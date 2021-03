BVB, News und Gerüchte - Pep Guardiola mit Spitze: Borussia Dortmund "bezahlt den Beratern gute Löhne"

Pep Guardiola hat vor dem Champions-League-Viertelfinale eine erste Spitze in Richtung Dortmund verteilt. Außerdem: Julian Brandt darf ab einer bestimmten Summe gehen und BVB-Neuzugang Soumaila Coulibaly hat gegen Ex-Klub PSG nachgetreten. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

Hier geht es zu den News und Gerüchten um 19. März.

BVB, News - Pep Guardiola mit Spitze: Borussia Dortmund "bezahlt den Beratern gute Löhne"

Im Viertelfinale der Champions League trifft Manchester City mit Trainer Pep Guardiola auf den BVB. Nach der Auslosung konnte er sich eine kleine Spitze nicht verkneifen. "In den letzten Jahren haben sie sich entschieden, in junge Spieler zu investieren. Sie zahlen gute Gehälter und gute Löhne für Agenten. Sie haben dort Qualität", sagte der Spanier am Freitag auf einer Pressekonferenz.

In der Saison 2018/19 gab die Borussia 44,538 Millionen Euro für Beraterhonorare aus, fast 14 Millionen Euro mehr als Bayern München. Nach Erling Haalands Wechsel zum BVB hieß es damals, dass Manchester United aufgrund zu hoher Forderungen von Berater Mino Raiola ausgestiegen sei. Laut Informationen der Gazzetta dello Sport habe der Klub fast 15 Millionen Euro an Raiola gezahlt, dazu seien noch zehn Millionen Euro an Haalands Vater geflossen.

Lobende Worte verlor Guardiola an Haaland, der laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei Manchester City auf der Einkaufsliste stehen soll: "Ich habe ein paar Spiele gesehen. Die Zahlen in der Champions League sind beeindruckend. Ich kenne die Qualität dieses Spielers, jeder weiß das." Erst in 14 Tage wolle er jedoch weitere Frage zum BVB und insbesondere Haaland beantworten, ergänzte er.

Der BVB gastiert am 6. April bei Manchester City, acht Tage später kommt es zum Duell im Signal-Iduna Park.

© getty Laut Pep Guardiola bezahlt der BVB den Beratern gute Löhne.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick

Termin Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 20.03.2021 Bundesliga 1. FC Köln A 03.04.2021 Bundesliga Eintracht Frankfurt H 06.04.2021 Champions League Manchester City A 10.04.2021 Bundesliga VfB Stuttgart A 14.04.2021 Champions League Manchester City H 17.04.2021 Bundesliga Werder Bremen H

BVB, Gerücht: Julian Brandt darf für 25 Millionen Euro wechseln

Julian Brandt pendelt beim BVB zwischen Ersatzbank und der Startelf, oft bleibt ihm aber nur die Rolle als Ersatzspieler. Nach seinem Tor gegen am vergangenen Wochenende gegen die Hertha sagte BVB-Trainer Terzic über ihn: "Im Training und Warmmachen schießt er uns regelmäßig die Netze kaputt. Wir wissen, dass er schießen kann. Wir glauben aber, dass Fußball-Deutschland das noch nicht so weiß, weil er es viel zu selten zeigt. Wir hoffen, dass er durch das Tor mehr Mut hat."

Wie die Bild-Zeitung berichtet, darf Brandt den Verein für 25 Millionen Euro im Sommer verlassen. Bereits im Winter stand ein Transfer im Raum, damals wollte jedoch kein Klub die geforderte Sommer bezahlen.

Laut der Bild haben sich sowohl die BVB-Bosse als auch Brandt selbst mehr von dem Transfer erhofft. Der 24-Jährige wechselte 2019 für jene 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben besitzt Brandt noch einen Vertrag bis 2024.

