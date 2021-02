BVB: Michael Zorc vermeidet klares Bekenntnis zu Roman Bürki - Torhüter Hitz demnächst Nummer eins?

Sportdirektor Michael Zorc hat ein klares Bekenntnis zu Roman Bürki als Nummer eins beim BVB vermieden. "Wir haben zwei gute Torhüter", sagte er der Bild. Nach deren Informationen sei der Schweizer bei den Verantwortlichen "längst nicht unumstritten".

Bürki laboriert aktuell an Schulterproblemen, die ihn schon seit längerem immer wieder behinderten. Am Ende der vergangenen Trainingswoche verstärkten sich diese, sodass er für das Spiel gegen Augsburg keine Option war.

Auch im Pokalspiel am Dienstag gegen den SC Paderborn fällt er aus, als Vorsichtsmaßnahme soll laut kicker am Montag eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden. Eine längere Pause drohe allerdings nicht.

Während der 30-Jährige zuletzt bei der 2:4-Pleite in Mönchengladbach erneut folgenschwer patzte, ist die Bilanz von Vertreter Marwin Hitz gut. Dreimal kam er in der Bundesliga zum Einsatz, dreimal gewann die Borussia. Zudem stand zweimal die Null.

Sollte Bürki bis zum Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag in Freiburg wieder einsatzfähig sein, komme Interimstrainer Edin Terzic laut Bild um eine klare Entscheidung in der Torwartfrage nicht herum.

© getty

BVB: Auch Favre setzte Bürki schon auf die Bank

"Ich habe das bis jetzt noch nie getan und werde auch jetzt nicht damit anfangen, dass ich über die Aufstellung rede", sagte Terzic in der vergangenen Woche, als der Bürki-Ausfall jedoch noch nicht feststand. Terzic stellte aber klar, dass er kein Problem damit hätte, Veränderungen in der Startelf vorzunehmen, sollte dies das Beste für den Verein sein.

"Wenn ich keine Lust hätte, Entscheidungen zu treffen, wäre dies der falsche Job für mich." Bürki verpasste in der laufenden Saison bisher sieben Spiele, in 20 Partien musste er 27-mal hinter sich greifen und blieb siebenmal ohne Gegentreffer.

Bereits Terzic-Vorgänger Lucien Favre hatte Bürki trotz Wiedergenesung nach einem Atemwegsinfekt zunächst für zwei Spiele auf der Bank platziert. Favre damals: "Roman war krank und Marwin hat es auch gut gemacht."