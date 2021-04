FC Schalke 04, News und Gerüchte: Mathias Schober wird wohl neuer Sportdirektor

Mathias Schober wird wohl neuer Sportdirektor bei Schalke 04 und äußert sich zur Zukunft der Knappenschmiede. Die News und Gerüchte zu S04.

Hier gibt es noch mehr Schalke-News.

FC Schalke 04: Schober wird wohl neuer Sportdirektor

Mathias Schober wird wohl neuer Sportdirektor bei Schalke 04. Wie die Bild berichtet, "spricht viel dafür", dass der Ex-Profi mit dieser Aufgabe betraut wird.

Als Nachwuchskoordinator arbeitet er bereits eng mit dem neuen Sportvorstand Peter Knäbel zusammen, der am Mittwoch bei den Knappen offiziell vorgestellt wurde.

Mit dem neueingeführten Posten als Sportdirektor soll Knäbel Arbeit abgenommen werden, wie es auch bei anderen Bundesligisten der Fall ist.

© getty Matthias Schober ist ein Urgestein auf Schalke.

Schalke 04: Schober über Zukunft der Knappenschmiede

Noch-Nachwuchskoodinator Mathias Schober hat sich im Interview mit reviersport über die Zukunft der Knappenschmiede geäußert.

"Wenn es so kommt, hätte das erst einmal keine Auswirkungen auf die Knappenschmiede", sagte er angesprochen auf den drohenenden Abstieg der Knappen. "Wir würden unsere Arbeit hier weiter machen wie bisher. Die Knappenschmiede hatte schon immer einen großen Stellenwert für den Verein, das wird auch in Zukunft so sein."

Vielmehr sieht er darin eine neue Chance für die Nachwuchsspieler. "Vielleicht ist es eine Chance, dass noch mehr Spieler aus der Jugend den Sprung zu den Profis schaffen können. Das ist auch unser gemeinsamer Anspruch. Es gibt allerdings keinen Automatismus, denn am Ende muss die Qualität stimmen", fuhr er fort.

Einen erhöhten Druck auf die Jugendspieler verneinte er dagegen. "Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben schon immer den Anspruch gehabt, Qualität herauszubringen. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben weiterhin das Ziel, Spieler für unsere Profis zu formen. Der Druck von außen ist dadurch nicht größer geworden - den legen wir uns schon selbst auf", sagte Schober.

Bundesliga: Mannschaften mit den wenigsten und meisten Spielern in einer Saison © getty 1/10 35 Spieler liefen bereits in dieser Saison für Schalke auf. Nur noch ein Akteur fehlt zum Rekord von Felix Magath. SPOX blickt daher auf Mannschaften, die ungewöhnlich viele bzw. wenige Spieler in einer Bundesligasaison einsetzten. © imago images 2/10 Saison: 1968/69 | BAYERN MÜNCHEN | 13 Spieler | Mit lediglich 13 Spielern holte der FC Bayern die erste Meisterschaft - ein Rekord für die Ewigkeit. In dieser Spielzeit durfte erstmals zweimal pro Spiel gewechselt werden. © imago images 3/10 Saison: 1967/68 | 1. FC NÜRNBERG | 15 Spieler | Eine Saison zuvor waren bereits die Clubberer mit nur 15 Spielern erfolgreich gewesen. Es war das letzte Mal, dass Nürnberg überhaupt die Meisterschaft holte. © imago images 4/10 Saison: 1966/67, 1974/55, 1976/77 | EINTRACHT BRAUNSCHWEIG | 16 Spieler | In gleich drei Spielzeiten setzte die Eintracht nur 16 Akteure ein. In der Saison 66/67 holten Braunschweig die Meisterschaft. © imago images 5/10 Saison: 1988/89 | BAYERN MÜNCHEN | 16 Spieler | Erneut setzten die Bayern nur überschaubar viele Profis ein. Helmut Winklhofer kam sogar nur auf einen Einsatz. © imago images 6/10 Saison: 1996/97 | HAMBURGER SV | 32 Spieler | Nun ein Sprung zu denen, die in Sachen Kadergröße klotzten. Der HSV setzte damals einen Rekord, unter anderem spielte dort ein gewisser Hasan Salihamidzic. © getty 7/10 Saison: 2008/09 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 34 Spieler | Viele Mannschaften setzten 33 Akteure ein, Gladbach in der genannten Saison sogar 34. Die Borussia landete übrigens nur auf Rang 15. © imago images 8/10 Saison: 2000/01 | EINTRACHT FRANKFURT | 35 Spieler | Unter Felix Magath ging die Eintracht mit einem XXL-Kader in die Saison. Kölns jetziger Sportdirektor Horst Heldt absolvierte alle 34 Spiele. © getty 9/10 Saison: 2020/21 | FC SCHALKE 04 | 35 Spieler | Bei den Königsblauen standen genauso viele Spieler auf dem Rasen. Das Tabellenschlusslicht ist damit auf einem guten Weg, den bisherigen Spitzenreiter einzuholen. © imago images 10/10 Saison: 2011/12 | VFL WOLFSBURG | 36 Spieler | Felix Magath blähte den Wolfsburger Kader nach seiner Rückkehr so auf, dass die Wölfe noch Jahre danach mit den Folgen zu kämpfen hatten. Einige Transferflops waren geboren.

Schalke 04: Die kommenden Spiele