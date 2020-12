Nicht mehr lange dauert es in der Bundesliga bis zur Winterpause, am 11. Spieltag empfängt RB Leipzig zuhause Werder Bremen. Welche Möglichkeiten Ihr habt, die Partie live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen, verrät SPOX.

Bundesliga, Leipzig gegen Bremen: Spielort, Anstoß

Gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena, der Anpfiff wird wie gewohnt um 15.30 Uhr ertönen.

Bundesliga live: RB Leipzig - Werder Bremen heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte am Bundesligasamstag liegen auch in dieser Spielzeit bei Sky, der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zwischen Leipzig und Bremen im TV und via Sky Go im Livestream. 15 Minuten vor Beginn empfängt Euch dort Kommentator Oliver Seidler.

Wenn Ihr die Highlights schon 40 Minuten nach dem Spiel abrufen möchtet, könnt Ihr das bei DAZN tun.

Bundesliga live: Leipzig gegen Bremen im Liveticker auf SPOX

Alternativ könnt Ihr auch zu einem unserer zahlreichen Liveticker greifen, mit denen Ihr über alle wichtigen Aktionen im Bilde bleibt. Hier findet Ihr den Ticker zu Leipzig und Bremen.

Bundesliga, 11. Spieltag: Alle Samstagsspiele im Überblick

Spannend wird es heute vor allem im Abstiegskampf: Der FSV Mainz 05 trifft zuhause auf den 1. FC Köln. Das sind alle Partien im Überblick:

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart 15.30 Uhr RB Leipzig Werder Bremen 15.30 Uhr Mönchengladbach Hertha BSC 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 18.30 Uhr Union Berlin Bayern München

Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen von Leipzig und Bremen

Diese Akteure könnten Julian Nagelsmann und Florian Kohfeldt aufs Feld schicken:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konaté, Upamecano, Halstenberg - Adams, Haidara - Nkunku, Kluivert - Sörloth, Poulsen

Gulacsi - Mukiele, Konaté, Upamecano, Halstenberg - Adams, Haidara - Nkunku, Kluivert - Sörloth, Poulsen Werder Bremen: Pavlenka - Toprak, Friedl, Groß - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Augustinsson - Rashica, Bittencourt - Osako

Bundesliga heute: Zahlen und Fakten zu Leipzig und Bremen

Die Bullen gehen als klarer Favorit in die heutige Partie. Sie haben in dieser Saison noch keinen Punkt liegen lassen, zudem konnte der SV Werder noch nie ein Spiel in Leipzig gewinnen.

Bremen hat allerdings schon gegen Eintracht Frankfurt (1:1) und den FC Bayern (1:1) überraschen können, Leipzig könnte außerdem noch das Champions-League-Spiel gegen Manchester in den Knochen stecken.

Nachdem RBL in München ein Unentschieden geholt hat, fehlen weiterhin zwei Zähler zur Tabellenspitze.

Bundesliga, 11. Spieltag: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag