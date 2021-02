BVB-Trainer Edin Terzic über Rolle als Co-Trainer unter Marco Rose: "Ego zu Hause lassen"

Nach dem deutlichen 4:0-Sieg im Revierderby bei Schalke 04 hat sich BVB-Trainer Edin Terzic positiv dazu geäußert, dass er in der kommenden Saison wieder als Co-Trainer seines Lieblingsvereins fungieren wird.

"Wir sind immer offen und ehrlich miteinander umgegangen. Ich bin super gerne ein Teil von diesem Verein und wenn der Verein entscheidet, dass ich am besten in der Rolle als Assistenz-Trainer helfen kann, dann ist das so", sagte Terzic unmittelbar nach dem Derbysieg gegen Schalke zu Sky.

"Wir fordern von unseren Spielern, dass sie ihr Ego zu Hause lassen und daher wäre es albern von mir, wenn ich mein Ego über etwas anderes stellen würde. Es geht um den Verein und der Verein hat das so entschieden", ergänzte er.

Der 38-Jährige war am 13. Dezember 2020 nach der Freistellung von seinem damaligen Chef Lucien Favre vom Co- zum Cheftrainer bis Saisonende aufgestiegen. Unter der Woche hatte der BVB bekanntgegeben, für die kommende Saison Marco Rose von Borussia Mönchengladbach unter Vertrag zu nehmen.

Rose hat in seinem derzeitigen Vertrag bei den Fohlen eine entsprechende Ausstiegsklausel, die der BVB nun gezogen hat. Terzic, der mit Unterbrechungen seit 2010 beim BVB als Trainer tätig ist, soll Rose als Co-Trainer assistieren.

"Edin wird auch in der kommenden Saison bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen", hatte Sportdirektor Michael Zorc vor dem 3:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch bei DAZN erklärt.

BVB: Die Bundesligatabelle nach dem 22. Spieltag