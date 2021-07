BVB, News und Gerüchte: Halstenberg-Transfer hängt wohl an Wolfsburgs Lacroix

Der Transfer von Marcel Halstenberg zum BVB hängt offenbar an einem Spieler des VfL Wolfsburg. Jadon Sanchos Wechsel zu Manchester United ist perfekt. Außerdem: Hans-Joachim Watzke will geimpfte Personen in größerem Umfang ins Stadion lassen. Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB, Gerüchte: Halstenberg-Transfer hängt wohl an Wolfsburg-Spieler

Schon am Donnerstag wurde über einen möglichen Wechsel von Marcel Halstenberg von RB Leipzig zu Borussia Dortmund berichtet, nun sind weitere Details bekannt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll ein Transfer des 29-Jährigen nur vollzogen werden, wenn Leipzig einen Nachfolger in der Hinterhand hat. Demnach sollen die Bullen dabei vor allem auf Wolfsburgs Innenverteidiger Maxence Lacroix ein Auge geworfen haben. Demnach wurde ein erster Kontakt schon hergestellt, beide Klubs haben aber noch unterschiedliche Vorstellungen über die Ablösesumme.

Sollte es zwischen Wolfsburg und Leipzig zu keiner Einigung kommen, könnte der Halstenberg-Wechsel noch platzen. Leipzig will nämlich nicht mit zu wenigen Defensivleuten in die neue Saison gehen.

Marcel Halstenberg: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gespielte Minuten Bundesliga 24 2 2 2 1.650 DFB-Pokal 4 - - 1 342 Champions League 3 - - - 183 GESAMT 31 2 2 3 2.175

BVB, News: Sancho-Wechsel für 85 Millionen zu ManUnited fast perfekt

Der Wechsel von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist quasi perfekt. Der BVB bestätigte am Donnerstag eine "grundsätzlich Einigung" beider Klubs. Die Engländer werden eine "fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro zahlen", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Der Wechsel, der sich in den letzten Tagen angebahnt hatte, ist damit fast über die Bühne. "Es gibt eine grundsätzliche Einigung, aber es ist noch kein Vollzug", betonte zwar BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, aber die Weichen für einen Wechsel sind gestellt, zumal die Westfalen ja das corona-bedingte Minus von 26,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 ausgleichen müssen.

United teilte mit, es gehe noch um "Vertragsinhalte und den Medizincheck". Dieser werde im Anschluss an Sanchos EM-Teilnahme mit England stattfinden. Die Tatsache, dass Sancho bei der Endrunde bislang nur sechs Minuten für die Three Lions zum Einsatz kam, änderte nichts daran, dass ManUnited den pfeilschnellen Angreifer, der noch bis 2023 an die Borussia gebunden war, unbedingt unter Vertrag nehmen will.

"Es war sein Wunsch, letztes Jahr hat es ja nicht geklappt", meinte Watzke, "Jadon hat sich fantastisch verhalten, uns in der Rückrunde nach vorne gebracht. Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist", so Watzke.

BVB, News: Watzke will Geimpfte in großen Umfang ins Stadion lassen

Borussia Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke plädiert dafür, wieder Zuschauer in größerem Umfang in der neuen Saison in die Stadien der Bundesliga zu lassen. "Diese permanente Panik, dass wir jetzt so tun, als ob bei einer Inzidenz von fünf die Welt schon wieder untergeht - davor warne ich", sagte Watzke am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen BVB-Coaches Marco Rose angesprochen auf Corona-Infektionen während der paneuropäischen EM-Endrunde.

"Ich glaube persönlich nicht, dass die EM ein großes Infektionsgeschehen ausgelöst haben kann. Wenn sichergestellt ist, dass nur Genesene, Geimpfte und negativ getestete Fans im Stadion sind, fehlt mir dafür die Fantasie. Es könnte aber sein, dass das dann im Umfeld passiert ist", meinte der 62-Jährige.

Er will den Signal Iduna Park bei den Dortmunder Heimspielen zumindest zu einem Drittel laut Vorlage der nordrhein-westfälischen Landesregierung füllen.

Zudem weist er auf ein anderes Problem hin: "Was ist, wenn die ersten Geimpften klagen, warum sie nicht ins Stadion dürfen? Warum soll ein Stadion nur mit Geimpften nicht ausverkauft sein? Warum sind wir nicht bereit, das wieder zuzulassen? Wo ist eigentlich das Problem? Wer glaubt denn, dass es in den nächsten Jahren keinen einzigen COVID-Fall mehr gibt? Dann gibt es wohl auch keine Grippe und kein Weihnachten mehr."

