FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München trifft in der Bundesliga heute auf Borussia Mönchengladbach. Hier bekommt Ihr alle Infos, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Wann und wo?

Das Aufeinandertreffen der Münchner Bayern und der Borussia aus Mönchengladbach findet am heutigen Samstagabend statt. Die Begegnung ist das Topspiel des Spieltags, somit erfolgt der Anpfiff erst um 18.30 Uhr.

Gespielt wird - wie bei Heimspielen der Bayern üblich - in der Allianz Arena in München. Zuschauer werden bei dem Spiel allerdings keine zugelassen sein. Diese Regelung gilt für den Rest der laufenden Bundesliga-Saison.

Mit einem Sieg über die Gladbacher könnten sich die Bayern bereits am 32. Spieltag zum Deutschen Meister küren. Auch im Falle einer Niederlage oder eines Unentschiedens könnten die Fohlen theoretisch Meister werden - je nachdem, wie RB Leipzig am Nachmittag gegen Borussia Dortmund spielt. Hier bekommt Ihr alle Infos dazu, wie die Bayern heute Meister werden können.

Spiel: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 8. Mai 2021

8. Mai 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Spiel der Bayern sowie eventuell anschließend die Meisterfeier im Free-TV sehen? Da müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Duell zwischen dem FCB und der Borussia läuft exklusiv auf Sky, also im Pay-TV.

Sky zeigt das Topspiel, also das Samstagsspiel um 18.30 Uhr, an jedem Spieltag exklusiv und in voller Länge live. Ihr benötigt also ein Sky-Abo, um die Begegnung live sehen zu können.

Natürlich könnt Ihr das Spiel als Sky-Kunde auch im Livestream verfolgen. Das ist via SkyGo möglich. Eine weitere Option bietet SkyTicket , wo Ihr ein Ticket erwerben könnt und das Spiel so kostenpflichtig verfolgen könnt.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um das Spiel zu verfolgen, ist unser Liveticker. SPOX bietet zu jedem Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse einen Liveticker an, also natürlich auch zu Bayern gegen Gladbach.

Hier findet Ihr den Liveticker der Partie des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle