Eintracht Frankfurt - Fredi Bobic verteidigt Adi Hütter: Saison "eine glatte Eins"

Sportvorstand Fredi Bobic hat nach der verpassten Qualifikation für die Champions League mit Eintracht Frankfurt die Arbeit von Trainer Adi Hütter verteidigt. Mit der Champions League wäre die Saison der Eintracht eine Eins plus gewesen, "so ist es eine glatte Eins, die lasse ich mir auch von niemandem kaputtreden", sagte Bobic der Sport Bild.

Es sei eine "sehr, sehr gute Saison für Eintracht Frankfurt" gewesen: "Auch wenn wir uns den Traum vom ersten Einzug in die Champions League leider nicht erfüllen konnten. Und das hat auch nichts mit Schönrederei zu tun." Frankfurt habe die "beste Spielzeit seit 25 Jahren" erlebt: "Es wurden in der Drei-Punkte-Historie noch nie so viele Zähler geholt."

Die Hessen holten in der Bundesliga allerdings nur vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Nach der 3:4-Niederlage bei Absteiger Schalke 04 ist der Einzug in die Königsklasse nicht mehr möglich. Im Anschluss war Kritik an Hütter auch aus der Mannschaft sowie von Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann laut geworden.

Bobic bemängelte fehlende Geschlossenheit in der Außendarstellung. "Ich hätte mir in den letzten zwei, drei Wochen von allen, aber insbesondere von denen, die bei der Eintracht dazu berufen sind, öffentlich mehr Rückendeckung gewünscht - vor allem für Adi Hütter", sagte Bobic.

Eintracht Frankfurt: Die Trainerkandidaten nach dem Wechsel von Adi Hütter © getty 1/24 Bei der sportlichen Führung von Eintracht Frankfurt kommt es zu einem Umbruch. Sportdirektor Hübner geht nach 10 Jahren, Sportvorstand Bobic wechselt zur Hertha und Trainer Hütter zu Gladbach. Wer könnte das Erfolgstrio beerben? Die Kandidatenliste. © imago images 2/24 Bereits fest steht, dass der bisherige Chefscout und Kaderplaner Ben Manga im Zuge des Hübner-Abschieds einen Teil der Aufgaben übernimmt. Im März unterschrieb er als Direktor Profifußball einen Vertrag bis 2026. © getty 3/24 Für die Nachfolge von Fredi Bobic werden mehrere prominente Namen gehandelt. Allen voran IGLI TARE. Laut der Frankfurter Rundschau ist der Sportdirektor von Lazio Rom der Topkandidat. Der 47-Jährige spielte einst selbst in der Bundesliga. © getty 4/24 Tare entspricht offenbar genau dem Anforderungsprofil der Frankfurter. Der Albaner spricht nämlich auch fließend deutsch. Ebenfalls gehandelt wird MARKUS KRÖSCHE. Den müsste die SGE jedoch von RB Leipzig loseisen. © getty 5/24 Vor Krösche und Tare gab es bereits Gerüchte über CHRISTOPH SPYCHER, aktuell Sportdirektor bei den Young Boys Bern und ehemaliger Eintracht-Profi (2005 bis 2010), als möglicher Bobic-Nachfolger. © imago images 6/24 Zwar sagte Spycher der Eintrach im März ab und betonte in einem Interview mit den Berner Vereinsmedien, "zu 100 Prozent" bei YB bleiben zu wollen, allerdings sind solche Aussagen spätestens seit Hütters "Ich bleibe" auch keine Garantie mehr. © getty 7/24 Aus dem Rennen um die Besetzung für Bobics und Hütters Job in Personalunion soll sich RALF RANGNICK bereits verabschiedet haben. Das berichtet die Bild am Donnerstagabend und beruft sich auf das Ergebnis aus einem Treffen zwischen Rangnick und der SGE. © getty 8/24 OLIVER GLASNER führt derzeit den VfL Wolfsburg in die Champions League, hat dort auch noch Vertrag bis 2022. In diesem ist jedoch eine Ausstiegsklausel integriert, weshalb die Sport Bild den Österreicher mit der SGE in Verbindung bringt. © getty 9/24 Glasner wird zudem ein angeknackstes Verhältnis mit Sportvorstand Jörg Schmadtke nachgesagt. Der Trainer stand dem kicker zufolge im Herbst vor dem Aus, da seine Transferideen "nicht realisierbar" waren. Beide haben sich aber wieder zusammengerauft. © getty 10/24 Angesprochen auf seine Zukunftsplanung verweigerte Glasner Mitte April nach dem Bekanntwerden des Hütter-Wechsels zu Gladbach ein klares Bekenntnis zu Wolfsburg - auch weil Hütter ebendas im Februar Richtung SGE getan hatte. © getty 11/24 ROGER SCHMIDT: Mit dem aktuellen PSV-Trainer bringt die Sport Bild einen weiteren Kandidaten ins Spiel. Im Gegensatz zu Glasner besitzt der 54-Jährige aber wohl keine Ausstiegsklausel. Sein Arbeitspapier ist bis 2022 befristet. © getty 12/24 Schmidt wurde bereits vor sieben Jahren in Frankfurt gehandelt. 2014 kam es wohl schon zu Gespräche, am Ende entschied er sich aber für ein Engagement bei Bayer Leverkusen. © getty 13/24 SANDRO SCHWARZ: Auch er ist noch bis 2022 gebunden. Auch er soll früher schon mit der Eintracht verhandelt haben. Der aktuelle Dinamo-Moskau-Trainer soll nach Informationen der Sport Bild erneut das Interesse geweckt haben. © getty 14/24 GERARDO SEOANE: Über den Schweizer wurde lange Zeit als Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach spekuliert. Diesen Job hat ab Sommer aber Hütter inne. Seoane könnte laut dem Nachrichtenportal Nau den neuen BMG-Coach erneut beerben. © getty 15/24 Seoane übernahm die Young Boys Bern, nachdem Frankfurt Hütter die Schweizer verlassen hatte. Das Problem scheint der Kontrakt des 42-Jährigen, der noch bis 2023 datiert ist, zu sein. © getty 16/24 LUCIEN FAVRE: Einen weiteren Schweizer Übungsleiter bringt Sport1 ins Spiel. Favre wäre nach seinem Aus bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 frei. Verhandlungen gab es jedoch noch keine mit dem 63-Jährigen. © getty 17/24 EDIN TERZIC: Auch der ehemalige Favre-Assistent und aktuelle BVB-Trainer könnte ins Gespräch kommen. Angesichts des Rose-Wechsels muss er im Sommer ins zweite Glied zurück. Etwas, was der BVB-Fan Terzic generell gerne tut, wie er selbst sagte. © getty 18/24 "Ich bin und war gerne Teile von Borussia Dortmund und ich werde auch über die Saison hinaus bei Borussia Dortmund bleiben", sagte Terzic. Was aber, wenn die Eintracht kommt und ihm die Möglichkeit des Cheftrainerpostens einer CL-Mannschaft gibt? © getty 19/24 PETER BOSZ: Der Niederländer ist erst seit wenigen Wochen ohne Klub. Nach dem BVB und Leverkusen wäre die SGE seine dritte Trainerstation in der Bundesliga. Laut Sport1 kam es jedoch noch nicht zu einem Kontakt der beiden Parteien. © getty 20/24 STEFFEN BAUMGART: Der dritte Name, der laut Sport1 in der Verlosung ist. Baumgart verlässt den SC Paderborn am Ende der Saison. Wohin es für ihn geht, ist noch unklar. Der 49-Jährige wird beim 1. FC Köln und Schalke 04 als neuer Chefanweiser gehandelt. © getty 21/24 Zuletzt äußerte sich der scheidende SCP-Coach so zu seiner Zukunft: "Ich werde nicht lange verschwinden. Ich weiß noch nicht einmal, ob es die 1. Bundesliga wird, ich in der 2. Bundesliga bleibe oder es vielleicht doch das Ausland wird." © getty 22/24 ERIK TEN HAG: Der ehemalige Trainer der Reserve des FC Bayern kann sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen. Dies bekräftigte der Ajax-Coach zuletzt am Mikro bei RTL Nitro. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt jedoch als unwahrscheinlich. © getty 23/24 PELLEGRINO MATARAZZO: Durch die Erfolge mit dem VfB Stuttgart weckt der 43-Jährige Begehrlichkeiten. Dem kicker zufolge ist in seinem Vertrag bis 2024 eine Ausstiegsklausel von zwei bis 4,5 Millionen Euro integriert. Wann diese gilt, ist jedoch unklar. © getty 24/24 JÜRGEN KRAMNY: Der 49-Jährge wäre die mögliche interne Lösung. Trainiert derzeit noch die U19 der Frankfurter Eintracht, verfügt aber durch seine Zeit beim VfB Stuttgart über Bundesliga-Erfahrung. Dennoch eine unwahrscheinliche Lösung.

