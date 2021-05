Schalke 04: Rouven Schröder wird neuer Sportdirektor - S04 stellt sich neu auf

Schalke stellt die Weichen für den Wiederaufstieg: Rouven Schröder soll als Sportdirektor den Zweitliga-Kader aufbauen.

Die Baustellen bei Schalke 04 sind riesig, nun steht zumindest der Architekt für das Projekt Wiederaufstieg fest: Rouven Schröder soll als neuer Sportdirektor den Krisen-Klub aus der Misere führen. Die Knappen holten am Dienstag den ehemaligen Mainzer Sportchef in ihre Führungsetage, wo er an der Seite des ebenfalls neuen Sportvorstands Peter Knäbel die Knappen zurück in die Spur bringen soll.

"Mit Rouven konnten wir einen Experten gewinnen, der über das nötige Netzwerk und die fachlichen Qualitäten in diesem Bereich verfügt. Sein Hauptauftrag wird es sein, eine neue Mannschaft aufzubauen, die Schalke 04 in Gegenwart und Zukunft erfolgreich vertreten kann", sagte Knäbel.

Schröder übernimmt offiziell ab dem 1. Juni die Verantwortung für den Lizenzbereich und ist dort unter anderem für die Kaderplanung zuständig. Der 45-Jährige war im März bereits als neuer Sportvorstand im Gespräch gewesen, den Job als Nachfolger von Jochen Schneider erhielt aber Knäbel.

Obwohl Schalke auf seiner Abschiedstournee noch vier Erstliga-Spiele vor der Brust hat, gilt somit die Konzentration längst der direkten Rückkehr.

Schalke 04 - Transfers: Latza und Terodde kommen

Die ersten Transfers hat S04 schon ohne Schröder perfekt gemacht: Torjäger Simon Terodde kommt vom Hamburger SV ebenso ablösefrei wie Rückkehrer Danny Latza aus Mainz. Zuletzt hatte Knäbel zudem angedeutet, möglicherweise mit den Rückkehrern Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac verlängern zu wollen.

Bei den weiteren Transfers sitzt nun Schröder mit im Boot, auch wenn er seinen Job offiziell erst in vier Wochen antritt. Von Mai 2016 bis Dezember 2020 hatte er schon in Mainz als Sportvorstand gearbeitet, dort bat er kurz vor Weihnachten um die Auflösung seines bis 2024 laufenden Vertrages.

Damals lag Mainz auf einem Abstiegsplatz - knapp vor Schalke. Schröders Nachfolger in Mainz wurde Christian Heidel, der wiederum bis März 2019 die Geschicke in Gelsenkirchen gelenkt hatte.

Schalke beförderte am Dienstag zudem seinen ehemaligen Torhüter Mathias Schober zum Direktor der Knappenschmiede, dort ist der "Eurofighter" künftig für die Gesamtverantwortung für den Nachwuchsbereich verantwortlich. "Aufsichtsrat und Vorstand sind sich einig, dass die Vielzahl an Aufgaben im sportlichen Bereich nicht von einer Person allein geschultert werden kann, sondern dass wir zusätzliche Expertise benötigen", sagte Knäbel.

Seite an Seite will die neue Führungsetage nun den freien Fall stoppen - und im Idealfall sogar mit dem Aufstieg umkehren. Peter Knäbel glaubt jedenfalls fest daran: "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Rouven Schröder und Mathias Schober ein schlagkräftiges Duo zusammengestellt haben, dass die sportliche Neuausrichtung des Klubs gemeinsam erfolgreich vorantreiben wird", sagte er.

Baustellen gibt es am Berger Feld jedenfalls genug.