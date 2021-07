BVB im Trainingslager: Ort, Termine, Testspiele, Übertragungen im TV und Livestream

Auch der BVB bezieht in diesem Sommer wieder ein Trainingslager. An welchem Ort findet es statt? Welche Termine und Testspiele gibt es? Und wer überträgt diese im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert Euch alle Infos.

BVB im Trainingslager: Ort und Zeit

Borussia Dortmund bricht heute in sein Trainingslager vor der Saison 2021/2022 auf. Die Schwarz-Gelben machen sich in diesem Jahr auf nach Bad Ragaz in der Schweiz.

Der BVB bleibt mehr als eine Woche in dem Schweizer Ort. Vom 23. Juli bis zum 31. Juli werden sich die Borussen in ihrem Trainingslager aufhalten.

BVB im Trainingslager: Termine und Testspiele

Die Dortmunder werden zwei Testspiele während ihres Trainingslagers austragen. Gleich am zweiten Tag des Trainingslagers geht es gegen Athletic Bilbao, am vorletzten Tag trifft der BVB auf den FC Bologna.

Das Spiel gegen Bilbao wird am 24. Juli um 16.00 Uhr ausgetragen. Gespielt wird in St. Gallen. Die Partie gegen Bologna findet am 30. Juli um 17.00 Uhr statt. Diese Begegnung wird in Altach gespielt.

Zuvor trug die Borussia bereits zwei Testspiele aus. Am 13. Juli gewann der Bundesligist mit 2:0 gegen den FC Gießen. An 17. Juli unterlag Deutschland gegen den VfL Bochum mit 1:3.

Die BVB-Testspiele im Überblick

Datum Gegner Ergebnis 13.7.2021 FC Gießen 2:0 17.7.2021 VfL Bochum 1:3 24.7.2021 Athletic Bilbao ? 30.7.2021 FC Bologna ?

BVB im Trainingslager: Übertragungen im TV und Livestream

Die Testspiele der Dortmunder im Trainingslager werden von ServusTV gezeigt. Der österreichische TV-Sender überträgt sowohl das Spiel der Borussen gegen Bilbao als auch gegen Bologna.

ServusTV kann in ganz Deutschland über Kabel empfangen werden. In manchen Kabelnetzen könnt Ihr den Sender auch analog sehen. Hier seht Ihr, wie Ihr ServusTV in Deutschland empfangen könnt.

ServusTV bietet auch einen kostenlosen Livestream seiner Übertragung an. Nach der Installation der kostenlosen ServusTV-App (Download im Play Store, Download im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf verschieden Endgeräten, sowie Android TV, Amazon Fire Stick, Apple TV und Chromecast sehen.

BVB im Trainingslager: Neuzugänge und Abgänge

Die Borussen gehen mit einem neuen Torwart in ihr Trainingslager in Bad Ragaz. Gregor Kobel ist in diesem Sommer vom VfB Stuttgart zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Auch Soumalia Coulibaly sowie Leih-Rückkehrer Marius Wolf werden mit dabei sein. Ein Hochkaräter soll zudem bald zum BVB stoßen: Hier bekommt Ihr alle Infos zum möglichen Transfer von Donyell Malen nach Dortmund.

Neuzugänge: Gregor Kobel (VfB Stuttgart), Soumaila Coulibaly (Paris St. Germain U19), Marius Wolf (Leih-Rückkehr vom 1. FC Köln), Immanuel Pherai (Leih-Rückkehr von PEC Zwolle)

Abgänge: Jeremy Toljan (US Sassuolo), Lukasz Piszczek (Karriereende), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Sergio Gomez (RSC Anderlecht), Jadon Sancho

BVB im Trainingslager: Alle Termine bis zum Saisonstart