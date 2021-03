FC Schalke 04, News und Gerüchte: Simon Terodde offenbar Wunschspieler bei S04

Bei Schalke 04 gibt es offenbar eine Transferliste für den Sturm, die auch einen HSV-Torjäger umfasst. Außerdem hat S04 bei einem Wunschspieler wohl eine Gehaltsobergrenze festgelegt. Zudem ist ein Nachfolger von Sportvorstand Jochen Schneider gefunden. News und Gerüchte zu den Königsblauen gibt es hier.

FC Schalke 04, Gerücht: Terodde offenbar Wunschspieler bei S04

Auf der Suche nach einem Stürmer, der Schalke 04 nach dem voraussichtlichen Abstieg wieder in die Bundesliga schießen soll, geht der Blick der Königsblauen offenbar zum HSV. Wie die Sport Bild berichtet, steht Simon Terodde auf der Wunschliste der Schalker ganz oben.

Terodde erzielte in der laufenden Saison 20 Tore in 25 Spielen, der Vertrag des 33-Jährigen läuft nach der Saison aus. Zum bereits vierten Mal könnte er sich zum Torschützenkönig der 2. Liga krönen. Mit dem ehemaligen Sportvorstand Jochen Schneider hat es bereits erste Gespräche gegeben. Als problematisch könnte sich Teroddes Gehalt erweisen, der aktuell eine siebenstellige Summe im Jahr kassiert.

Als weitere Kandidaten werden Serdar Dursun von Darmstadt 98 und Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf genannt, die ebenfalls ablösefrei zu haben wären. Schalke habe außerdem bereits mit Andreas Voglsammer von Arminia Bielefeld verhandelt. Nachdem finanziell keine Übereinkunft erzielt wurde, stellte man die Gespräche ein.

Schalke könnte Hilfe im Angriff dringend gebrauchen, Youngster Matthew Hoppe (fünf Tore) ist der einzige Spieler, der in dieser Spielzeit mehr als zwei Treffer erzielte. Sein Verbleib in der 2. Liga gilt als wahrscheinlich, anders verhält es sich mit Goncalo Paciencia, Mark Uth und Benito Raman.

© getty Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation des FC Schalke 04.

Schalke: Diese Summe will S04 Hübers wohl zahlen

Bereits vor einigen Tagen berichtete die Bild vom Schalker Interesse an Hannover-Verteidiger Timo Hübers. Nun erklärte das Boulevardblatt auch, welche Summe die Königsblauen dem 24-Jährigen wohl bieten können. Hübers soll bei S04 ein vergleichsweise geringes Grundgehalt von 40.000 Euro im Monat kassieren.

Demnach plane Schalke im Worst-Case mit einem Spieleretat von 20 Millionen Euro für die 2. Liga, was die Mission Wiederaufstieg kompliziert machen würde. Hübers habe bereits konkrete Gespräche mit Kaderplaner Peter Knäbel bezüglich eines Schalke-Wechsels geführt, auch eine Vertragsverlängerung in Hannover sei jedoch nicht ausgeschlossen.

Auch Hertha BSC, Union Berlin, dem Hamburger SV, dem 1. FC Köln und Werder Bremen sowie der PSV Eindhoven wird Interesse an Hübers nachgesagt, den jedoch durch seinen familiären Hintergrund ein Wechsel ins Ruhrgebiet reizen könnte. Bis 2016 spielte er in der Reservemannschaft des 1. FC Köln.

© getty Spielt Timo Hübers künftig für Schalke 04?

Schalke 04, News: Knäbel steigt zum Sportvorstand auf

Peter Knäbel wird neuer Sportvorstand von Schalke 04. Der 54-Jährige folgt auf Jochen Schneider, von dem sich die Königsblauen Ende Februar getrennt hatten. Das entschied der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 einstimmig.

Der designierte Absteiger entschied sich damit für eine interne Lösung. Knäbel war nach Schneiders Beurlaubung von seiner Position des Technischen Direktors für Entwicklung kommissarisch zum Gesamtverantwortlichen Sport aufgerückt.

"In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten", sagte Knäbel.

