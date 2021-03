BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham rassistisch beleidigt - Borussia Dortmund reagiert

Borussia Dortmund hat rassistische Beschimpfungen gegen Mittelfeldspieler Jude Bellingham in den sozialen Netzwerken verurteilt. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News: Jude Bellingham rassistisch beleidigt - Dortmund reagiert

Borussia Dortmund hat rassistische Beschimpfungen gegen Mittelfeldspieler Jude Bellingham in den sozialen Netzwerken verurteilt. Der 17-jährige Bellingham hatte rassistische Emojis, die ihm nach dem 2:2 beim 1. FC Köln geschickt worden waren, am Samstagabend auf Instagram mit dem Kommentar "Nur ein weiterer Tag in sozialen Medien..." versehen.

Der BVB twitterte daraufhin: "Rassismus ist keine Meinung! Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen Jude Bellingham."

Auch der englische Fußball-Verband unterstützte seinen Nationalspieler. Man sei "angewidert" von den diskriminierenden Äußerungen, schrieb die FA auf Twitter. Es "müsse sich etwas ändern". Die FA hatte sich bereits im Februar diesen Jahres in einem Schreiben an Facebook-Gründer Mark Zuckerburg und Jack Dorsey, den CEO von Twitter, gewandt, um über die Löschung solcher Kommentare zu debattieren.

Bellingham war bereits vor seinem Wechsel von Birmingham City nach Dortmund im Internet rassistisch beleidigt worden. "Die Zeiten müssen sich ändern. Es muss mehr getan werden", hatte er schon im Juli des vergangenen Jahres gefordert.

BVB lässt Punkte beim 1. FC Köln liegen

Borussia Dortmund kam bei Abstiegskandidat 1. FC Köln nicht über ein 2:2 hinaus. Erst in der 90. Minute erzielte Erling Haaland den Ausgleichstreffer. In der Tabelle vergrößerte sich der Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Rang vier dadurch auf vier Punkte.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick

Termin Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 03.04.2021 Bundesliga Eintracht Frankfurt H 06.04.2021 Champions League Manchester City A 10.04.2021 Bundesliga VfB Stuttgart A 14.04.2021 Champions League Manchester City H 17.04.2021 Bundesliga Werder Bremen H

BVB, Gerücht: Erling Haaland will "unbedingt" zu Real Madrid wechseln

Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland (20) möchte angeblich "unbedingt" zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Tageszeitung ABC. Allerdings müssten die Königlichen laut dem Bericht für einen derartigen Deal allein 160 Millionen Euro an Ablöse und Provision veranschlagen. Auch Haalands Vater Alf-Inge würde bei einem solchen Deal nämlich abkassieren.

1. FC Köln - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/16 Der BVB lässt am 26. Bundesliga-Spieltag beim 2:2 (1:1) gegen den 1. FC Köln weitere Punkte im Kampf um Europa liegen. Vor allem im Mittelfeldzentrum und auf den defensiven Außen präsentiert sich der BVB schwach. © imago images / Uwe Kraft 2/16 MARWIN HITZ: In Halbzeit eins noch kaum gefordert, parierte er nach der Pause gleich mehrmals gut gegen Wolf und Duda. Bei den Gegentoren ohne Schuld. Note: 3. © imago images / Uwe Kraft 3/16 THOMAS MEUNIER: Schaltete sich im Gegensatz zu Pendant Schulz offensiv etwas mehr ein, defensiv präsentierte sich der Belgier aber ähnlich fahrig. Beim 1:2 völlig von der Rolle, als er den Treffer von Jakobs unfreiwillig vorlegte. Note: 5. © getty 4/16 EMRE CAN: Bester Dortmunder Defensivmann. Überzeugte mit starker Passquote und war auch im Zweikampf kaum zu überwinden. Spielte zudem einen überragenden Ball vor Haalands Führungstreffer. Note: 2,5. © imago images / Uwe Kraft 5/16 MATS HUMMELS: Sorgte zu Beginn für einen Schreckmoment, als ihm ein Rückpass auf Hitz zu kurz geriet. Versuchte oft mit langen Bällen die Offensive in Szene zu setzen. Defensiv weitestgehend fehlerlos. Note: 3. © getty 6/16 NICO SCHULZ: Wenn die Kölner gefährlich wurden, war es meist über seine Defensivseite. Hatte große Probleme, Wolf und Ehizibue in Schach zu halten. Offensiv völlig blass. Note: 5. © getty 7/16 MAHMOUD DAHOUD: Sollte als alleiniger Sechser vor der Viererkette aufräumen, was anfangs noch recht ordentlich gelang. Verlor im Lauf des Spiels jedoch immer mehr Zugriff aufs Zentrum und bekam Hector und Skhiri kaum noch zu fassen. Note: 4,5. © getty 8/16 GIOVANNI REYNA: Musste Schulz immer wieder in der Defensive unterstützen und vernachlässigte daher seine Aufgaben im Angriffsspiel. Blieb ohne nennenswerte Aktion und musste nach 65 Minuten runter. Note: 4. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Ermöglichte mit seinem ungeschickten Handspiel den Kölner Weg zurück ins Spiel. Auch beim 1:2 nicht ganz unbeteiligt, als er Hector nicht energisch genug attackierte. Note: 5. © getty 10/16 JULIAN BRANDT: War viel unterwegs und versuchte immer wieder das Spiel der Dortmunder anzukurbeln, machte seinen Job insgesamt aber nicht gut. Viele Ballverluste, 18,2 Prozent gewonnene Zweikämpfe sind auch für ihn zu wenig. Note: 5. © getty 11/16 THORGAN HAZARD: Neben Haaland einer der wenigen Lichtblicke in der BVB-Offensive. Wechselte oft die Seiten und schlug viele gute Flanken in den Sechzehner. War in der Entstehung des 2:2 mitbeteiligt. Note: 3. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Schwarz-Gelbe Lebensversicherung. Traf bereits in der dritten Minute, als er sich stark gegen Mere durchsetzte und cool vor Horn blieb. In der Schlussphase dann mit dem Lucky Punch zum 2:2. Note: 2. © getty 13/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 46.): Kam zur Halbzeit für den schwachen Brandt. War bemüht und verzeichnete einige Abschlüsse, blieb unterm Strich aber wirkungslos. Note: 3,5. © getty 14/16 REINIER (ab 65.): Durfte die letzte halbe Stunde für den blassen Reyna mitwirken, empfahl sich aber nicht für weitere Einsätze. Note: 4,5. © getty 15/16 ANSGAR KNAUFF (ab 81.): Wurde für die letzten zehn Minuten für Meunier eingewechselt und hatte mit seiner Vorlage zum 2:2 maßgeblichen Einfluss am Punktgewinn der Borussen. Ohne Bewertung. © getty 16/16 MANUEL AKANJI (ab 88.): Feierte für die Schlusssekunden sein Comeback nach Verletzung, trug zum Spiel aber nichts mehr bei. Ohne Bewertung.

BVB: Die Situation an der Tabellenspitze