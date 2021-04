RB Leipzig gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der Bundesliga! Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt den Spitzenreiter FC Bayern München am heutigen Samstag. SPOX gibt Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream. Außerdem erfahrt Ihr, wo und wann die Partie stattfindet.

RB Leipzig gegen FC Bayern heute live: Datum, Ort, Anpfiff

Die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern steigt am heutigen Samstag (3. April) um 18.30 Uhr. Das Topspiel wird in der Red Bull Arena in der Hauptstadt Sachsens vor leeren Rängen ausgetragen.

Der Rekordmeister aus München kann seinen Vorsprung auf Leipzig mit einem Sieg auf sieben Punkte ausbauen. Sollte das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewinnen, würden die Sachsen auf einen Zähler heranrücken. Mehr Spannung geht eigentlich nicht.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Die Tabellenspitze

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 78:35 43 61 2. RB Leipzig 26 48:21 27 57 3. Wolfsburg 26 45:22 23 51 4. Eintracht Frankfurt 26 53:36 17 47 5. Borussia Dortmund 26 54:37 17 43 6. Bayer Leverkusen 26 43:31 12 40

RB Leipzig - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München könnt Ihr ausschließlich bei Sky sehen.

Der Pay-TV-Sender geht um 17.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD um 17.30 Runde, also eine Stunde vor Anpfiff, mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Als Kommentator fungiert Wolff Fuss.

Wenn Ihr bevorzugt, die Partie im Livestream zu sehen, könnt Ihr auf die SkyGo-App zurückgreifen. Solltet Ihr kein Abonnent sein, ist die Live-Berichterstattung im Internet mit dem SkyTicket, was Ihr monatlich kündigen könnt, abrufbar.

RB Leipzig gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München vor Euren Bildschirmen live zu sehen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

FC Bayern München ohne Robert Lewandoski

Der FC Bayern München muss ausgerechnet im Spitzenspiel auf Torgarant Robert Lewandowski verzichten. Der Pole zog sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra eine Bänderdehnung im rechten Knie zu. Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, könnte der 32-Jährige rund vier Wochen ausfallen.

Damit würde Lewandowski auch die beiden Spiele gegen PSG in der Champions League verpassen. Er selbst strebt allerdings eine frühere Rückkehr an. Wie der kicker berichtet, wolle der Weltfußballer schon wieder in zwei Wochen auf dem Platz stehen.

Neben Lewandowski und den Langzeitverletzten fehlen dem FC Bayern auch Jerome Boateng (Gelbsperre), Alphonso Davies (Rotsperre) und womöglich auch Niklas Süle, der bereits von der Nationalmannschaft vorzeitig abgereist war.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RBL: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Forsberg, Nkunku

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Forsberg, Nkunku FCB: Neuer - Pavard, Süle (Martinez), Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Gnabry

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die vergangenen Duelle

Das Hinspiel beim FC Bayern endete spektakulär 3:3. Auch bei den restlichen drei Begegnungen in der Bundesliga aus der jüngeren Vergangenheit ging kein Sieger hervor.