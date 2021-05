Eintracht Frankfurt - News und Gerüchte: Fünf Spieler vor dem Absprung?

Bei Eintracht Frankfurt wollen offenbar mindestens fünf Spieler den Verein im Sommer verlassen. Derweil scheint ein Neuzugang aus Frankreich im Anflug zu sein. Die News und Gerüchte zur SGE gibt es hier.

Eintracht Frankfurt - Gerücht: Fünf Stammkräfte vor dem Absprung

Das endgültige Verpassen der Champions League hat nicht nur in der Vereinsspitze für Unmut gesorgt. Offenbar sollen nun auch mehrere Spieler das Weite suchen wollen.

Bild berichtet von mindestens fünf Akteuren, die offenbar die Eintracht möglichst im Sommer verlassen wollen.

Andre Silva (25): Der Stürmer wird schon länger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Mit 27 Toren in dieser Bundesliga-Saison stellte er einen neuen Vereinsrekord auf. Das weckt Begehrlichkeiten. Bild berichtet, dass die Eintracht zu einem Kauf bei einer Ablöse ab 40 Millionen Euro bereit wäre.

berichtet, dass die Eintracht zu einem Kauf bei einer Ablöse ab 40 Millionen Euro bereit wäre. Daichi Kamada (24): Der Mittelfeldmann äußerte gegenüber Bild schon Abwanderungsgedanken und wird mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht. Die Rede ist von Tottenham und Watford. Zudem soll der FC Sevilla interessiert sein. Hier soll die SGE rund 30 Millionen Euro fordern.

schon Abwanderungsgedanken und wird mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht. Die Rede ist von Tottenham und Watford. Zudem soll der FC Sevilla interessiert sein. Hier soll die SGE rund 30 Millionen Euro fordern. Evan Ndicka (21): Der Abwehrspieler wird ebenfalls mit den Spurs in Verbindung gebracht. Die Eintracht soll demnach in ihm ebenfalls eine lukrative Einnahmequelle sehen, zumal er mit seiner Statur gut in die Premier League passen würde.

Filip Kostic (28): Kostic wollte bereits 2019 gehen, doch nach den Verkäufen von Luka Jovic (an Real Madrid) und Ante Rebic (AC Milan) ließ ihn die Eintracht nicht auch noch ziehen. Es soll jedoch die Übereinkunft geben, dass Kostic nun gehen könne, sollte ein starkes Angebot reinflattern. Noch stehe dieses aus, auch wenn Inter Mailand Interesse nachgesagt wird.

Jetro Wilems (27): Der Linksverteidiger liegt derzeit mit einem Kreuzbandriss flach, kann den Klub aber ablösefrei verlassen. Er könnte zu seinem Ex-Klub Newcastle United wechseln.

Eintracht Frankfurt - Gerücht: SGE dachte über Hütter-Entlassung nach

Seit der Verkündung des Abschieds von Trainer Adi Hütter Richtung Mönchengladbach im Sommer geht es bergab mit der Eintracht. Der anvisierte Champions-League-Platz ist futsch und aus der Mannschaft machen sich mittlerweile auch Misstöne breit.

Laut Bild soll die Vereinsführung sogar über eine vorzeitige Trennung von Hütter nachgedacht haben. Letztlich, so das Blatt, wurde jedoch am Österreicher festgehalten, weil schließlich dessen Vorgänger Niko Kovac trotz ebenfalls früh verkündetem Abgang (Richtung FC Bayern) die Saison sogar noch äußerst erfolgreich mit einem DFB-Pokalsieg zu Ende gebracht hatte. Auf einen ähnlichen Ausgang hoffte die Eintracht-Führung nun wohl auch in puncto CL-Qualifikation. Ohne Erfolg.

Eintracht Frankfurt - Gerücht: SGE bemüht sich um Stürmer Randal Kolo Muani

Während einige Spiele möglicherweise das Weite suchen, bastelt die Eintracht bereits am Kader für die neue Saison. Ein Name, der offenbar weit oben auf dem Zettel möglicher Neuzugänge steht, soll dabei Randal Kolo Muani (22) sein.

Laut sky soll Frankfurt dem Stürmer von Nantes einen Fünfjahresvertrag angeboten haben. Die Eintracht sei demnach optimistisch, was diesen Transfer angehe.

Die Ablöse soll derweil zwischen drei und fünf Millionen Euro betragen, was dieser Tage als Schnäppchen gilt.

Bundesliga-Tabelle: Eintracht Frankfurt sicher in der Europa League