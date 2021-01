Am 15. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg heute den 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

SC Freiburg - 1. FC Köln: Anpfiff, Stadion, Spielort

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und 1. FC Köln geht am heutigen Samstag (9. Januar) im Freiburger Schwarzwald-Stadion über die Bühne. Die Partie wird um 15.30 Uhr vom Unparteiischen angepfiffen.

SC Freiburg - 1. FC Köln heute live im TV und Livestream

Wer das Bundesligaspiel am 15. Spieltag live und in voller Länge schauen möchte, braucht dafür einen Zugang zum Sky-Angebot. Der Pay-TV-Sender bietet das Match im TV und Livestream an. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6 HD beginnt die Übertragung rund eine Viertel Stunde vor Anpfiff. Klaus Veltman ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Zusätzlich zum Einzelspiel wird auch eine Sky-Konferenz mit allen Parallelspielen gezeigt. Diese läuft dann auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Das Livestream-Angebot von Sky könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket abrufen. Sowohl für das Abo als auch das SkyTicket fallen Kosten an.

SC Freiburg gegen 1. FC Köln: Die Highlights bei DAZN

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr dann die besten Szenen der Partie bei DAZN sehen. Der Streamingdienst ist jedoch nicht nur für Highlights, sondern auch für komplette Events bekannt.

Fußballfans etwa bekommen Spiele der Champions League, Europa League, Nations League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division sowie Testspiele in voller Länge geboten.

Zusätzlich sind die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Darts, Tennis, Rugby, Wintersport, Radsport, Motorsport, Kampfsport, Handball und Wrestling beim "Netflix des Sports" abrufbereit.

Das DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Wer noch nicht überzeugt ist vom Angebot, kann DAZN einen Monat lang sogar gratis testen.

SC Freiburg - 1. FC Köln im Liveticker

Bei SPOX wird das Spiel zudem auch in Form eines Livetickers angeboten. Fans der beiden Klubs verpassen damit kein entscheidendes Tor oder Ereignis ihrer Mannschaft.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams heute auflaufen:

Freiburg: Florian Müller - Gulde, Keven Schlotterbeck, Heintz - Lienhart, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Demirovic. - Trainer: Streich

Florian Müller - Gulde, Keven Schlotterbeck, Heintz - Lienhart, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Demirovic. - Trainer: Streich Köln: T. Horn - Ehizibue, Mere, Bornauw, Katterbach - Skhiri, Özcan - Wolf, Duda, Jakobs - Modeste. - Trainer: Gisdol

