Bundesliga, Stimmen zum 18. Spieltag - Nagelsmann und Sabitzer krisieren Mainzer Platzverhältnisse

Nach der bitteren 2:3-Pleite in Mainz will sich Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nicht auf Diskussionen um den Meisterschaftskampf einlassen. Sehr wohl thematisierten er und Marcel Sabitzer aber die Platzverhältnisse in Mainz. Martin Hinteregger schwärmt nach der 5:1-Gala in Bielefeld von Eintracht Frankfurts Offensive und Peter Bosz hat "Angst" um den möglicherweise schwerverletzten Baumgartlinger.

Die Stimmen von Sky zum 18. Spieltag im Überblick.

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben es kämpferisch als Team sehr gut gemacht. Wir freuen uns richtig, aber ich freue mich auch, dass die Gruppe sich endlich belohnt hat für den hohen Aufwand. Mit der Mentalität bin ich sehr zufrieden. Inhaltlich müssen und können wir uns klar verbessern in allen Aspekten des Spiels. Es ist eine schwierige Ausgangsposition, aber der Weg ist auch klar."

Julian Nagelsmann (RB Leipzig)...

... zum Spiel: "Die Schärfe und die Aggressivität bei Mainz war größer. Das war kein super anschauliches Spiel, aber mit drei Punkten für Mainz, die nicht unverdient sind. Grundsätzlich müssen wir nicht über die Bayern sprechen, wenn wir die Spiele verlieren. Es geht darum, selbst die Spiele zu gewinnen."

... zur Niederlage: "Die Niederlage ist natürlich enttäuschend. Wir haben vorher gewusst, dass es auf den Platzverhältnissen schwierig sein wird, mit fußballerischen Mitteln zu glänzen."

Danny da Costa (Mainz 05): "Das war eine geile Teamleistung. Es ist zwar eine schwierige Aufgabe, die Klasse zu halten, aber wenn wir mit dem Herz auf dem Platz sind und weiter hart arbeiten, können wir es schaffen."

Marcel Sabitzer: "In der ersten Halbzeit haben wir es eigentlich ganz ordentlich gemacht, dafür, dass der Platz kein pausenloses Kombinationsspiel zugelassen hat. Allerdings haben wir die zwei Standards nicht nur verteidigt."

Willi Orban (RB Leipzig) zur Auswirkung auf den Titelkampf: "Es ist definitiv ein kleiner Rückschlag, es war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber die Meisterschaft ist nicht in unserem Kopf, wir wollen weiter oben dranbleiben."

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05) ...

... zu Debütant Danny da Costa: "Seine Leistung zeigt, dass er sich gefreut hat, wieder auf dem Platz zu stehen und dass er hier angekommen ist. Er hat das Siegtor mit einem Riesen-Run vorbereitet, ein geileres Umschalttor gibt es fast nicht."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen)...

... zum Spiel: "Am Ende hat Wolfsburg zu Recht gewonnen. Wir haben sehr gut angefangen und hatten mehrere Großchancen. Die muss man dann auch machen gegen so eine Mannschaft machen. Wir hatten am Ende nicht mehr die Kraft und die Frische am Ende."

... zur Verletzung von Julian Baumgartlinger: "Bei Julian habe ich Angst, dass es eine schlimme Verletzung ist. Wir müssen das MRT abwarten. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich komme gerne in die BayArena. Ich bin zum zweiten Mal da und darf zum zweiten Mal als Sieger nach Hause fahren. Wir sind ganz schlecht reingekommen. Danach haben wir das Tempo mitgehen können und kamen immer besser im Spiel. Das Tor war super herausgespielt. In der zweiten Halbzeit war Leverkusen am Drücker, aber wir haben keine Chance zugelassen. Großes Kompliment an die Jungs für ihre taktische Diszipliniertheit. Ich bin riesig stolz."

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) ...

... zum Spiel: "Viel Ballbesitz hatten wir nicht. Wir mussten richtig viel laufen, aber das hat sich ausgezahlt. Wir haben die Null gehalten, das war der Schlüssel zum Erfolg."

... zum derzeitigen vierten Tabellenplatz: "Wenn ich nach der Saison Zehnter werde, kann ich auch nicht sagen, dass ich nach 18 Spielen Vierter war. Deswegen ist es relativ sinnlos, zurzeit auf die Tabelle zu schauen."

Ridle Baku (Torschütze VfL Wolfsburg) zu seinem bereits dritten Saisontreffer: "Ich fühle mich sehr gut beim VfL und konnte auch in den ersten Spielen direkt zeigen, was ich kann. Ich bin einfach froh, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen konnte."

Lukas Hradecky (Torhüter Bayer 04 Leverkusen) zum Spiel: "Uns hat ein bisschen die Frische gefehlt. Die Wolfsburger haben gut verteidigt. Wir haben dann nur geflankt und nichts über unser Aufbauspiel gemacht, dadurch haben wir es den Wolfsburgern einfach gemacht."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft verloren, die hohe Niederlage schmerzt aber. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, wir hatten allerdings zu keiner Zeit die Kompaktheit wie in den letzten Spielen."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir hatten einen richtig guten Tag. Entscheidend waren die drei schnellen Tore und die Tatsache, dass wir das vierte Tor nach dem 3:1 direkt nachgelegt haben. Wir haben spielerisch tolle Lösungen gefunden. Es war rundherum ein gelungener Nachmittag, offensiv wie defensiv."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Wir waren über das ganze Spiel dominant, haben den Ball richtig gut laufen lassen, waren in jeder Aktion da. Es macht Riesenspaß."

Cedric Brunner (Arminia Bielefeld) zum Spiel: "Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Alles, was uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, haben wir komplett vermissen lassen. Wir haben heute gesehen, wie schlecht man sich als Verteidiger fühlt, wenn man keinen Zugriff hat."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war am Ende ein glücklicher Sieg. Der VfB hat in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt und hätte natürlich ein Unentschieden verdient gehabt."

Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart): "Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen. Mit dem Gegentor haben wir den Faden verloren. Der Rückstand zur Pause war trotz des verschossenen Elfmeters in Ordnung. In der zweiten Hälfte waren wir sehr dominant und hatten einige Chancen."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir freuen uns sehr über den Sieg. Das war eine absolute Willensleistung. Wir hatten ein paar Mal das Glück auf unserer Seite. Wir haben jetzt sechs Punkte gegen Union geholt, ich bin sehr zufrieden. Bei Florian Niederlechner haben wir immer gesehen, dass er für die Mannschaft arbeitet. Für mich war das nur eine Frage der Zeit, wann der Knoten platzt. Umso schöner, dass es heute so gekommen ist."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Über 90 Minuten war es ein glücklicher Sieg für den FCA. Wir waren sehr präsent und hatten das Spiel unter Kontrolle. Aus dem Nichts lagen wir zurück. Die Mannschaft hat danach Moral gezeigt. Nach dem Wechsel war Augsburg gleich sehr griffig. Wieder liegst du zurück. Und danach kommt alles zusammen, da verschießen wir noch einen Elfmeter. Wir haben viel investiert, aber nicht die Lösungen gefunden, um zumindest noch auszugleichen."