BVB heute gegen den VfB Stuttgart

Der BVB trifft heute um 15.30 Uhr auf den 1. FC Köln. Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

So könnten die Teams auflaufen:

Köln: Timo Horn - Cestic, Jorge Mere, Czichos - Ehizibue, Meyer, Skhiri, Jakobs - Wolf, Rexhbecaj - Duda. - Trainer: Gisdol

Timo Horn - Cestic, Jorge Mere, Czichos - Ehizibue, Meyer, Skhiri, Jakobs - Wolf, Rexhbecaj - Duda. - Trainer: Gisdol Dortmund: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Schulz - Dahoud - Delaney, Bellingham - Reus, Hazard - Haaland. - Trainer: Terzic

BVB: Diese Spieler wechselten beinahe zu Borussia Dortmund © getty 1/45 Rund um einen Klub wie Borussia Dortmund ranken sich permanent zahlreiche Gerüchte um Transfers. Manche Wechsel sind tatsächlich beinahe zustande gekommen. Wir blicken auf eine (unvollständige) Liste an Spielern, die um ein Haar beim BVB gelandet wären. © getty 2/45 KARIM BELLARABI: Im Sommer 2016 suchte der BVB Ersatz für den abwanderungswilligen Henrikh Mkhitaryan. Trainer Thomas Tuchel wollte den Leverkusener verpflichten, Dortmund soll über 25 Millionen Euro geboten haben. © imago images 3/45 "Es gab noch mal eine offizielle Anfrage aus Dortmund vor einigen Tagen. Von uns gab es aber sofort die Absage", bestätigte Sportdirektor Rudi Völler. "Karim abzugeben, ist für uns nicht im Ansatz ein Thema." © getty 4/45 JÜRGEN DAMM: Auch der Mexikaner mit dem deutschen Namen war damals ein Kandidat für die Mkhitaryan-Nachfolge. Damm stand auch in Wolfsburg hoch im Kurs. "Das waren die beiden Klubs in Deutschland, die interessiert waren", sagte er. © getty 5/45 Den BVB schreckte aber der Preis des Spielers von Tigres ab. "Nie gab es ein Angebot, das konkret gewesen wäre. Das Problem war die Ablösesumme, die sehr hoch war“, sagte Damm. Zwischen 10 und 15 Millionen Euro soll Tigres gefordert haben. © getty 6/45 LAUTARO MARTINEZ: Im März 2018 bestätigte der Präsident des Racing Club, Victor Blanco, ein Angebot des BVB. Aber: "Dortmund hat eine offizielle Anfrage eingereicht, jedoch haben wir bereits mit Inter eine Einigung erzielt." © imago images / Poolfoto 7/45 Angeblich sollen die Dortmunder bis zu 40 Millionen Euro für den 20-jährigen Argentinier geboten haben. Es wäre die höchste Ablösesumme gewesen, die die Borussia jemals investiert hat. © Imago 8/45 ANTHONY MODESTE: Als der Franzose einst vom 1. FC Köln zu Tianjin nach China wechselte, hatte Dortmund den Stürmer auf dem Zettel. Doch auch West Ham United und Olympique Marseille waren an Modeste dran. © getty 9/45 "Alle diese Vereine waren interessiert, aber mein Verein hat schnell mit Tianjin gesprochen. Ich habe zweimal abgelehnt. Das dritte Angebot war gut", sagte Modeste dazu. © getty 10/45 FILIPE LUIS: 2019 holte der BVB Nico Schulz, doch zuvor war man am Brasilianer interessiert. "Das war ein sehr gutes Angebot, aber es berührte mein Herz nicht. Ich hatte nicht die Leidenschaft, zu sagen: 'Ich will zur Borussia gehen'", sagte Luis. © getty 11/45 Nach 14 Jahren in Europa ging es schließlich von Atletico Madrid zurück in die Heimat. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte: "Wenn du hörst, dass ein Filipe Luis ablösefrei auf den Markt kommt, dann denkst du zumindest mal darüber nach." © getty 12/45 DAVID NERES: Peter Bosz wollte den damals 21 Jahre alten Angreifer von Ajax Amsterdam nach Dortmund holen. Niederländische Medien berichteten von einem Angebot zwischen 28 bis 30 Millionen Euro. Ajax wollte wohl 50 Millionen. © getty 13/45 "Sie haben eine Summe angeboten, aber Ajax hat eine viel höhere gefordert", sagte Neres zur Dortmunder Offerte. Bis dato hatte Neres in 38 Spielen 15 Tore erzielt und 14 Assists gegeben. © imago images / Eisenhuth 14/45 ARNE FRIEDRICH: Im Interview mit SPOX und Goal verriet der heutige Hertha-Sportdirektor, dass er