwerte weiter bestehen, denn: Die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht eine Stadionauslastung von einem Drittel bei einer Inzidenz unter 35 vor.

Wie Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal den Ruhr Nachrichten erklärte, sei ein entsprechender Antrag bisher nicht gestellt worden. Dr. Christian Hockenjos, Direktor Organisation beim BVB, sagte dazu: "Wir sind gerade dabei, ein Konzept zu entwerfen. Mit diesem werden wir in der zweiten Juli-Hälfte auf die Behörden zugehen."

In der vergangenen Saison waren nur an den ersten beiden Spieltagen Besucher im Signal-Iduna-Park anwesend (9.300 und 11.500), Borussia Mönchengladbach eröffnet die neue Saison nach jetzigem Stand vor 18.000 Zuschauern gegen den FC Bayern.

Auch der BVB sieht sich laut Geschäftsführer Carsten Cramer bereit dafür, endlich wieder Fans zu begrüßen: "Wir könnten vielen Menschen einen sicheren Zutritt ins Stadion ermöglichen und bereiten uns verantwortungsbewusst auf alle Regelungen vor." In Absprache mit der Stadt werde in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen.

Die Nachfrage sei weiterhin ungebrochen, nur 0,25 Prozent der Dauerkarteninhaber hätten zur neuen Saison ihr Abonnement beendet. "Und die Warteliste für Dauerkarten ist in der Pandemie nicht kürzer geworden, auch das Kontingent der Auswärtsdauerkarten ist bereits komplett vorgebucht", erklärte Cramer. Solange der Sonderspielbetrieb läuft, ruhen die 55.000 Dauerkarten. Den Besitzern wird dann ein Vorverkaufsrecht auf die verfügbaren Tageskarten eingeräumt.

Zuvor hatte bereits Hans-Joachim Watzke eine schnellstmögliche Rückkehr der Zuschauer angekündigt: "Warum soll ein Stadion nur mit Geimpften nicht ausverkauft sein? Warum sind wir nicht bereit, das wieder zuzulassen? Wo ist eigentlich das Problem? Wer glaubt denn, dass es in den nächsten Jahren keinen einzigen COVID-Fall mehr gibt?"

BVB, News: Reinier in Brasiliens Olympiakader nachnominiert

BVB-Talent Reinier hat dank der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) kurzfristig erlaubten Kader-Aufstockung auf 22 Spieler doch noch den Sprung in Brasiliens Selecao für die Sommerspiele in Tokio geschafft. Der 19-Jährige wird sich damit dem bereits im Trainingscamp in Sao Paulo befindlichen Bundesligaprofis Paulinho (Leverkusen) und Matheus Cunha (Hertha BSC) hinzugesellen.

Das Trio trifft gleich zum Auftakt des Olympiaturniers am 22. Juli in der Neuauflage des von Neymar und Co. 2016 in Rio de Janeiro gewonnenen Gold-Finales auf die Auswahl des DFB. Die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien komplettieren die Gruppe D, aus der die zwei besten Teams ins Viertelfinale vorstoßen.

Reinier stand noch zuletzt bei den Testspielen vor wenigen Tagen in Serbien im erweiterten Kader. Paulinho gab bei der Generalprobe nach einer fast einjährigen Spielpause nach einem Kreuzbandriss sein Comeback im kanariengelben Trikot. Cunha ist mit 16 Treffern in 18 Spielen Toptorjäger der Olympia-Auswahl.

© getty Gregor Kobel wechselte im Sommer zum BVB.

BVB, News: Rose ruft Leistungsprinzip im Tor aus

Neuzugang Gregor Kobel geht als Nummer eins in die neue Saison beim BVB, einen Freifahrtsschein soll er laut Trainer Marco Rose jedoch nicht erhalten. "Das heißt nicht, dass Gregor vom ersten bis zum letzten Tag gesetzt ist, sondern er muss sich im sportlichen Wettkampf beweisen", rief Rose "das Leistungsprinzip" aus.

Für 15 Millionen Euro kam Kobel vom VfB Stuttgart, auch seine Landsleute Roman Bürki und Marwin Hitz stehen weiterhin bei den Schwarzgelben unter Vertrag. "Ich finde, Roman hat es nach der Verletzung von Marwin richtig gut gemacht, auch im Pokalfinale. Marwin hat davor eine sehr gute Phase gehabt.", sagte Rose.

Wie der Plan bei den Torhütern für die Zukunft aussieht, wollte er noch nicht verraten: "Wir sind gut aufgestellt aus dieser Position und werden sehen, was in den kommenden Wochen passiert. Zunächst werde ich mich auch persönlich mit den Jungs unterhalten." Bürki wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Olympique Marseille in Verbindung gebracht.

