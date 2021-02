BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund lehnte offenbar Anfragen für Dahoud ab

Der BVB wird in den letzten Stunden der Wintertransferperiode nicht mehr tätig werden - weder was Neuzugänge noch was Abgänge betrifft. Zwei Anfragen aus dem Ausland für Mahmoud Dahoud lehnte Borussia Dortmund ab. Im BVB-Tor könnte die Degradierung von Roman Bürki anstehen und Thomas Delaney könnte es nach Ablauf seines Vertrags im kommenden Sommer in die Ferne ziehen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um die Schwarzgelben.

BVB - News: Borussia Dortmund lehnte offenbar Anfragen für Dahoud ab

Der BVB plant nach Angaben von Sportdirektor Michael Zorc keine Tätigkeiten in den letzten Stunden des noch bis 18 Uhr geöffneten Wintertransferfensters. Das bestätigte Zorc der WAZ.

"Hätte es gestern eine schwerwiegende Verletzung gegeben, hätten wir vielleicht kurzfristig reagieren müssen. So bin ich der Meinung, dass wir mit dieser Mannschaft unsere Ziele erreichen können", führte der 58-Jährige aus: "Jetzt noch jemanden dazu zu nehmen, damit man ein besseres Gefühl hat, ergibt wenig Sinn."

Auch in puncto Abgängen wird beim BVB wohl nichts mehr passieren. Es seien "keine geplant", erklärte Zorc. Dies liege nach WAZ-Angaben auch daran, dass kaum Angebote für potenzielle Verkaufskandidaten eingeflattert seien.

Demnach habe es zwar beispielsweise für Mahmoud Dahoud Anfragen von US Sassuolo und der AS Monaco gegeben, allerdings sei es in den Verhandlungen nicht konkret geworden. Aktuell liegen nach Bild-Angaben keine Angebote mehr für Dahoud oder auch Nico Schulz (27) vor, die beide den Verein bei einem passenden Angebot verlassen dürften.

Unter Trainer Edin Terzic kommen die beiden Nationalspieler nicht mehr zum Zug. Zwischen Dahoud und dem BVB-Coach soll es Anfang Januar gar eine Auseinandersetzung auf dem Trainingsplatz gegeben haben, in deren Folge es einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge zu Respektlosigkeiten des Spielers gegenüber Terzic gekommen sei.

Anschließend hatte Terzic Dahoud zweimal aus dem BVB-Kader gestrichen. Am vergangenen Samstag gegen Augsburg (3:1) machte Dahoud seine ersten sechs Minuten überhaupt seit der Entlassung von Lucien Favre Mitte Dezember.

BVB: Droht Bürki die Degradierung zur Nummer zwei?

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat ein klares Bekenntnis zur etatmäßigen Nummer eins Roman Bürki vermieden. "Wir haben zwei gute Torhüter", sagte der 58-Jährige der Bild, angesprochen auf einen womöglich nahende Degradierung Bürkis und der Beförderung von Marwin Hitz zur Nummer eins.

Dem Bericht des Blattes zufolge sei Bürki bei den BVB-Verantwortlichen "längst nicht unumstritten" - auch weil er sich im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen folgenschweren Fehler leistete, der zum 2:2-Ausgleich führte. Der BVB verlor am Ende mit 2:4.

Aktuell fällt Bürki aufgrund einer Schulterverletzung aus. Deren Schwere soll eine MRT-Untersuchung am Monatg feststellen, wie der kicker berichtet. Eine längere Pause drohe allerdings nicht. BVB-Trainer Edin Terzic betonte zuletzt, dass er kein Problem damit habe, Veränderungen in der Startelf vorzunehmen, sollten diese das Beste für den Verein sein.

Bereits Terzics Vorgänger Lucien Favre machte das Thema zwischen den Pfosten in Dortmund auf. Trotz Wiedergenesung nach einem Atemwegsinfekt Ende September hatte Favre Hitz in zwei Spielen den Vorzug gegeben und Bürki auf die Bank gesetzt. Hier geht's zur ausführlichen News.

Borussia Dortmund: Delaney könnte es nach England, Japan oder USA ziehen

Thomas Delaney könnte es nach seinem Vertragsende im kommenden Sommer offenbar nach England, nach Japan oder in die USA ziehen. Das berichtet der kicker am Montag. Delaney, der sich zuletzt in bestechender Form präsentierte und beim 3:1-Sieg über Augsburg am Samstag bester Dortmunder war, wolle diese Länder jedoch nur als eine Auflistung von Ideen und Träumen verstanden wissen, von denen nichts und schon gar nichts kurzfristig realisiert werden müsse.

Er habe sich "noch nicht festgelegt", zitiert der kicker den 29-Jährigen, der nach eigener Aussage auch nichts gegen ein Karriereende in Dortmund einzuwenden hätte. "Wenn meine Laufbahn hier in Dortmund endet, wäre alles gut", sagte er in einer älteren Ausgabe des BVB-Klubmagazins.