nicht nur drei Angebote des FC Bayern ausschlug, sondern auch der BVB Interesse am damaligen Nationalspieler zeigte. © getty 15/45 Friedrich gab zu, BVB-Fan gewesen zu sein: "Dortmund ist nicht weit von meiner Heimatstadt Bad Oeynhausen entfernt und ich war häufig als Besucher im Westfalenstadion. Auch Dortmund hatte damals Interesse, aber Hertha hat gewonnen." © GEPA 16/45 SADIO MANE: Im Sommer 2013, nach Manes erster Saison in Salzburg, scheiterte eine Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp. Sein heutiger Trainer in Liverpool traf sich sogar schon mit dem Senegalesen. © getty 17/45 Doch Klopp war abgeschreckt vom Outfit Manes, der ausgefallene Klamotten und eine Kappe trug. ''Er sah aus wie ein Rapper. Ich dachte mir: 'Für sowas habe ich keine Zeit''', sagte Klopp später. © getty 18/45 MOHAMED SALAH: Das wäre ein Sturmduo in Dortmund geworden… Im selben Jahr stach dem BVB nämlich auch Salah ins Auge. Bei einem Testspiel gegen den FC Basel im Juli 2013 sei Salah Klopp sofort aufgefallen. © getty 19/45 "Wir kannten ihn vor der Partie gegen Basel nicht. Dann haben wir ihn gesehen und dachten: 'What the fuck!'", erinnerte sich Klopp. Allerdings: "Als ich sagte, lasst ihn uns holen, war er schon bei Chelsea." © getty 20/45 PATRIK SCHICK: Als der heutige Leverkusener im Jahr 2017 von Sampdoria Genua zur AS Rom wechselte, war auch die Borussia ernsthaft interessiert. "Ja, eines der Angebote kam von Dortmund", erklärte der Stürmer. © getty 21/45 Auch 2019 stand Schick kurz vor einem Wechsel, um neben Paco Alcacer zu stürmen. Italienische Medien schrieben, es seien nur noch letzte Details zu klären. Am Ende ging es per Leihe nach Leipzig. © getty 22/45 OLIVIER GIROUD: Der Franzose sollte im Januar 2018 in Dortmund die Nachfolge von Pierre-Emerick Aubameyang antreten. "Der BVB wollte mich für sechs Monate ausleihen, aber das wollte ich nicht", sagte der Stürmer bei Sky. © getty 23/45 Giroud wollte Planungssicherheit, da sein Vertrag bei Arsenal im Sommer auslief. Am Ende verließ Giroud die Gunners und ging zu Chelsea, der BVB lieh sich im "Dreiecks-Geschäft" von den Blues den Belgier Michy Batshuayi aus. © getty 24/45 MAREK HAMSIK: Zwölf Jahre stand der Slowake, der aktuell bei IFK Göteborg kickt, in Neapel unter Vertrag. 2016 wäre er fast bei der Borussia gelandet. Das gab Hamsik einst in der Sport Bild zu. © imago images / Imaginechina 25/45 Die Gespräche seien nicht leicht gewesen, da Dortmund erst Spieler verkaufen wollte. ''Das hat sich bis in den August gezogen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon die Vorbereitung mit Neapel begonnen und wollte nicht mehr weg'', sagte Hamsik. © getty 26/45 OLIVER TORRES: "Wir alle zusammen hatten beschlossen, diesen Spieler zu holen. Die ganze Arbeit war erledigt, Oliver kämpfte für seinen Wechsel. Dann aber wollte ihn unser Trainer nicht mehr", sagte Sven Mislintat über Tuchel. © getty 27/45 Der Spanier sollte im Winter 2016/17 nach Dortmund wechseln. Es kam zum Zerwürfnis zwischen Chefscout und Trainer. "Für mich war der Point of no Return erreicht", sagte Mislintat gegenüber der Zeit. Torres spielte damals für Atletico Madrid. © imago images 28/45 EDWIN VAN DER SAR: Nach zwei Jahren bei Juventus suchte der Torwart 2001 einen neuen Klub. Beim BVB stand damals Jens Lehmann im Tor. ''Ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können'', sagte der Niederländer. © getty 29/45 Doch weder in England, noch in Deutschland sei man in dieser Personalie besonders entscheidungsfreudig gewesen. Van der Sar: ''Beide Vereine haben etwas gezögert, also habe ich mich letzten Endes für Fulham entschieden.'' © getty 30/45 RAFFAEL: Peter Bosz wollte den Brasilianer 2017 in Dortmund haben. "Tatsächlich ist der BVB der einzige Verein, bei dem ich mir vorstellen konnte, dass ich da mal