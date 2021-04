FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Macht Mustafi nach Ausbootung kein Spiel mehr für S04?

Einem Medienbericht zufolge sei "die Wahrscheinlichkeit hoch", dass der für das Leverkusen-Spiel ausgebootete Shkodran Mustafi kein Spiel mehr für Schalke 04 machen werde. S04 hat mit dem Einsatz von Talent Mehmet Aydin einen Bundesligarekord eingestellt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den Revierklub.

Schalke 04: Macht Mustafi für S04 kein Spiel mehr?

Das Kapitel Schalke 04 könnte für Weltmeister Shkodran Mustafi bereits nach wenigen Monaten schon wieder beendet sein. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtet, sei "die Wahrscheinlichkeit hoch", dass der 28 Jahre alte Innenverteidiger kein Spiel mehr für die Knappen bestreite.

Dies steht jedoch im direkten Widerspruch zu den offiziellen Klubangaben, denen zufolge Mustafi in der kommenden Woche die Gelegenheit habe, "sich im Training wieder anzubieten". Mustafi war am Samstag von Trainer Dimitrios Grammozis kurzfristig und "aus sportlichen Gründen" aus dem Spieltagskader gestrichen worden. Gleiches wiederfuhr Leihspieler William (VfL Wolfsburg), jedoch aus diziplinarischen Gründen, weil er nach seiner frühen Auswechslung im Spiel gegen Gladbach (0:3) eine Teamsitzung geschwänzt hatte.

Grammozis sah sich trotz der 1:2-Niederlage der Schalker gegen Leverkusen in seiner Entscheidung Mustafi und William rauszunehmen bestätigt: "Wir haben unsere Maßnahmen ergriffen und uns für den bestmöglichen Kader entschieden. Die Art und Weise unseres Auftritts in Leverkusen hat das gerechtfertigt."

Zwar betonte Grammozis, dass sich "jeder Spieler neu empfehlen" könne, seine verbalen Zusprüche für Mustafi, die er nach dessen fatalem Auftritt gegen Wolfsburg noch gepflegt hatte ("Er ist und wird noch ein ganz wichtiger Spieler für uns sein") blieben aber aus. Grund: Nach Bild-Angaben sei Grammozis "persönlich extrem enttäuscht" von Mustafi und seinen (Trainings-)Leistungen.

Seit seinem Winterwechsel im Februar von Arsenal zu den Königsblauen machte Mustafi sechs Spiele, in denen die Schalker 16 Gegentore kassierten - einige unter anderem wegen individueller Fehler von Mustafi. Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers bei den Knappen läuft noch bis Saisonende. Im sehr wahrscheinlichen Fall des Abstiegs würde Mustafi nicht mit in die 2. Liga gehen.

FC Schalke 04 - News: S04 egalisiert Bundesligarekord mit Aydin-Einsatz

In Mehmet Can Aydin hat am Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen (1:2) ein weiterer Emporkömmling aus der Schalker Knappenschmiede sein Bundesligadebüt gegeben - und nicht nur das: U19-Nationalspieler Aydin, der überraschend in der Startelf stand, war der insgesamt 36. Spieler, der für Schalke 04 in der Katastrophensaison 2020/21 zum Einsatz kam.

Damit stellten die Schalker den Bundesligarekord des VfL Wolfsburg aus der Saison 2011/12 ein. Auch unter Felix Magath kamen damals bei den Wölfen insgesamt 36 Spieler zum Einsatz. Eine Marke, die die Knappen wohl im Saisonendspurt knacken werden, denn Nummer 37 steht in Vasilios Pavlidis bereit. Der 18 Jahre alte Defensivspieler saß gegen Bayer 04 am Samstag erstmals auf der Bank.

