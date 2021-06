BVB, News und Gerüchte - Michael Zorc: "Corona hat den gesamten Markt verändert"

Beim BVB übt man sich in Geduld, was die Personalie Roman Bürki betrifft. Derweil bleibt Marco Reus Kapitän und die Tickets bekommen einen Mehrwert. Die News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Hier findet Ihr die BVB-News und -Gerüchte des Vortages.

BVB - News: Michael Zorc spricht über Situation von Roman Bürki

Der BVB hat mit Gregor Kobel eine neue Nummer 1 verpflichtet und damit aktuell drei gestandene Bundesliga-Torhüter im Kader. Neben Kobel sind auch noch Marwin Hitz und Roman Bürki mit von der Partie. Letzterer soll jedoch möglichst noch verkauft werden. Um Unruhe zu vermeiden und um sein Gehalt, das durch die im Vorjahr erfolgte Vertragsverlängerung bis 2023 nochmal angezogen wurde, einzusparen.

Die Rede war vor kurzem noch von einem möglichen Transfer zur AS Monaco, doch ein solcher hat sich offenbar zerschlagen. Das wiederum bestätigt auch Sportdirektor Michael Zorc: "Es gibt nichts zu vermelden", sagte er gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Und da aktuell nichts zu vermelden ist, geht die Borussia auch davon aus, dass Bürki zum Trainingsauftakt im Juli wieder zur Mannschaft stößt. "Roman hat einen gültigen Vertrag, daher erwarten wir ihn zum Trainingsauftakt in Dortmund", sagte Zorc.

Derweil betonte Zorc auch, worauf es in der aktuellen Situation ankomme: "Man braucht Geduld in diesem Transfersommer, Corona hat den gesamten Markt verändert."

© getty Michael Zorc übt sich aktuell auf dem Transfermarkt in Geduld.

BVB - Gerücht: Marco Reus bleibt Kapitän der Borussia

Derzeit befindet sich Marco Reus noch im Urlaub und nicht etwa bei der EM im Kreise der deutschen Nationalelf. In wenigen Wochen dann steigt er wieder ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund ein. Und das wohl weiterhin als Mannschaftskapitän.

Wie Bild berichtet, habe sich der neue Trainer Marco Rose bereits festgelegt, dass Reus auch unter ihm Kapitän des Teams bleiben werde. Reus wurde bereits 2018 von Trainer Lucien Favre zum Kapitän bestimmt und hat das Amt seitdem inne.

BVB - News: Tickets beinhalten nun ÖPNV-Tickets für ganz NRW

Gute Nachrichten für alle Fans der Borussia: Ab der kommenden Saison - und sobald wieder Zuschauer in die Stadien der Bundesliga dürfen -, werden Besucher des Signal Iduna Parks in ganz Nordrhein-Westfalen mit ihrem Ticket, ob Dauerkarte oder Tagesticket, per ÖPNV zum Stadion fahren können.

Grund dafür ist eine Erweiterung des Gültigkeitsraums des Kombi-Tickets in Zusammenarbeit mit den Dortmunder Stadtwerken. Die daraus resultierende Preiserhöhung der Tickets soll derweil minimal sein - Dauerkarten sollen 13 bis 15 Euro mehr kosten, Tagestickets ein bis zwei Euro.

BVB - News: Moukoko wieder fit

Wie Bild berichtet, ist Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko (16) bereit für den Trainingsauftakt Anfang Juli. Demnach habe sich der Stürmer von seiner Bänderverletzung im März vollständig erholt und schufte bereits im Urlaub auf Mykonos für das baldige Comeback auf dem Rasen.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22