spiele, ansonsten gab es in Deutschland für mich nur Gladbach", sagte Raffael später. © imago images / Jan Huebner 31/45 Dass der Wechsel zum BVB nicht zustande kam, lag daran, dass sich beide Parteien nicht auf eine Vertragslaufzeit einigen konnten. "Ich habe dann bei Borussia verlängert, was mich auch sehr glücklich gemacht hat", so Raffael. © imago images 32/45 BEBETO: "Bebeto hatte in Dortmund unterschrieben und ist dann zu La Coruna gegangen, weil ihn der Präsident vor Ort in Brasilien nochmal bearbeitet hatte", sagte Ex-Manager Michael Meier im SPOX-Interview 2013. © getty 33/45 Stattdessen zog es den Brasilianer 1992 nach Spanien. Meier: "Wir haben damals zwar die FIFA eingeschaltet und auch eine Entschädigung, aber nicht den Spieler bekommen." Von Bebetos Ex-Verein Vasco da Gama gab es rund 400.000 DM. © getty 34/45 RONALDINHO: Die Westfalen wollten 2001 tatsächlich Ronaldinho nach Dortmund lotsen. Damals kamen auch Tomas Rosicky, Jan Koller und Marcio Amoroso für mehr als 50 Millionen Euro - der Brasilianer wäre günstiger gewesen. © getty 35/45 Denn Ronaldinho wechselte schließlich für fünf Millionen zu Paris St.-Germain - weil er dem BVB selbst absagte: "Der Sprung nach Dortmund wäre mir etwas zu groß gewesen", erklärte Ronaldinho. © getty 36/45 EDIN DZEKO: Am bosnischen Stürmer wurde dem BVB immer wieder Interesse nachgesagt. Vor allem 2016: Dzeko, damals wie heute in Rom unterwegs, bestätigte dies: "Es gab Kontakte, das stimmt." Auch die Bayern sollen Interesse gezeigt haben. © GEPA 37/45 Es sei aber nie "der richtige Zeitpunkt" gewesen, meinte Dzeko. Auch 2013, als Dzeko für ManCity spielte, gab es konkrete Gerüchte Richtung BVB. "Das ist kompletter, blanker Unsinn und langsam nicht mehr lustig", sagte Watzke damals. © imago images / Bernd König 38/45 MARIO MANDZUKIC: Wie Dzeko war auch der Kroate immer wieder Gegenstand von Gerüchten rund um die Borussia. Im Sommer 2014 sollte Mandzukic Nachfolger von Robert Lewandowski werden. Schließlich ging er damals von den Bayern zu Atletico. © imago images / Sportimage 39/45 Auch 2019 stand Mandzukic auf Dortmunds Liste. Lucien Favre lobte den Juventus-Akteur als "sehr guten Spieler", betonte aber: "Nun ist er 33 Jahre alt, das darf man bei der Bewertung und den Summen, die heutzutage im Spiel sind, nicht vergessen." © getty 40/45 YUNUS MALLI: Im Winter 2015/16 wollte Tuchel seinen Ex-Schützling aus Mainz zum BVB lotsen. "Wirtschaftlich war man sich bereits einig, sportlich konnte der Verein einem Transfer aber nicht zustimmen", sagte Malli im SPOX-Interview 2016. © getty 41/45 Mainz schlug angeblich eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich aus. "Ich wäre gerne gewechselt“, sagte Malli. Und wusste, dass Dortmund nicht noch einmal anfragen wird: "Ich wusste, dass das Dortmunder Interesse nur im Winter gilt." © getty 42/45 KEVIN DE BRUYNE: 2013 wollte ihn die Borussia. "Als ich im Sommer zu Chelsea zurückkehrte, wollten mich einige deutsche Klubs unter Vertrag nehmen. Jürgen Klopp wollte, dass ich mich Borussia Dortmund anschließe", gab der Belgier zu. © getty 43/45 Chelsea ließ ihn aber nicht gehen. "Ich habe keine Erklärung bekommen. Aus irgendeinem Grund war ich unten durch", sagte De Bruyne. Anschließend wechselte er zum VfL Wolfsburg. © imago images / VI Images 44/45 CHRISTIAN ERIKSEN: Auch den Dänen wollte der BVB im Sommer 2013, nachdem Mario Götze zu den Bayern ging. Eriksen spielte damals bei Ajax Amsterdam und ging schließlich für rund 14 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. © imago images / Action Plus 45/45 "Wir waren an ihm interessiert. Aber wir mussten uns zwischen ihm, Mkhitaryan und De Bruyne entscheiden. Wir haben alle drei intensiv beobachtet, wussten aber, dass wir nur einen bekommen können", sagte Klopp. Es wurde Mkhitaryan.

