FC Bayern, News und Gerüchte: FCB will offenbar Saul Niguez von Atletico Madrid verpflichten

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler offenbar Saul Niguez von Atletico Madrid ins Auge gefasst. Thomas Müller lieferte sich nach dem 3:1-Sieg gegen Werder Bremen einen kleinen Schlagabtausch mit einem Sky-Reporter. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

Hier geht's zu den News und Gerüchten über den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern - Gerücht: Interesse an Saul Niguez?

Seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern, einen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Die Namen Florian Neuhaus, Eduardo Camavinga und Denis Zakaria fallen immer wieder. Die Marca warf am Samstag zudem Federico Valverde in den Topf. Wie die spanische AS berichtet, forciere der Rekordmeister aber eine Verpflichtung von Saul Niguez.

Der 26-Jährige will Atletico Madrid offenbar verlassen und favorisiere einen Wechsel in die Bundesliga. Die Münchner sollen bereits ein erstes Angebot abgegeben haben.

Niguez besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2026, aber Atletico würde den Mittelfeldmann dem Bericht zufolge aufgrund der Corona-Pandemie für eine Summe zwischen 35 bis 50 Millionen Euro ziehen lassen.

Der Spanier gehört zum absoluten Stammpersonal von Trainer Diego Simeone und stand in der laufenden Saison bereits 29-mal auf dem Platz. In den vergangenen Jahren war dem FC Bayern bereits mehrfach Interesse am 19-fachen spanischen Nationalspieler nachgesagt worden.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Werder Bremen © getty 1/17 Der FC Bayern München hat mit 3:1 gegen Werder Bremen gewonnen. Joshua Kimmich hatte Anteile an allen drei Toren, eines davon erzielte natürlich Robert Lewandowski. Die Note und Einzelkritiken. © getty 2/17 Manuel Neuer: Wurde überhaupt nicht gefordert, bis er in der 85. das 1:3 kassierte. Konnte den Ball davor nicht festhalten. Note: 3,5. © getty 3/17 Benjamin Pavard: Nach überstandener Corona-Erkrankung erstmals im Kader und direkt für Süle in der Startelf. Steigerte sich im Offensivspiel zwar mit zunehmender Spieldauer, wählte aber meist den Sicherheitspass. Note: 3,5. © getty 4/17 Jerome Boateng: Defensiv kaum gefordert. Im Offensivspiel wie von ihm gewohnt immer wieder mit exzellenten Pässen in die Tiefe wie etwa vor Gnabrys Pfostentreffer in der 34. Minute. Note: 2,5. © getty 5/17 Lucas Hernandez: Rutschte für den angeschlagenen Alaba in die Startelf und stellte sich direkt mit einem harten Tackling vor. Blieb kompromisslos in den Zweikämpfen und ließ sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3. © getty 6/17 Alphonso Davies: Machte über seine linke Seite mehr Betrieb als Pavard über rechts. Pech, dass seine teilweise gefährlichen Hereingaben nicht verwertet wurden. Note: 3. © getty 7/17 Joshua Kimmich: War bei seinem 250. Pflichtspiel für Bayern der Meister der vorletzten Bälle. Vor dem 1:0 und 3:0 trat er die Ecken, vor dem 2:0 spielte er einen klugen Chip-Pass auf Müller. Meiste Ballaktionen zum Zeitpunkt der Auswechslung. Note: 2. © getty 8/17 Leon Goretzka: Zunächst eher unauffällig und verhältnismäßig wenig ins Kombinationsspiel seiner Mannschaft eingebunden. Erzielte dann aber per Kopf das wichtige 1:0 (22.) und lenkte den Ball vor dem 3:0 unabsichtlich in die richtige Richtung. Note: 2,5. © getty 9/17 Kingsley Coman: Kam zunächst überraschend über rechts und blieb dort relativ blass. Tauschte zur Pause mit Gnabry die Seiten - und wurde sofort zielstrebiger in seinen Aktionen. Note: 3,5. © getty 10/17 Thomas Müller: Leistete tolle Assists vor den ersten beiden Treffern. Einmal per Kopfball-Verlängerung, einmal dank guter Ballkontrolle. Steht jetzt bei 13 Vorlagen in dieser Saison, kein Bundesligaspieler hat mehr. Note: 2. © getty 11/17 Serge Gnabry: Kehrte als Linksaußen in die Startelf zurück und war in der ersten Halbzeit der auffälligste Münchner Offensivspieler. Kurz nach einem Aluminiumtreffer belohnte er sich mit dem Tor zum 2:0 (35.). Note: 2. © getty 12/17 Robert Lewandowski: Zunächst ließ er sich oft auf die Flügel oder nach hinten fallen, ehe er in der zweiten Halbzeit gefährlich wurde. Scheiterte dreimal am Aluminium, manchmal auch an Pavlenka und machte mit dem 3:0 (67.) sein 32. Saisontor. Note: 2,5. © getty 13/17 Marc Roca: Kam für Kimmich und war Teil eines Viererwechsels in der 79. Minute. Gab noch einen Schuss ab und stand zweimal bei der Eckfahne, aber am Ende durfte jeweils Sane treten. Keine Bewertung. © getty 14/17 Jamal Musiala: Wurde für Gnabry eingewechselt und blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 15/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Ersetzte Lewandowski. Keine Bewertung. © getty 16/17 Leroy Sane: Wurde für Coman eingewechselt - und durfte Ecken treten. Keine Bewertung. © getty 17/17 Bouna Sarr: Spät für Davies ins Spiel gekommen und im Vorfeld des 1:3 etwas zu passiv. Keine Bewertung.

