FC Bayern, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic spricht über Sorgenkind Tanguy Nianzou

Tanguy Nianzou befindet sich beim FC Bayern noch immer auf Aufbautraining. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nun die Gründe für die lange Reha erklärt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom 12. März.

FC Bayern, News: Hasan Salihamidzic spricht über Sorgenkind Tanguy Nianzou

Tanguy Nianzou wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern. Aufgrund von Verletzungen kam der Franzose bislang erst zu einem Kurzeinsatz.

Nachdem sich Nianzou im Herbst einen Muskelbündelriss zugezogen hatte, machte er schnell Fortschritte und stand bereits Ende Januar wieder auf dem Platz. Da er bereits wieder mit dem Ball trainiert hatte, stand im Februar die Rückkehr ins Mannschaftstraining unmittelbar bevor.

Doch offenbar auf Empfehlung der medizinischen Abteilung wurde die Rückkehr des Defensivtalents verlangsamt und das individuelle Training wieder vorgezogen. In den letzten Wochen war er auf dem Trainingsgelände des FC Bayern lediglich bei leichten Lauf-Einheiten zu sehen.

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun die Situation: "Tanguy ist eines der größten Talente seines Jahrganges, er hat sich leider zwei komplizierte Verletzungen zugezogen, jetzt wird er von unseren Experten sehr sorgfältig aufgebaut."

Trotz aller bisherigen Widrigkeiten steht für Salihamidzic weiter fest: "Wir werden noch viel Freude an ihm haben."

© getty Tanguy Nianzou wechselte im Sommer ablösefrei von PSG zum FC Bayern.

FC Bayern: Die kommenden Spiele

Datum Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 13.03.2021 Bundesliga Werder Bremen A 17.03.2021 Champions League Lazio Rom H 20.03.2021 Bundesliga VfB Stuttgart H 03.04.2021 Bundesliga RB Leipzig A 10.04.2021 Bundesliga Union Berlin H

FC Bayern: Hansi Flick spricht über Bundestrainer-Gerüchte

Hansi Flick steht für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw wohl nicht zur Verfügung. "Ich habe Vertrag bis 2023 und möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten", sagte der 56 Jahre alte Coach von Bayern München am Freitag. Auf Nachfrage, ob dies ein klares Nein sei, entgegnete er: "Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe alles dazu gesagt."

Flick galt nach der Absage von Jürgen Klopp (FC Liverpool) als heißester Kandidat für das Erbe seines früheren Chefs. Löw, mit Assistent Flick 2014 Weltmeister, wird sein Amt nach der EM im Sommer vorzeitig aufgeben.

Der deutsche Rekordmeister erwarte von ihm, "dass ich mich zu 100 Prozent auf Bayern München und die Mannschaft konzentriere. Da hat die Mannschaft ein Recht drauf", sagte Flick. Spekulationen über seine Zukunft verbieten sich daher, betonte er: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass mich das Hier und Jetzt interessiert. Darin lebe ich."

FC Bayern - FIFA stimmt Wechsel zu: Jamal Musiala für Deutschland spielberechtigt

FCB-Youngstar Jamal Musiala darf nun offiziell für die Deutsche Nationalmannschaft spielen. Der Weltverband FIFA hat dem sofortigen Wechsel des 18-Jährigen vom englischen Verband FA zum DFB zugestimmt. Dieser formale Akt war nötig, weil Musiala bereits für die englische U21-Nationalmannschaft aufgelaufen war.

Der Offensivspieler hatte sich nach einem Gespräch mit Joachim Löw zu einem Nationenwechsel entschieden. Der Bundestrainer stellte danach in Aussicht, dass er Musiala bereits für den Start in die WM-Qualifikation Ende März mit Spielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien nominieren werde. Dem steht nun nichts mehr im Wege.

FC Bayern: Costa bei Juve wohl ohne Zukunft

Douglas Costas Leihe beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Ein Verbleib des Brasilianers ist mehr als unwahrscheinlich, weshalb Costa im Sommer zu Juventus Turin zurückkehren wird.

Wie die italienische Zeitung tuttosport nun berichtet, plant Juve aber nicht mehr mit dem 30-Jährigen. Demnach soll Costa nach seiner Rückkehr direkt wieder abgegeben werden.

