BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will mit Defensiv-Transfers offenbar noch warten

Borussia Dortmund will bei der Verstärkung der Defensivzentrale offenbar noch abwarten. Lazio ist wohl an Julian Brandt interessiert. Außerdem: Der BVB bekommt aus Bremen einen neuen Mann für die Scouting-Abteilung. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerüchte: Dortmund will mit Defensiv-Transfers wohl noch warten

Borussia Dortmund ist in der Innenverteidigung nominell alles andere als überbesetzt. Dennoch steht ein Transfer für die Abwehrzentrale für den BVB offenbar nicht an erster Stelle. Wie der kicker berichtet, ist ein weiterer Neuzugang für die schwarz-gelbe Innenverteidigung möglich, stünde auf der Prioritätenliste der Kaderplaner um Sportdirektor Michael Zorc jedoch nicht allzu weit oben. Denkbar also, dass der Revierklub mit dem bestehenden Personal in die Saison 2021/22 geht.

Das vor allem im Saisonendspurt überzeugende Duo aus Mats Hummels und Manuel Akanji soll unter Neu-Trainer Marco Rose erste Wahl bleiben, dahinter gebe es mit Emre Can, dem 17-jährigen Neuzugang Soumaila Coulibaly (zuletzt mit Kreuzbandriss lange verletzt) sowie dem oftmals verletzten Dan-Axel Zagadou nur wenige gute Alternativen.

Ob es bei dem Abwehr-Quintett bleibt oder ob der BVB auf dem Transfermarkt noch einmal tätig wird, zeige sich demnach wohl erst im Laufe des Juli, wenn abzusehen ist, wie mit Zadadou und Coulibaly geplant werden kann.

Dass Dortmund nicht unbedingt auf dem Transfermarkt tätig werden muss, hängt dem kicker zufolge auch mit den zusätzlichen Optionen zusammen, die beim Spiel mit einer Dreierkette hinzukämen. Dann könnten etwa auch die Mittelfeld-Routiniers Axel Witsel oder Thomas Delaney in die hinterste Reihe rücken. Beide hatten diese Rollen zeitweise bereits unter Ex-Trainer Lucien Favre ausgeübt.

BVB, Gerüchte: Lazio Rom offenbar an Julian Brandt interessiert

In der vergangenen Spielzeit musste Julian Brandt beim BVB häufig auf der Ersatzbank Platz nehmen, weshalb der 25-Jährige zu den Kandidaten gehört, die Dortmund im Sommer verlassen könnten.

Sky Sport berichtet nun, dass Serie-A-Klub Lazio Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspielers bekundet hat. Demnach gefällt Trainer Maurizio Sarri, der seit dem 9. Juni bei den Hauptstädtern im Amt ist, das Profil von Brandt.

Knackpunkt für Lazio, so berichtet Sky Italia, könnten die hohen Kosten eines Transfers sein. Im März berichtete die Bild, dass Brandt, der rund sieben Millionen Euro pro Saison verdienen soll, den BVB für 25 Millionen verlassen dürfe. Der Vertrag des gebürtigen Bremers ist bis zum 30. Juni 2024 datiert.

Julian Brandt beim BVB: Leistungsdaten 2020/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 31 3 2 1.490 Champions League 8 - - 214 DFB-Pokal 5 - - 195 DFL-Supercup 1 1 - 76 GESAMT 45 4 2 1.975

Dortmund, News: Werder-Chefanalyst Baric verstärkt BVB

Borussia Dortmund hat sich offenbar im Scoutingteam verstärkt. Nach Informationen des kicker kommt mit Mario Baric der bisherige Chef-Videoanalyst von Werder Bremen zum BVB. Bei den Schwarz-Gelben wird er allerdings nicht die Analyse-Abteilung verstärken, stattdessen soll er in der Scouting-Abteilung arbeiten.

Das Ende von Barics Amtszeit in Bremen bestätigte Werder-Sportchef Frank Baumann am Samstag im Zuge der Verpflichtung von Co-Trainer Tom Cichon: "Der Auslöser für die Cichon-Verpflichtung war der Wunsch von Mario Baric, den Verein zu verlassen, weil eine neue berufliche Herausforderung auf ihn wartet. Es gab auch familiäre Gründe für ihn, um eine Vertragsauflösung zu bitten. Da wir ihm diese Chance nicht verbauen wollten und die familiäre Situation mitbewertet haben, haben wir dem Wunsch entsprochen."

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22