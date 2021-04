FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Grammozis-Verbleib bei S04-Abstieg wohl nicht sicher

Dass Dimitrios Grammozis auch im Abstiegsfall Trainer des FC Schalke 04 bleibt, galt als ursprünglich geplant. Nach Angaben der WAZ ist dies jedoch nicht gänzlich gesichert. Klaas-Jan Huntelaar könnte erstmals seit seiner Rückkehr in der Startelf stehen. Hier gibt es News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04 - News: Grammozis-Verbleib bei Abstieg wohl nicht sicher

Dimitrios Grammozis droht offenbar das Aus beim FC Schalke 04, sollte er in den kommenden Wochen nicht für einen Aufwärtstrend sorgen können. Das berichtet die WAZ am Samstag. Demnach werde Grammozis der Neuaufbau nach dem sehr wahrscheinlichen Abstieg in die 2. Bundesliga nur anvertraut, wenn die Leistungen der Königsblauen in den verbleibenden acht Bundesligaspielen besser werden. Grammozis müsse "liefern", heißt es in dem Bericht.

Dem S04-Trainer, der erst Anfang März das Amt von Christian Gross übernahm und einen Vertrag bis 2022 unterschrieb, droht am Samstag beim Gastspiel in Leverkusen ein negativer Startrekord. In den ersten drei Ligaspielen unter dem 42-Jährigen blieben die Knappen jeweils punkt- und torlos. Bleibt das gegen Bayer 04 so, würde dies Grammozis einen Eintrag in die Bundesligageschichte bescheren.

Die Hoffnungen auf einen Klassenerhalt sind indes auf Schalke kaum noch vorhanden. Schalke müsste zwölf beziehungsweise 13 Punkte in den restlichen acht Spielen auf Arminia Bielefeld und den 1. FC Köln aufholen, um noch auf den Relegationsplatz zu springen.

FC Schalke 04: Huntelaar vor Startelfdebüt nach Rückkehr

Klaas-Jan Huntelaar (37) winkt sein erster Startelfeinsatz für den FC Schalke 04 seitdem er im Januar von Ajax Amsterdam zu den Königsblauen zurückgekehrt war. "Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind. Er ist auf jeden Fall eine Option, in der Startelf zu spielen", sagte S04-Trainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel der Schalker bei Bayer Leverkusen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Huntelaar hatte nach seinem Winterwechsel zu den Knappen lange Zeit an hartnäckigen Wadenproblemen laboriert. In dieser Thematik trat auch die interne Kritik am ehemaligen Athletiktrainer Werner Leuthard zu Tage. Sport1 berichtete, dass Leuthard Spieler - darunter auch Huntelaar - nach Verletzungen zu früh wieder ins Training habe einsteigen lassen.

Huntelaar absolvierte bis zum 26. Spieltag nur ein einziges Bundesligaspiel über zehn Minuten seit seiner Rückkehr. Über den damaligen Kurzeinsatz gegen Werder Bremen sei er alles andere als glücklich gewesen, weil er sich eigentlich noch nicht fit genug gefühlt habe. Nach der Partie gegen die Bremer (1:1) fiel der 37-Jährige sechs Wochen aus und gab erst kurz vor der Länderspielpause gegen Borussia Mönchengladbach sein Comeback.

© getty Absolvierte seit seiner Rückkehr zum FC Schalke 04 lediglich 24 Bundesliga-Minuten, steht nun aber vor einem Startelf-Einsatz: Klaas-Jan Huntelaar.

Schalke 04: Die voraussichtliche Aufstellungen gegen Bayer 04

Ralf Fährmann könnte nach seinem Rippenanbruch, den er sich im Derby gegen den BVB zugezogen hatte, ins Tor zurückkehren. Zudem kehren Goncalo Paciencia, Mark Uth und Salif Sane wohl nach ihren langfristigen Verletzungen in den Spieltagskader zurück. Huntelaar und Hoppe könnten eine Doppelspitze bilden.

Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Mustafi, Oczipka - Becker, S. Serdar, Mascarell, Kolasinac - Harit - Huntelaar, Hoppe

FC Schalke 04: Spielplan in den kommenden Wochen