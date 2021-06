BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund holt offenbar nächstes PSG-Talent

Der BVB hat nach Soumaila Coulibaly offenbar ein weiteres Juwel von PSG an der Angel. Derweil droht ein Abgang von Roman Bürki zu platzen, während Chelsea nicht nur Erling Haaland auf dem Zettel hat. Die News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB - Gerücht: Dortmund verpflichtet offenbar Abdoulaye Kamara von PSG

Borussia Dortmund hat offenbar das nächste Juwel an der Angel. Wie Sport Bild berichtet, kommt aus der Jugend der Pariser Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara.

Dem Bericht zufolge soll sich der 16-Jährige auf einen Wechsel festgelegt haben. Offen sei lediglich noch der Zeitpunkt des Transfers - schon 2021 oder doch erst im Jahr 2022, wenn sein Vertrag endet? Aktuell spielt Kamara noch in der U19 der Franzosen.

BVB - News: Hans-Joachim Watzke hofft auf Zuschauer

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich gegenüber Bild zur Bedeutung der Fans in den Stadien geäußert. Anlass war das EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich (0:1) in München, bei dem 14.500 Zuschauer im Stadion waren.

Ihm war es besonders wichtig, dass wieder "Interaktionen zwischen den Fans und den Spielern" stattfinden: "Machen wir uns nichts vor: Darum geht es doch im Fußball, genau dafür lieben wir alle unseren Sport!"

Watzke betonte zudem: "Uns geht es jetzt übrigens nicht um kurzfristige Effekte, um den Etat, um Auslastungs-Quoten. Es geht uns darum, in Gesprächen mit der Politik, mit den Gesundheitsämtern und allen anderen maßgeblichen Institutionen vor dem Hintergrund der Fahrt aufnehmenden Impfkampagne und sinkender Infektionszahlen darüber zu sprechen, wann und unter welchen Bedingungen zumindest Geimpfte und Genesene ihre Rechte zurückerhalten. Zu diesen Rechten gehört natürlich auch der Besuch von Veranstaltungen im privaten Raum, im kulturellen Bereich, Sport, Theater, Konzerte, etc."

Was jedoch eine Abschaffung der Maskenpflicht gerade für Geimpfte betrifft, verwies Watzke auf die Experten: "Dazu sollten wir den differenzierten Rat der Wissenschaft einholen, ohne uns von der Meinung eines Einzelnen abhängig zu machen."

BVB - Gerücht: Chelsea hat auch Jude Bellingham auf dem Zettel

Dass Chelsea ein Auge auf Stürmerstar Erling Haaland geworfen hat, ist seit längerem bekannt. Nun jedoch sollen die Blues auch an einem weiteren BVB-Youngster großes Interesse haben. Es handelt sich dabei um Mittelfeldspieler Jude Bellingham.

Nach Informationen von SPOX und Goal stehen beide ganz oben auf dem Zettel von Trainer Thomas Tuchel. Allerdings geht man gerade bei Bellingham wohl nicht von einem Wechsel in naher Zukunft aus. Bellinghams Vertrag soll sich demnächst per Vertragsklausel bis 2025 verlängern.

Priorität hat bei den Blues aber ohnehin Haaland, denn besonders ein Mittelstürmer soll kommen. Englands Kapitän Harry Kane gilt als Alternative zum Norweger.

BVB - Gerücht: Wechsel von Roman Bürki zu AS Monaco droht zu scheitern

Zuletzt war die Rede von einem bevorstehenden Wechsel von Torhüter Roman Bürki vom BVB zur AS Monaco. Doch laut Bild wird daraus nichts.

Der Vertrag des Schweizers wurde erst vergangenes Jahr bis 2023 verlängert, samt Gehaltserhöhung. Daher soll Bürki mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro auch der Topverdiener unter den Torhütern sein und somit auch mehr verdienen als die designierte neue Nummer 1, Gregor Kobel, der im Sommer vom VfB Stuttgart kommt.

Beim BVB werde jedoch gehofft, dass sich Bürki nicht freiwillig auf die Tribüne setze hinter Kobel und Marwin Hitz, der weiter als Nummer 2 bleiben soll. Insofern scheint ein Abgang Bürkis weiter möglich.

BVB - News: Axel Witsel für Blitz-Comeback für Belgien

Im Januar hatte sich Mittelfeldspieler Axel Witsel die Achillessehne gerissen. Ein Einsatz bei der EM schien daher ausgeschlossen. Doch dann wurde Witsel nicht nur in den EM-Kader Belgiens berufen, er steht auch vor einem Comeback gegen Dänemark am heutigen Donnerstag (ab 18 Uhr im Liveticker).

"Axel hat eine ganze Woche lang mit der Gruppe trainiert und ist dem Zeitplan voraus", sagte Nationaltrainer Roberto Martinez: "Er wird gegen Dänemark Minuten bekommen. Es ist ein Wunder."

Mehr zum bevorstehenden Witsel-Comeback lest Ihr hier!

BVB - News: Testspielgegner stehen fest

Der BVB hatte sich auch aufgrund der unklaren Corona-Lage etwas Zeit gelassen, doch nun stehen die ersten Testspielgegner der anstehenden Saisonvorbereitung fest.

Los geht es am 13. Juli beim Regionalligisten FC Gießen. Anschließend nimmt Dortmund an einem Blitzturnier, dem Cup der Traditionen, teil. Gegner dort werden der MSV Duisburg sowie Aufsteiger VfL Bochum sein.

Im Trainingslager in Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) in der Schweiz kommt es dann in St. Gallen am 24. Juli zum Aufeinandertreffen mit dem spanischen Athletic Club aus Bilbao. Am 30. Juli steht noch ein Duell mit dem FC Bologna in Altach an.

