FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 setzt wohl zwei Offensivspieler auf die Transferliste

Der FC Schalke 04 will offenbar in der Winterpause zwei Offensivspieler abgeben. Kolasinac soll wohl doch nicht Kapitän werden. Den Knappen fehlen gegen die Hertha vier Spieler verletzungsbedingt. News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Schalke 04 setzt wohl zwei Offensivspieler auf die Transferliste

Schalke 04 ist weiterhin knapp bei Kasse, will aber dennoch den Kader im Winter verstärken. Um Gelder frei zu machen, wurden offenbar zwei Offensivspieler auf die Transferliste gesetzt.

Einem Bericht der Bild zufolge handelt es sich dabei um Rabbi Matondo und Ahmet Kutucu. Beide sollen leihweise gehen. Dadurch würden die Königsblauen rund eine Million Euro an Gehalt sparen, das sie in zwei andere Neuzugänge investieren wollen.

Beim 20-jähirgen Matondo wird von Angeboten aus der Premier League berichtet. Newcastle United, Crystal Palace und Brighton & Hove Albion gelten als interessiert. Eine Kaufoption will Schalke in einen möglichen Leihdeal offenbar nicht integrieren. Denkbar wäre diese Möglichkeit dagegen beim gleichaltrigen Kutucu, der wohl schon mit Fenerbahce Istanbul in Kontakt steht.

Schalke 04: Kolasinac doch nicht Kapitän?

Um die Erwartungen an Winterneuzugang Sead Kolasinac zu drücken, wird die Arsenal-Leihgabe offenbar nicht gleich Kapitän der Schalker. Das berichtet die Bild. Demnach sind die Verantwortlichen der Knappen von ihrem Vorhaben abgerückt. Omar Mascarell bleibt damit weiter im Amt. In seiner verletzungsbedingten Abwesenheit wird ihn wohl weiter Benjamin Stambouli vertreten.

Kolasinac ist zudem erst ab dem 15. Spieltag spielberechtigt. Der Linksverteidiger fehlt damit beim Spiel gegen die Hertha (heute ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Schalke 04: Vier Ausfällen gegen Hertha

Schalke fehlen bei Debüt des neuen Trainers Christian Gross gegen Hertha vier Spieler. Kilian Ludewig wurde am Fuß operiert und fällt länger aus. Goncalo Pacienca und Salif Sane sind wegen einer Knieverletzung nicht einsatzbereit. Außerdem kommt die Partie auch für Omar Mascarell zu früh: Der Mittelfeldspieler laboriert an muskulären Problemen.

Hertha BSC - FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Dilrosun - Matheus Cunha - Cordoba

Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Dilrosun - Matheus Cunha - Cordoba Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Skrzybski, Uth, Harit - Raman