Eintracht Frankfurt - Bobic: "Viele individuelle Fehler"

Sein Wechsel zu Hertha BSC und der Abschied Hütters zu Borussia Mönchengladbach seien nicht als Hauptgründe für den Leistungsabfall auszumachen. Er habe "nicht ansatzweise das Gefühl gehabt, dass sich die Mannschaft dadurch - im Training, in der Vorbereitung, im gesamten Handeln - verändert hätte", sagte Bobic: "Wir haben in den letzten Spielen ungewöhnlich viele individuelle Fehler gemacht. Das ist uns zuvor besser gelungen."

Eine vorzeitige Entlassung Hütters habe nicht zur Debatte gestanden. "Eine Entlassung wäre eine rein populistische Aktion gewesen. So ticke ich nicht, das wäre mir viel zu einfach gewesen", sagte Bobic.

Eintracht Frankfurt: Hütter plante wohl schon neuen Job

Nach Informationen der Sport Bild soll Hütter jedoch schon parallel zu den wichtigen Spielen der Eintracht seinen neuen Job in Gladbach geplant haben.

Dem Bericht nach telefonierte er bereits mit den Führungsspielern der Borussia und teilte ihnen mit, dass er in der Mannschaft viel Potenzial sehe und sich auf seinen neuen Job freue.

Außerdem soll er auch schon mit dem Management der Borussia Kontakt aufgenommen und die Planung der Saisonvorbereitung besprochen haben.

In Gladbach erhält Hütter ab Sommer einen Dreijahresvertrag.

Adi Hütter steht bei Eintracht Frankfurt in der Kritik.