FC Bayern: Müller liefert sich Schlagabtausch mit Sky-Reporter

Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern bei Werder Bremen hat sich Thomas Müller zu den anhaltenden Gerüchten über ein mögliches Engagement von Hansi Flick als künftiger Bundestrainer geäußert. Ein Sky-Reporter biss sich die Zähne am 31-Jährigen aus.

"Ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet. Das was uns Deutsche eigentlich interessieren sollte, ist, dass wir im Sommer erfolgreich sind. Daher verstehe ich die Diskussion nicht", sagte Müller bezüglich der Nachfolger-Diskussion um Joachim Löw.

Der Sky-Reporter entgegnete, dass es doch interessant sei, wer das Erbe von Löw antreten werde. Müller darauf: "Eben nicht! Wir wollen doch bei der EM erfolgreich sein! Dass wir gewinnen, interessiert Sie nicht?"

Nach einer erneuten Nachfrage erklärte Müller, dass er "aktuell nicht der richtige Mann" sei, um diese Frage zu beantworten. Eine kleine Spitze an die TV-Experten konnte sich der Offensivspieler zudem nicht verkneifen. "Vielleicht dann, wenn ich nicht mehr aktiv bin", erklärte Müller und lachte.

Wie sich Müller für die Europameisterschaft im Sommer empfiehlt, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern gewinnt gegen Werder Bremen: Weitere Stimmen

Der FC Bayern gewann souverän gegen Werder. Die wichtigsten Stimmen im Überblick findet Ihr hier:

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): "Es war ein ungefährdeter, mehr als verdienter Sieg, der in der zweiten Halbzeit auch höher hätte ausfallen können. Wir hatten eine gute Positionierung auf dem Platz und haben den Gegner nach Ballverlust unter Druck setzen können."

Thomas Müller (FC Bayern) über ...



... die Gründe für Sieg: Durch Beharrlichkeit und Variabilität. Wir hatten viel Aluminium heute dabei und hätte sogar höher gewinnen müssen.

