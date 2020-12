Gross neuer Schalke-Trainer: Die S04-Pressekonferenz im Liveticker

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 hat für Sonntagnachmittag kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen. Der Grund dafür: Christian Gross wird als neuer Trainer vorgestellt. Die PK gibt es ab 17.30 Uhr hier im Liveticker.

Schneider wird in der Pressemitteilung der Knappen wie folgt zitiert: "Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann." Gross werde die Mannschaft "mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen", so Schneider weiter. Gross selbst erklärt: "Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden."

Der Vertrag des neuen Trainer ist bis zum Saisonende gültig. Der Trainerstab wird von den bisherigen Assistenten Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter komplettiert.

Gross ist kein Unbekannter in Deutschland. Der 66 Jahre alte Schweizer hatte im Dezember 2009 den VfB Stuttgart auf Platz 15 übernommen und am Ende der Saison auf den sechsten Rang geführt. Ähnlich erfolgreich war seine Mission auch in England beim Traditionsverein Tottenham Hotspur, den er in der Spielzeit 1997/1998 dank einer Erfolgsserie im zweiten Saisonteil vor dem Abstieg bewahrte. Zuletzt arbeitete er bei al-Ahli in Saudi-Arabien.

Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Schalke 04. Die Königsblauen stellen ab 17.30 Uhr ihren neuen Cheftrainer Christian Gross offiziell vor. Mit dabei werden auch Sportvorstand Jochen Schneider und Huub Stevens sein.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 2. Januar 2021 18.30 Uhr Hertha BSC (A) Bundesliga 9. Januar 2021 15.30 Uhr TSG Hoffenheim (H) Bundesliga 17. Januar 2021 18.00 Uhr Eintracht Frankfurt (A) Bundesliga 20. Januar 2021 18.30 Uhr 1. FC Köln (H) Bundesliga 24. Januar 2021 15.30 Uhr FC Bayern München (H) Bundesliga