Costa kam in der aktuellen Spielzeit auf 20 Pflichtspieleinsätze für die Münchner, stand aber nur in den seltesten Fällen in der Startelf. Aktuell laboriert er an einem Haarriss im Fuß und fehlt noch auf unbestimmte Zeit.

FC Bayern heute gegen Werder Bremen

Der FC Bayern gastiert am 25. Spieltag der Bundesliga heute in Bremen (15.30 Uhr im LIVETICKER).

So könnten heute die Teams auflaufen:

FCB: Neuer - Süle, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Süle, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Moisander - Gebre Selassie, Augustinsson - Möhwald, Eggestein, Schmid - Rashica, Sargent

FC Bayern: Mögliche Startelf gegen Werder Bremen - Chance für einen Dauerreservisten? © getty 1/16 Bayern-Trainer Hansi Flick muss im Spiel gegen Werder Bremen womöglich auf eine Stammkraft in der Viererkette verzichten. Schlägt nun die Stunde eines Dauerreservisten? Auf den Flügeln hat er hingegen die Qual der Wahl. Die voraussichtliche Startelf. © getty 2/16 "Bei David Alaba müssen wir noch abwarten. Gestern hat er mit der Mannschaft noch nicht trainiert", sagte Flick am Freitag und deutete einen Ausfall des Österreichers aufgrund von muskulären Problemen an. © getty 3/16 Benjamin Pavard wird hingegen erstmals seit Mitte Februar wieder im Kader der Bayern stehen nach überstandender Corona-Infektion. Auch Jerome Boateng ist nach seiner leichten Knieblessur (Kapselzerrung) einsatzbereit. © getty 4/16 Auf den Flügeln stellt sich hingegen für Flick die Frage, wer von den drei Stars - Coman, Gnabry, Sane - am Samstag die Bank drücken muss. Es dürfte nach den vergangenen Spielen eine klare Tendenz geben. © getty 5/16 TOR - MANUEL NEUER © getty 6/16 ABWEHR - NIKLAS SÜLE: War zuletzt angeschlagen, trainierte zweimal individuell, kehrte aber am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück. Zwar ist Pavard wieder im Kader, allerdings kommt ein Startelf-Einsatz zu früh, zumal Süle zuletzt überzeugte. © getty 7/16 JEROME BOATENG: Laborierte unter der Woche an einer Kapselzerrung im Knie, die ihn nach 70 Minuten gegen den BVB schmerzhaft zur Auswechslung zwang. Boateng gab jedoch ein Blitz-Comeback im Training und ist fit. © getty 8/16 LUCAS HERNANDEZ: Wartet seit einem Monat auf einen Startelfeinsatz, der Rekordmann (80 Mio. Euro) ist aktuell Dauerreservist. Nun fällt Alaba wohl aus, was ihn in die erste Elf spülen wird. Erhielt zuletzt ein Sonderlob von Kollege Müller. © getty 9/16 ALPHONSO DAVIES © getty 10/16 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH © getty 11/16 LEON GORETZKA © getty 12/16 LEROY SANE: Seine Formkurve zeigt nach wie vor nach oben. Gegen den BVB im Topspiel erneut mit einem Assist, dazu mit entschlossener (wenn auch umstrittener) Balleroberung vor Goretzkas entscheidendem 3:2. Flick wird wohl kaum auf ihn verzichten. © getty 13/16 THOMAS MÜLLER © getty 14/16 KINGSLEY COMAN: Steuerte wie Sane eine gegen BVB bei, wurde zuletzt von Flick als "einer der Besten auf dieser Position geadelt". Abschiedsgerüchte hin oder her: Gnabry, von einem Muskelfaserriss wieder genesen, wird erneut die Bank drücken müssen. © getty 15/16 ANGRIFF - ROBERT LEWANDOWSKI © getty 16/16 Sollte Alaba doch nocht fit werden, spielt er für Hernandez - das ist jedoch sehr unwahrscheinlich, lieber wird Flick Alaba schonen, selbst wenn dieser im Notfall spielen könnte. Der Rest der Startelf ist klar, einzige Option: Gnabry für Sane oder Coman.

FC Bayern: Die Situation an der Tabellenspitze