Schalke 04: Peter Knäbel zum Sportvorstand ernannt

Peter Knäbel wird neuer Sportvorstand des kriselnden FC Schalke 04. Der 54-Jährige folgt auf Jochen Schneider, von dem sich die Königsblauen Ende Februar getrennt hatten. Das entschied der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 einstimmig.

Der designierte Absteiger entschied sich damit für eine interne Lösung. Knäbel war nach Schneiders Beurlaubung von seiner Position des Technischen Direktors für Entwicklung kommissarisch zum Gesamtverantwortlichen Sport aufgerückt.

"In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten", sagte Knäbel.

Externe Kandidaten wie der ehemalige Mainzer Sportchef Rouven Schröder, Ralf Rangnick und der Leipziger Markus Krösche hatten Schalke zuletzt abgesagt.