... die Auswechslung von Lewandowski in der 79. Minute und ob der Weltfußballer deswegen nun sauer sei: Das glaube ich nicht. Lewy weiß, was er für einen Stellenwert hat. Er kämpft jedes Spiel um seine Tore, aber wenn der Trainer sagt, dass er raus muss, dann geht er auch raus. Sonst würde auch für Ärger in der Mannschaft sorgen.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): Es war eine verdiente Niederlage gegen einen sehr konzentrierten, fokussierten Gegner. Sehr ärgerlich war das erste Gegentor nach einem Standard. Wir haben versucht, es in der zweiten Halbzeit offener zu gestalten. Wir waren mutig, sind aber an einem extrem starken Gegner gescheitert.

Bundesliga: Die ewige Torschützenliste der 1. Liga © getty 1/26 Robert Lewandowski knackt in dieser Spielzeit womöglich den magischen 40-Tore-Rekord von Gerd Müller. Klaus Fischers Marke hat der Bayern-Star jetzt erreicht. Hier sind die Top 25 der ewigen Bundesliga-Torschützenliste (Stand 13. März 2021). © imago images 2/26 Platz 25: Karl Allgöwer (VfB Stuttgart) - 129 Tore in 338 Spielen. © getty 3/26 Platz 24: Marco Reus (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund) - 130 Tore in 302 Spielen. © getty 4/26 Platz 23: Michael Zorc (Borussia Dortmund) - 131 Tore in 463 Spielen. © imago images 5/26 Platz 22: Rudi Völler (1860 München, Werder Bremen, Bayer Leverkusen) - 132 Tore in 232 Spielen. © getty 6/26 Platz 21: Giovane Elber (VfB Stuttgart, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach) - 133 Tore in 260 Spielen. © imago images 7/26 Platz 20: Horst Hrubesch (Rot-Weiss Essen, Hamburger SV, Borussia Dortmund) - 136 Tore in 224 Spielen. © imago images 8/26 Platz 19: Uwe Seeler (Hamburger SV) - 137 Tore in 239 Spielen. © imago images 9/26 Platz 18: Bernd Nickel (Eintracht Frankfurt) - 138 Tore in 426 Spielen. © getty 10/26 Platz 17: Stefan Kießling (1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen) - 144 Tore in 403 Spielen. © imago images 11/26 Platz 16: Thomas Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln) - 148 Tore in 378 Spielen. © getty 12/26 Platz 15: Fritz Walter (SV Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld) – 157 Tore in 348 Spielen. © imago images 13/26 Platz 14: Bernd Hölzenbein (Eintracht Frankfurt) - 160 Tore in 420 Spielen. © imago images 14/26 Platz 13: Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) - 162 Tore in 310 Spielen. © imago images 15/26 Platz 12: Hannes Löhr (1. FC Köln) - 166 Tore in 381 Spielen. © getty 16/26 Platz 11: Mario Gomez (VfB Stuttgart, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) - 170 Tore in 328 Spielen. © getty 17/26 Platz 10: Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Werder Bremen) - 177 Tore in 424 Spielen. © getty 18/26 Platz 9: Dieter Müller (Kickers Offenbach, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken) - 177 Tore in 303 Spielen. © getty 19/26 Platz 8: Stefan Kuntz (VfL Bochum, KFC Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld) - 179 Tore in 449 Spielen. © getty 20/26 Platz 7: Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) - 182 Tore in 350 Spielen. © getty 21/26 Platz 6: Claudio Pizarro (Werder Bremen, FC Bayern München, 1. FC Köln) - 197 Tore in 490 Spielen. © imago images 22/26 Platz 5: Manfred Burgsmüller (Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Werder Bremen) – 212 Tore in 446 Spielen. © imago images 23/26 Platz 4: Jupp Heynckes (Werder Bremen, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach) - 220 Tore in 369 Spielen. © imago images 24/26 Platz 2: Klaus Fischer (1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum) – 268 Tore in 535 Spielen. © getty 25/26 Platz 2: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 268 Tore in 345 Spielen. © imago images 26/26 Platz 1: Gerd Müller (FC Bayern München) – 365 Tore in 427 Spielen.

FC Bayern: Die kommenden Spiele