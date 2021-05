BVB-Verletzungsschock! Dortmund ohne Haaland im Halbfinale gegen Holstein Kiel

Hiobsbotschaft kurz vor Anpfiff: Der BVB muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Zweitligist Holstein Kiel (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig auf Stürmer Erling Haaland verzichten.

Wie die Dortmunder mitteilten, müsse der Norweger aufgrund von muskulären Problemen passen. Trainer Edin Terzic hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Dortmunder gegen den KSV bereits angedeutet, dass einige BVB-Profis aufgrund von Beschwerden im Training noch einmal aussetzen mussten, nannte jedoch keine Namen.

"Er hat im Spiel gegen Wolfsburg einen Schlag abbekommen, hat pausiert, ist ins Training eingestiegen, konnte die Belastung dann aber nicht tolerieren", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit der ARD vor Spielbeginn: "Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist und gehen davon aus, dass er uns nächste Woche wieder zur Verfügung steht."

Anstelle des 20 Jahre alten Topstürmers wird gegen Kiel Thorgan Hazard als falsche Neun in vorderster Spitze auflaufen und wohl mit Marco Reus und Jadon Sancho immer wieder die Positionen wechseln.

Haaland hatte dem BVB bereits im Dezember aufgrund eines Muskelfaserrisses gefehlt. In der Bundesliga konnten die Dortmunder anschließend nur eines von vier Spielen gewinnen, erzielte im Schnitt dabei 0,9 Tore weniger und kassierte 0,5 Tore mehr als mit Haaland.

Am Samstagabend will der BVB gegen Außenseiter Kiel RB Leipzig ins Pokalfinale folgen, das am 13. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion stattfindet. Am Freitag hatten die Leipziger um den künftigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Abstiegskandidat Werder Bremen in der Verlängerung mit 2:1 geschlagen.