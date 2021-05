BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmunds Talent Moukoko verpasst auch U21-EM

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko muss seine letzten Hoffnungen auf eine Teilnahme an der U21-EM begraben. Derweil gibt es Entwarnung bei Erling Haaland. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB - News: Youssoufa Moukoko verpasst auch U21-EM

Mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk fällt BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko bereits seit März aus und wird definitiv die finalen Saisonspiele der Borussia verpassen. Doch bis zuletzt bestand noch Hoffnung, dass er wenigstens zur K.o.-Phase der U21-EM ab Ende Mai wieder zur Verfügung stünde.

Diese Hoffnung allerdings muss der 16-Jährige nun begraben. "Für Youssoufa wird es bis zur EM nicht reichen", sagte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Das käme zu früh. Der Plan sieht vor, dass er weiter in Ruhe seine Reha in Dortmund absolviert und uns dann voll einsatzfähig zu Beginn der Vorbereitung wieder zur Verfügung steht", erläuterte Kehl das weitere Vorgehen bei Moukoko.

Moukoko hatte sich die Verletzung im Rahmen der Vorrunde der U21-EM bei der DFB-Elf zugezogen. Der 16-Jährige wurde erstmals von U21-Trainer Stefan Kuntz nominiert, konnte sein Debüt aufgrund der Verletzung aber bis heute nicht geben.

© getty Youssoufa Moukoko muss seine Hoffnung auf eine Teilnahme an der U21-EM begraben.

BVB - News: Erling Haaland für Leipzig-Spiele fit

Erling Haaland fehlte beim DFB-Pokal-Halbfinale am Samstag gegen Holstein Kiel. Und auch am Dienstag trainierte der Toptorjäger der Borussia nicht mit der Mannschaft.

Laut Ruhr Nachrichten wird der Norweger jedoch am Mittwoch zurückerwartet, nachdem er aufgrund eines Pferdekusses am Oberschenkel aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg außer Gefecht war. Damit stehe auch Einsätzen gegen RB Leipzig am Samstag in der Bundesliga sowie im Pokalfinale in der kommenden Woche nichts im Wege.

Derweil fehlte im auch Abwehrspieler Manuel Akanji am Dienstag im Training. Jedoch soll er nicht verletzt sein, stattdessen wird hier von einem extra Tag Erholung ausgegangen.

BVB - Gerücht: Borussia weiter an Peter Gulacsi interessiert

Das Gerücht hält sich hartnäckig: Borussia Dortmund sucht nach einem neuen Torhüter und Peter Gulacsi von RB Leipzig wäre zu haben. Der Vertrag des Ungarn läuft zwar noch bis 2023, er hat jedoch eine Ausstiegsklausel - je nach Quelle im Bereich von 12 bis 13 Millionen Euro -, was für Dortmund sicher zu stemmen wäre. Gulacsi kann also selbst über einen Wechsel entscheiden.

Bild berichtet nun, dass der künftige Leipzig-Trainer Jesse Marsch bereits Kontakt zum Keeper aufgenommen habe, um ihn vom Bleiben zu überzeugen. Eine klare Tendenz in dieser Personalie ist jedoch bislang nicht in Sicht.