BVB: Neuzugang Coulibaly tritt gegen PSG nach

Am Donnerstag verkündete der BVB den Transfer von Soumaila Coulibaly. Der 17-Jährige wird sich im Sommer den Borussen anschließen. Im Interview mit Le Parisien verlor er keine guten Worte über seinen Noch-Arbeitgeber Paris Saint-Germain: "Dortmund ist eine Mannschaft, die jungen Leute vertraut, das ist bei PSG nicht unbedingt der Fall."

Das Top-Talent ergänzte: "Ich habe mit den Profis trainiert. Aber ich war nur da, um die Zahlen auszugleichen, um Ausfälle zu kompensieren, nicht unbedingt mit der Idee, mich zu verbessern."

Aufgrund der vielen Starspieler gebe es einfach zu wenig Plätze im Kader. "Die Qualität des Kaders von PSG macht es jungen Spieler sehr schwer, erfolgreich zu sein", erklärte er. Der Klub müsse immer sehr gute Ergebnisse erzielen. "Es ist ein großer Schritt, weil es kein Reserveteam gibt. Es ist schwierig, eine Chance zu bekommen", so Coulibaly.

Trotz der fehlende sportlichen Perspektive sei ihm der Wechsel dennoch schwergefallen: "Ich komme aus Clichy-sous-Bois. Paris ist meine Heimat, es war ein Traum, seit ich ein Kind war, meinen ersten Profivertrag bei PSG zu unterschreiben und eines Tages im Parc des Princes zu spielen."

Er müsse das tun, "was ich mit Blick auf meine Zukunft für das Beste halte". Wie schon bei dem Transfer von Tanguy Nianzou, der sich im vergangenen Sommer dem FC Bayern anschloss, sei PSG "nicht glücklich" gewesen, "ein bisschen enttäuscht. Aber sie haben mir nicht das Gleiche geboten." Mit dem Bayern-Spieler habe im Vorfeld Kontakt gehabt: "Er sagte mir, dass er die richtige Wahl getroffen hat, dass er bei Bayern München in Deutschland sehr glücklich ist." Nianzou "riet mir, die Sprache zu lernen, damit ich mich so schnell wie möglich zurechtfinden kann."

Coulibaly hatte sich im Februar einen Kreuzbandriss zugezogen, der BVB entschied sich dennoch für einen Transfer: "Wenn ich mich erholt habe, weiß ich zum Beispiel, dass ich wieder täglich mit der ersten Mannschaft trainieren werde und auch von der Struktur profitieren kann, die junge Talente auf ihrem Weg unterstützt."

BVB-Neuzugang Soumaila Coulibaly im Steckbrief