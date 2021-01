BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic muss wohl Torwartwechsel vornehmen

Trainer Edin Terzic muss bei Borussia Dortmund wohl einen Torwartwechsel vornehmen. Ex-BVB-Spieler Neven Subotic steht offenbar vor einem Wechsel nach Österreich. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Edin Terzic nimmt wohl Torwartwechsel vor

Trainer Edin Terzic muss bei Borussia Dortmund offenbar einen Torwartwechsel vornehmen. Weil Stammkeeper Roman Bürki laut der Bild nach dem Abschlusstraining über Schmerzen an der Schulter klagte, ersetzt ihn beim Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg wohl Marwin Hitz.

Hitz spielte von 2013 bis 2018 in Augsburg und wechselte anschließend ablösefrei nach Dortmund. In der laufenden Saison kam er bisher in sieben Pflichtspielen zum Einsatz und blieb dabei viermal ohne Gegentor. Bürki hatte zuletzt nicht den sichersten Eindruck gemacht.

© imago images / Bernd König

Ex-BVB-Spieler Subotic offenbar vor Wechsel nach Österreich

Ex-BVB-Spieler Neven Subotic steht offenbar vor einem Wechsel nach Österreich zum SCR Altach. Das berichtet die Neue Vorarlberger Tageszeitung. Demnach soll der 32-jährige Innenverteidiger in der kommenden Woche unterschreiben. Altach ist in der Zwölfer-Liga aktuell Elfter.

Zuletzt hatte Subotic seinen Vertrag beim türkischen Erstligisten Denizlispor wegen ausstehender Gehaltszahlungen aufgelöst. Davor stand er bei Union Berlin und der AS Saint-Etienne unter Vertrag. Für den BVB machte Subotic 263 Pflichtspiele.

Borussia Dortmund empfängt den FC Augsburg

Borussia Dortmund empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den FC Augsburg. Hier geht es zum Liveticker.

BVB: Die kommenden Spiele in der Übersicht