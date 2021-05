Der FC Bayern liegt weiterhin klar vor der Konkurrenz in der Bundesliga und könnte heute zum 31. Mal Deutscher Meister werden. Hier erfahrt Ihr, was dafür passieren muss.

FC Bayern: So wird der FCB heute Deutscher Meister

Mit 71 Zählern nach 31 Spielen liegt der FC Bayern an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Damit beträgt der Vorsprung auf Rang 2 und RB Leipzig derzeit sieben Zähler. Bei noch drei ausstehenden Spielen und nur noch neun zu vergebenden Punkten ergibt dies eine recht hohe Wahrscheinlichkeit auf die nächste Meisterschaft der Münchner.

Am heutigen Samstag, den 8. Mai, trifft der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr). Mit einem Sieg wäre unabhängig von den anderen Ergebnissen die Meisterschaft bereits besiegelt.

Leipzig wiederum reist nach Dortmund zum BVB (15.30 Uhr) und kann die Bayern mit einem Sieg zumindest noch für ein paar Stunden unter Druck setzen. Bei einer Niederlage gegen die Borussia hingegen wäre die Meisterschaft zugunsten des FC Bayern bereits rund eine Stunde vor Anpfiff in München entschieden.

Der FC Bayern wird heute schon Deutscher Meister, wenn ...

... er gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt.

... wenn RB Leipzig gegen Borussia Dortmund verliert.

... RB Leipzig gegen Borussia Dortmund unentschieden spielt und die Münchner ebenfalls unentschieden spielen.

Bundesliga: Die Tabellenspitze vor dem 32. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 86:40 46 71 2. RB Leipzig 31 55:25 30 64 3. Wolfsburg 31 54:32 22 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 15 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 24 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:35 16 50 7. Borussia M'gladbach 31 59:46 13 46 8. 1. FC Union Berlin 31 47:38 9 46

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Zu sehen gibt es das womöglich entscheidende Spiel um die Meisterschaft zwischen dem FC Bayern und Mönchengladbach wie üblich im Pay-TV-Sender Sky. Die Übertragung auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 sowie sky Sport Bundesliga UHD beginnt jeweils um 17.30 Uhr aus dem Studio in Unterföhring.

Durch die Sendung beim Topspiel führen Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Das Spiel kommentiert schließlich Wolff Fuss ab 18.30 Uhr.

Sky zeigt das Spiel darüber hinaus auch via Sky Go für Abonnenten im Livestream. Wer kein Abo hat, aber dennoch live dabei sein will, kann sich bei Sky Ticket bedienen und die Partie auch hier im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

Die Highlights der Begegnung gibt es darüber hinaus 40 Minuten nach Abpfiff auch beim Streamingservice DAZN zu sehen. DAZN zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele jeweils 40 Minuten nach Abpfiff.

© getty Der FC Bayern hat das Spiel gegen Gladbach in der Hinrunde verloren.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten Hansi Flick und Marco Rose in ihr jeweils drittletztes Bundesligaspiel beim aktuellen Verein gehen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram

